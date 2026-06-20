Francia vs. Irak, por el Mundial 2026: dia, horario, TV y cómo ver online

Las selecciones de Francia e Irak protagonizarán este lunes 22 de junio uno de los encuentros con mayor disparidad de poderío de la primera etapa del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. El partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo I está programado para las 18 (hora argentina) en el estadio de Philadelphia y se transmitirá en vivo por DSports, canal que se puede sintonizar online en DGO; y en las plataformas digitales Paramount+ y Flow - Canal 109. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto.

En la previa al juego que arbitrará el canadiense Drew Thomas Fischer, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el equipo europeo con una cuota máxima de 1.09 contra 41.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 13.50.

El conjunto galo debutó en el torneo con una contundente victoria sobre Senegal 3 a 1, con un gran segundo tiempo, y pisó fuerte en una zona donde es favorita a quedarse con el primer puesto que por ahora comparte con Noruega con tres unidades cada uno.

El equipo dirigido por Didier Deschamps es uno de los candidatos al título con un plantel plagado de estrellas que deslumbra a partir de las opciones ofensivas que tiene, con figuras de la talla de Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Desiré Doué y Rayan Cherki, entre otros. De hecho, es uno de los grandes protagonistas de los últimos años a nivel internacional ya que ganó el Mundial 2018 y fue subcampeón en Qatar 2022 y de la Eurocopa 2024.

Michael Olise es uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad MICHAEL OWENS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los asiáticos, por su parte, empezaron la Copa del Mundo con una derrota frente a los noruegos 4 a 1 y necesitan no perder para no quedarse prácticamente afuera de la pelea por la clasificación, algo muy complejo para ellos teniendo en cuenta que cayeron en una zona con rivales de envergadura.

Sin una gran tradición futbolística, los iraquíes ingresaron al torneo a través del repechaje internacional en el que superaron a Bolivia 2 a 1 y anhelan ganar por primera vez en la historia en una cita ecuménica. Su única participación anterior fue en México 1986, cuando perdieron los tres juegos de la primera etapa.

En el arranque del Mundial 2026 Irak perdió con Noruega 3 a 1 Martin Meissner - AP

El otro partido del Grupo I será entre Noruega y Senegal y tendrá lugar el mismo martes, pero a las 21 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva York.