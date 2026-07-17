Francia vs. Inglaterra, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

El penúltimo partido del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 será por el tercer puesto y lo protagonizarán las selecciones de Francia e Inglaterra el próximo sábado desde las 18 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El cotejo se transmitirá en vivo por TV a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en DGO; y en las plataformas digitales Paramount+ y Flow - Canal 109. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al duelo que arbitrará el venezolano Jesús Valenzuela, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado galo con una cuota máxima de 1.95 contra 4.01 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los ingleses. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, paga hasta 4.07.

Ninguno de los dos equipos quería jugar este partido, pero sendas derrotas en las semifinales modificaron sus respectivos planes y tendrán que competir para saber quién se sube al podio. Les Bleus, los máximos favoritos a quedarse con el título, perdieron ante España 2 a 0 sin atenuantes mientras que los Tres Leones fueron eliminados por la Argentina 2 a 1 en un encuentro donde se adelantaron en el marcador, pero no resistieron.

El andar de ambos equipos en el torneo fue, hasta las semifinales, sólido. El conjunto de Didier Deschamps, que se despide de la dirección técnica tras una etapa gloriosa con un título en Rusia 2018 y una final en Qatar 2022, lideró el Grupo I en la primera etapa con victorias sobre Senegal 3 a 1, Irak 3 a 0 y Noruega 4 a 1. En 16avos de final venció a Suecia 3 a 0, en octavos a Paraguay 1 a 0 y en cuartos se dehizo de Marruecos 2 a 0.

El cuadro del Mundial, con España y Argentina en la final

Los británicos, por su parte, debutaron con una victoria sobre Croacia 4 a 2 y, luego, empató con Ghana sin goles y venció a Panamá 2 a 0. Con siete unidades, lideró la zona L y en 16avos de final revirtió un arduo cotejo ante República Democrática del Congo 2 a 1. En octavos eliminó a México 3 a 2 y en cuartos, a Noruega 2 a 1.

Sin posibilidades para Francia de ganar su tercera Copa del Mundo después de Francia 1998 y Rusia 2018 y para Inglaterra de conquista su segundo trofeo después del de 1966, una atracción que tiene el cotejo es la pelea entre Kylian Mbappé, Harry Kane y Jude Bellingham por la Bota de Oro. El delantero de Real Madrid tiene ocho goles y domina la tabla de artilleros junto a Lionel Messi mientras que los ingleses acumulan seis cada uno. Si bien están más atrás, todavía tienen posibilidades de llegar a la cima y pueden hacerlo en el último cotejo que les queda por delante.

La última vez que ambos países se enfrentaron fue en los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 con triunfo para Francia 2 a 1 con goles de Aurélien Tchoumeni y Olivier Giroud. Harry Kane, de penal, igualó transitoriamente para Inglaterra.