Francia vs. Suecia, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Los 16vos de final del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, la nueva instancia que se agregó en esta edición producto de que el formato se amplió a 48 equipos, aumenta la temperatura de la competencia con los primeros encuentros estelares de eliminación directa. Y en este sentido, este martes se presentará Francia, N° 1 del mundo con la nueva actualización del ranking FIFA e indefectiblemente, gran favorita al título. El conjunto galo, plagado de figuras, se mide con Suecia desde las 18 (horario argentino) en el New York.

El encuentro se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 110 de Flow o seguir minuto a minuto en canchallena.com, el sitio de estadísticas y datos que permite proyectar el cuadro según avancen los equipos.

Francia, que llegó como candidata, no abandonó esa condición en la primera etapa. Por el contrario, la potenció después de haber sido uno de los solo tres equipos que ganaron sus zonas con puntaje ideal (Argentina y México fueron los otros). Además, está plagada de figuras y tiene a Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, que suman cuatro goles cada uno, en un nivel superlativo.

Kylian Mbappé muestra toda su jerarquía en los partidos de Francia, que quiere el título FRANCK FIFE - AFP

Suecia, por su parte, se metió en esta instancia tras ser uno de los mejores terceros de la competencia (avanzaron ocho sobre 12) y después de compartir el grupo con Países Bajos y Japón, los que pasaron de manera directa (Túnez fue el colista).

Por tratarse de dos equipos que pertenecen a la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol​ (UEFA), tienen un historial con muchos partidos entre sí aunque nunca se vieron las caras en un Mundial, como ocurrirá este martes. En ese primer ítem, el conjunto galo está ampliamente arriba en el historial: se impuso en cinco de los ocho choques oficiales de los últimos 20 años. Los restantes fueron dos victorias de los escandinavos y un empate.

El equipo que resulte ganador en este enfrentamiento irá ante el vencedor de Alemania y Paraguay, que se medirán este lunes en Boston

Suecia quedó tercero en la zona F, pero se clasificó a los 16vos de final como uno de los ocho mejores entre todos los grupos MOLLY DARLINGTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Francia vs. Suecia: todo lo que hay que saber

16vos del Mundial 2026.

Día : Domingo 28 de junio.

: Domingo 28 de junio. Hora : 16 (horario argentino).

: 16 (horario argentino). Estadio : New York New Jersey Stadium, Estados Unidos.

: New York New Jersey Stadium, Estados Unidos. Árbitro: A confirmar.

Francia vs. Suecia: cómo ver online

El partido está programado para este martes 30 de junio a las 18 (horario argentino) en Nueva Jersey, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 110 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

Canal 110 de Flow.

Paramount+.

16avos de final del Mundial 2026

Sudáfrica (2º Grupo A) vs. Canadá (2º Grupo B) – Domingo 28 de junio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

(2º Grupo A) vs. (2º Grupo B) – Domingo 28 de junio en el SoFi Stadium de Los Angeles. Alemania (1º Grupo E) vs. Paraguay (3º Grupo D) – Lunes 29 de junio en el Gillette Stadium de Boston.

(1º Grupo E) vs. (3º Grupo D) – Lunes 29 de junio en el Gillette Stadium de Boston. Países Bajos (1° Grupo F) vs. Marruecos (2º Grupo C) – Lunes 29 de junio en el estadio BBVA de Monterrey.

(1° Grupo F) vs. (2º Grupo C) – Lunes 29 de junio en el estadio BBVA de Monterrey. Brasil (1º Grupo C) vs. Japón (2º Grupo F) – Lunes 29 de junio en el NRG Stadium de Houston.

(1º Grupo C) vs. (2º Grupo F) – Lunes 29 de junio en el NRG Stadium de Houston. Francia (1º Grupo I) vs. Suecia (3º Grupo F) – Martes 30 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

(1º Grupo I) vs. (3º Grupo F) – Martes 30 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Costa de Marfil (1° Grupo E) vs. Noruega (2º Grupo I) – Martes 30 de junio en el AT&T Stadium de Dallas.

(1° Grupo E) vs. (2º Grupo I) – Martes 30 de junio en el AT&T Stadium de Dallas. México (1º Grupo A) vs. Ecuador (3º Grupo E) – Martes 30 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

(1º Grupo A) vs. (3º Grupo E) – Martes 30 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México. Inglaterra (1º Grupo L) vs. República Democrática del Congo (3º Grupo K) – Miércoles 1° de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

(1º Grupo L) vs. (3º Grupo K) – Miércoles 1° de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta. Estados Unidos (1º Grupo D) vs. Bosnia (3º Grupo B) – Miércoles 1° de julio en el Levi’s Stadium de San Francisco.

(1º Grupo D) vs. (3º Grupo B) – Miércoles 1° de julio en el Levi’s Stadium de San Francisco. Bélgica (1º Grupo G) vs. Senegal (3º Grupo I) – Miércoles 1° de julio en el Lumen Field de Seattle.

(1º Grupo G) vs. (3º Grupo I) – Miércoles 1° de julio en el Lumen Field de Seattle. Portugal (2º Grupo K) vs. Croacia (2º Grupo L) – Jueves 2 de julio en el BMO Field de Toronto.

(2º Grupo K) vs. (2º Grupo L) – Jueves 2 de julio en el BMO Field de Toronto. España (1º Grupo H) vs. Austria (2º Grupo J)– Jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

(1º Grupo H) vs. (2º Grupo J)– Jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles. Suiza (1º Grupo B) vs. Argelia (3º Grupo J) – Jueves 2 de julio en el BC Place de Vancouver.

(1º Grupo B) vs. (3º Grupo J) – Jueves 2 de julio en el BC Place de Vancouver. Argentina (1º Grupo J) vs. Cabo Verde (2º Grupo H) – Viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

(1º Grupo J) vs. (2º Grupo H) – Viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. Colombia (1º Grupo K) vs. Ghana (3º Grupo L) – Viernes 3 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.

(1º Grupo K) vs. (3º Grupo L) – Viernes 3 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas. Australia (2° Grupo D) vs. Egipto (2º Grupo G) – Viernes 3 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.