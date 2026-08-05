Franco Mastantuono deja Real Madrid a préstamo: Fiorentina apuesta por un talento que no logró afirmarse en España

La apuesta más ambiciosa de Real Madrid por una joven figura argentina cambió de rumbo apenas un año después. Franco Mastantuono jugará la próxima temporada en Fiorentina, cedido desde el club español. Sin lugar en el plantel y con la necesidad de sumar continuidad, el mediocampista intentará recuperar el protagonismo que había impulsado su llegada desde River como una de las grandes promesas del fútbol sudamericano.

De acuerdo con lo publicado por La Gazzetta dello Sport, está todo acordado. El plan contempla un préstamo por una temporada, sin opción de compra. Fiorentina tomó la delantera en las negociaciones y el futbolista aceptó el proyecto deportivo. Según el medio italiano, el salario de 3,5 millones de euros netos será pagado 50 y 50 por los dos clubes, después de que el jugador, gracias a una conversación telefónica con el entrenador viola, Fabio Grosso, diera su visto bueno definitivo. Mastantuono viajará este miércoles a Italia para realizarse los estudios médicos y unirse a su nuevo club.

El medio italiano describe lo que significa la llegada de Mastantuono a un equipo tradicional de la Serie A, pero que hace rato ha perdido su brillo. “En la ciudad todos están controlando los horarios de los vuelos desde Madrid para ir a recibir al futbolista y entender cuándo aterrizará para la firma y los exámenes médicos. En las próximas horas se pondrá en viaje para comenzar su nueva aventura en Italia. Es la octava incorporación, un verdadero plus en una campaña de fichajes ya protagonista, gracias al trabajo del director deportivo Fabio Paratici y a la apertura de la familia Commisso -propietaria del club- a comprometerse cada vez más para relanzar al equipo después de una temporada en la que la salvación llegó recién a dos fechas del final del campeonato”, publica La Gazzetta dello Sport.

La decisión representa un giro importante respecto de lo que imaginaban todas las partes hace apenas doce meses. Mastantuono llegó al club español procedente de una transferencia valuada en 63,2 millones de euros, de los cuales River recibió 45 millones, una de las operaciones más importantes de la historia del fútbol argentino. El plan consistía en incorporarlo como una apuesta de presente y, sobre todo, de futuro, pero la primera temporada estuvo lejos de cumplir esas expectativas.

El argentino disputó 35 partidos oficiales, convirtió tres goles y entregó una asistencia. Aunque tuvo participación frecuente, solo fue titular en 11 encuentros de la liga española y nunca logró consolidarse como una alternativa fija dentro del equipo. Su polifuncionalidad, capaz de actuar como mediapunta o extremo, no alcanzó para ganarse un lugar estable en un plantel con una competencia feroz.

Franco Mastantuono grita un gol con Real Madrid Jose Breton - AP

El comienzo había sido alentador. Bajo la conducción de Xabi Alonso encontró minutos desde el inicio y dejó algunos destellos que justificaban la inversión realizada por el conjunto blanco. Sin embargo, una pubalgia persistente afectó su continuidad y, con el paso de los meses, perdió espacio dentro de la rotación. El cambio de entrenador, luego de un breve paso de Álvaro Arbeloa, tampoco modificó ese escenario. José Mourinho, según informan desde España, valoró sus condiciones durante la pretemporada, aunque entendió, junto con los dirigentes, que lo más conveniente era buscar un destino donde pudiera jugar con mayor regularidad.

En los últimos días esa salida empezó a hacerse evidente. Mastantuono no integró la delegación que viajó a Austria para un amistoso, trabajó diferenciado en el gimnasio en Valdebebas mientras avanzaban las negociaciones y terminó de aceptar la propuesta deportiva de Fiorentina después de conversar con el entrenador Fabio Grosso y con el director deportivo Fabio Paratici. El club italiano le ofreció un papel mucho más relevante del que podía garantizarle Real Madrid en el corto plazo.

Bajó en la consideración de Scaloni y se quedó afuera del Mundial JUAN MABROMATA - AFP

El préstamo también llega después de otro golpe deportivo. La temporada irregular derivó en su ausencia de la lista definitiva de Lionel Scaloni para el Mundial. Mastantuono había debutado con la selección argentina mayor en junio de 2025 y se convirtió en el futbolista más joven en hacerlo con la camiseta albiceleste, pero su escasa continuidad en España terminó por dejarlo fuera de la convocatoria para la Copa del Mundo, una de las mayores decepciones de un año complejo.

Su salida de River tampoco había estado exenta de debate. El juvenil dejó Núñez en medio de la temporada, una decisión que privó al equipo, en ese entonces dirigido por Marcelo Gallardo, de una de sus principales figuras para afrontar la segunda parte del calendario. La transferencia representó un ingreso histórico para el club, pero también dejó la sensación de que su ciclo se había interrumpido antes de tiempo, cuando todavía aparecía como el líder futbolístico del equipo.

Ahora el escenario es diferente. En Florencia encontrará un contexto con menos presión, sin competiciones europeas por delante, que el de Real Madrid y mayores posibilidades de construir continuidad. Esa parece ser la prioridad de todas las partes. El club español mantiene su confianza en el potencial del futbolista y por eso descartó incluir una opción de compra en la cesión. La intención es que Mastantuono acumule experiencia, vuelva a mostrar el nivel que lo convirtió en una de las mayores apariciones del fútbol y regrese en condiciones de pelear por un lugar en el Santiago Bernabéu.