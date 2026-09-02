Franco Colapinto visitó a Lautaro Martínez en Italia antes del Gran Premio de Fórmula 1 en Monza

Franco Colapinto y Lautaro Martínez protagonizaron este miércoles un encuentro argentino en Italia. A pocos días del Gran Premio de Fórmula 1 en Monza, el piloto de Alpine visitó el centro de entrenamiento de Inter en Milán, donde conoció al delantero de la selección argentina e intercambió camisetas.

La reunión formó parte de una actividad vinculada con un patrocinador que comparten la escudería francesa e Inter. Alpine difundió distintas imágenes de los dos deportistas. En uno de los videos también se observa a Colapinto haciendo el icónico festejo del Toro.

Para Colapinto, sin embargo, la visita tuvo un componente especial. El argentino expresó su admiración por el delantero campeón del mundo y destacó el lugar que ocupa el futbolista dentro del seleccionado: “Es muy agradable venir a conocer a Lauti Martínez; soy un gran fan de él, uno de los héroes de la selección argentina”.

Después del encuentro, el piloto también publicó imágenes en su cuenta de Instagram y dejó otro mensaje para el delantero de 29 años: “Animaaaaal, Lautaro Martínez. Un orgullo conocerte toro gracias x tantas alegrías!!!!”.

La afinidad entre ambos también tiene un vínculo con el automovilismo. Durante el Mundial de Qatar 2022, Martínez había revelado en una charla en AFA Estudio que le gustaría correr en auto una vez que termine su carrera como futbolista profesional.

La visita de Colapinto se produjo durante una semana especial para el piloto de Pilar. La Fórmula 1 disputará este fin de semana el Gran Premio de Italia en el circuito de Monza, donde el argentino comenzará su actividad en pista el viernes y tendrá por primera vez a disposición el paquete de mejoras de Alpine que su compañero Pierre Gasly utilizó en la fecha anterior.

Monza, además, ocupa un lugar particular en su trayectoria. Allí disputó en 2024 su primera carrera en la Fórmula 1, entonces como piloto de Williams. “Debuté en la F1 en este circuito y siempre es un placer correr aquí delante de la afición italiana”, recordó Colapinto en la previa. El jueves pasado, Colapinto y el equipo Alpine anunciaron la renovación del contrato del argentino para la temporada 2027 en la Fórmula 1. “¡Muy feliz de contarles que voy a seguir corriendo con ellos!”, escribió el argentino de 23 años en su cuenta de Instagram

La actividad comenzará este viernes 4 de septiembre con las dos primeras prácticas libres. El sábado se desarrollarán el tercer entrenamiento y la clasificación, mientras que la carrera será el domingo 6, a las 10 de la Argentina.