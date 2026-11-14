Francia vs. Turquía por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo Francia y Turquía por el grupo A1 en la jornada 6 de la Liga de Naciones 2026; todo lo que hay que saber antes del partido.
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El encuentro entre Francia y Turquía correspondiente al grupo A1 se disputará este domingo 15 de noviembre a las 16.45 h en el Stade Atlantique Bordeaux Métropole, ubicado en la ciudad de Bordeaux. El compromiso, válido por la sexta jornada del certamen, representa un cierre de etapa crucial para ambos seleccionados.
El presente de ambos equipos
Francia llega a este compromiso buscando recuperar terreno tras haber sufrido una derrota por 3-1 ante Italia en su última presentación. Por su parte, el seleccionado de Turquía también arriba con la necesidad de revertir su imagen tras caer por 2-1 frente a Bélgica en su reciente encuentro oficial.
Números destacados
Ambos conjuntos buscarán mejorar su efectividad de cara al arco rival, dado que llegan de caer en sus respectivos partidos anteriores, donde el rendimiento defensivo fue el principal punto a corregir para los cuerpos técnicos.
Lo que está en juego
Este enfrentamiento resulta determinante para las aspiraciones de ambos en el grupo A1. Mientras Francia intenta cerrar su participación en la zona con una victoria ante su público en Bordeaux, Turquía se juega la posibilidad de escalar posiciones y finalizar la fase de grupos con un resultado positivo tras el traspié ante los belgas.
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