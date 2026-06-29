Francia vs. Suecia, Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Francia y Suecia correspondiente a la jornada 4 del Mundial 2026 se disputará este martes 30 de junio a las 18.00 h en el New York New Jersey Stadium, ubicado en East Rutherford, New Jersey.

El momento de los equipos

Francia llega a este compromiso con el ánimo en alza tras su contundente victoria por 4-1 frente a Noruega en su presentación anterior. Por el lado de Suecia, el conjunto escandinavo afronta el duelo con la necesidad de mejorar su efectividad, luego de haber igualado 1-1 ante Japón en su último encuentro disputado.

Números que anticipan el duelo

El rendimiento ofensivo de Francia quedó ratificado en su última actuación, donde marcó cuatro goles. En contraste, Suecia ha mostrado solidez defensiva pero ha tenido dificultades para cerrar los partidos, tal como se evidenció en su reciente empate ante el seleccionado japonés.

Lo que está en juego

Este cruce es determinante para las aspiraciones de ambos seleccionados en el certamen, ya que cada punto es vital para posicionarse de cara a la clasificación a la siguiente instancia del Mundial 2026, consolidando el proyecto futbolístico de ambos equipos en esta etapa decisiva.