La temporada 2025-2026 no será bien recordada para los simpatizantes de Real Madrid. Segundo en La Liga detrás, justamente, de su clásico rival Barcelona, y eliminado en cuartos de final de la Champions League, de cara al futuro el equipo merengue intentará recomponerse con el regreso de José Mourinho, un hecho según los medios españoles, con la idea de reemplazar a Álvaro Arbeloa.

La reestructuración del plantel está en marcha y la pregunta que sigue es qué pasará con los jugadores argentinos Franco Mastantuono y Nicolás Paz.

Al parecer, el inminente arribo de Mourinho a la “Casa Blanca” traerá aparejado un revuelo en el plantel, con varios nombres propios de deportistas que serían declarados transferibles y otros que llegarían para intentar cambiarle la cara al equipo que supo ser multicampeón.

Al parecer, el inminente arribo de Mourinho a la “Casa Blanca” traerá aparejado un revuelo en el plantel, con varios nombres propios de deportistas que serían declarados transferibles y otros que llegarían para intentar cambiarle la cara al equipo que supo ser multicampeón. PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Una de las principales incógnitas es qué ocurrirá con Mastantuono. El exRiver estuvo gran parte de la temporada sentado en el banco de suplentes de Arbeloa, que fue recortándole protagonismo tras la revolución que provocó su llegada. Cuestionado de parte de la hinchada “merengue”, el joven argentino de 18 años podría perder más terreno si se concreta el regreso al equipo del otro representante albiceleste en Real Madrid, Paz. De acuerdo a los medios españoles como Marca y As, el futbolista de 21 años volvería luego de su paso por Como si se abona una cláusula de recompra de alrededor de nueve millones de euros.

La lista de jugadores transferibles de Real Madrid: qué pasará con Franco Mastantuono. Pedro Castillo - Real Madrid

A su vez, se espera la vuelta del brasileño Endrick a Real Madrid, que se despidió del Olympique de Lyon, equipo al que había sido enviado a préstamo en la segunda mitad de la temporada. Frente a este panorama, Mastantuono, por quien la institución abonó 60 millones de euros a River y solo jugó hasta el momento 1200 minutos, podría ser cedido a préstamo a otro club para sumar experiencia y partidos disputados.

“Acá lo esperamos con los brazos abiertos. Es un fútbol diferente [sobre la liga europea]. No creo que no se haya adaptado. Cuando jugó, lo hizo en buena forma. No me quiero meter tanto, pero son procesos normales. Y repito que cualquier cosa acá tiene un lugar”, dijo, días atrás, Chacho Coudet, al frente del exequipo de Mastantuono.

De acuerdo a los medios españoles, Nicolás Paz, el futbolista de 21 años, volvería a Real Madrid luego de su paso por Como si se abona una cláusula de recompra de alrededor de nueve millones de euros. Quality Sport Images - Getty Images Europe

Se prevé que la reestructuración del club “merengue”, que como si fuera poco estuvo sumido en varias peleas internas en el seno del plantel, incluso algunas graves, alcance a varios referentes. En los medios españoles se habla de al menos 10 futbolistas que estarían en el ojo de la tormenta y que podrían dejar el club en el próximo mercado de pases. Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Dani Ceballos y el polémico Vinícius Júnior son algunos de los nombres que se barajan. En el caso de Dani Carvajal, el futbolista ya había anunciado que dejaría la institución al finalizar esta temporada y tras 23 años.

El último partido de la temporada de Real Madrid será este sábado contra el Athletic Club en el Santiago Bernabéu, en medio de rumores sobre posibles tensiones entre el todavía entrenador Arbeloa y la figura francesa Kylian Mbappé por cómo se siente el subcampeón del mundo dentro del plantel.