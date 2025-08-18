Franco Mastantuono recibió elogios del DT Xabi Alonso y podría “sumar minutos” ante Osasuna

Todo está ocurriendo muy rápido para Franco Mastantuono, que acaba de cumplir 18 años. La flamante incorporación de Real Madrid recibió elogios del entrenador, Xabi Alonso, y este martes ya “podría sumar minutos” en el partido del equipo merengue frente a Osasuna, en el estadio Santiago Bernabéu, en el comienzo de la liga española.

Franco Mastantuono durante uno de los entrenamientos en Real Madrid RealMadrid.com

“Puede tener minutos mañana (martes). Va a aportar calidad, energía, es comprometido defensivamente, tiene buen impulso. He visto que tiene esa garra y ese espíritu competitivo argentino. Es bueno en el último pase. Está a muy buen nivel”, sostuvo Alonso, durante una rueda de prensa realizada en el predio de Valdebebas. Además, aseguró que tiene lógica que su jugador favorito sea Lionel Messi, quitándole importancia a que un jugador de Real Madrid optase por una leyenda del eterno rival como Barcelona: “Siendo argentino no es una sorpresa para mí”.

Alonso confesó que lo sorprendió la personalidad de Mastantuono cuando habló por primera vez con él. “Aún tenía 17 años y era un hombre con mucha seguridad en sí mismo. No tenía ningún vértigo de dar el paso de venir al Real Madrid y desde que ha llegado se le nota esa madurez, las ganas, la calidad. Se va a integrar en poco tiempo, muy rápido, con el equipo, en la dinámica de vestuario y del juego”, dijo el DT sobre la joya nacida en Azul y formada en River Plate.

Qué dijo el DT Xabi Alonso

En su momento, el joven futbolista argentino admitió que la llamada de Alonso fue “muy importante” en su decisión, porque le mostró “confianza”. “Influyó mucho porque me dio mucha confianza, además de mi sueño como jugador, que era estar en el Real Madrid, que él me haya llamado de la forma en que lo hizo”, apuntó el zurdo que utilizará el número 30. Otros clubes europeos, como París Saint-Germain, quisieron contratarlo, pero todo se inclinó para Madrid.

Franco Mastantuono durante un entrenamiento físico de Real Madrid

Desde que Mastantuono se sumó a los entrenamientos del equipo merengue ya atrapó la atención de todos. Es más: los que estuvieron cerca de él en estos días en la capital de España quedaron impresionados con su personalidad y lo definieron como “un niño con la sangre helada”. Este martes, por la primera fecha del campeonato español, Mastantuono tendrá la posibilidad de debutar en un gigante como Real Madrid y empezar una nueva historia en su carrera.

Si bien Alonso no confirmó la formación que presentará ante Osasuna, se espera que Real Madrid tenga un equipo muy similar al del último amistoso, con Thibaut Courtois, el brasileño Vinicius y Kylian Mbappé desde el arranque. Es decir, con Courtois; Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, Dean Huijsen y Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni y Arda Güler; Brahim Díaz o Rodrygo, Mbappé y Vinicius Jr. Mastantuono, en el banco de los suplentes, esperando su momento.