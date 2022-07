Fútbol, dólares, mitos y verdades: el “pase trabado” de Borja a River, la nueva treta de los dirigentes para cubrirse y la incertidumbre por el futuro de la economía

La industria del fútbol no escapa de la escasez de dólares que padece la Argentina. River, por caso, había acordado la llegada del colombiano Miguel Ángel Borja a cambio de US$ 7.000.000. Sin embargo, la primera cuota de 1.500.000 todavía no fue acreditada en las cuentas de Junior y Palmeiras, los dueños del pase del atacante. El fútbol, como el campo, tiene en el país una “balanza comercial” superavitaria. Es decir, exporta más que lo que importa, por lo que el acceso al mercado oficial de divisas, según coinciden dirigentes y fuentes gubernamentales, debería ser “automático”. El ejemplo de Borja, como el de Alex Valera, delantero peruano de Universitario que interesaba a Rosario Central, muestra que existe alguna dilación. A continuación, mitos y verdades sobre un asunto que puede cambiar el negocio del deporte más popular entre los argentinos.

¿Qué ocurre cuando un club argentino vende futbolistas al exterior o recibe dinero por derechos de televisación de los torneos internacionales?

Por disposición del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el dinero que cobran debe ser pesificado al valor oficial (126 pesos por dólar según la cotización de compra de Banco Nación de este miércoles). Eso es lo que ocurrió con River y la transferencia de Julián Álvarez a Manchester City, de Inglaterra. Y lo que pasa cada vez que Conmebol gira a AFA el importe que corresponde a los clubes argentinos por los partidos de las copas Libertadores y Sudamericana.

Miguel Ángel Borja, el delantero colombiano de Junior por el que River acordó pagar 7.000.000 de dólares y cuya transferencia aún no fue efectivizada. MB Media - Getty Images South America

¿Qué pasa cuando un club argentino compra a un jugador en el exterior?

Tiene que presentar una declaración jurada con el importe y la operación para acceder al mercado oficial de cambios. Es decir, adquirir los billetes casi al mismo precio en el que le fueron liquidados ($ 132 según la cotización de venta de Banco Nación). Sucede que la autorización puede demorarse y, en consecuencia, hacer caer la transferencia del futbolista en cuestión. Fuentes del BCRA confirmaron a LA NACION que no hay restricciones: “Los clubes operan en el mercado oficial. Siempre lo hicieron y no hubo cambios”. Por ende, según reconstruyó este diario, River giró al BCRA 195.000.000 de pesos para comprar 1.500.000 dólares, el importe de la primera cuota del pase de Borja. El club habla de “pase trabado” porque ese dinero aún no llegó a su destino final.

¿Todos los clubes tuvieron el mismo inconveniente que River?

No. Hubo instituciones que se adelantaron a los cimbronazos del dólar y presentaron las declaraciones juradas de las operaciones en moneda extranjera hace una semana. Y pudieron afrontar préstamos de futbolistas para reforzarse en este mercado de pases. Las fuentes consultadas entre los clubes están al tanto de una futura resolución del BCRA que puede limitar el acceso al mercado oficial de cambios. Pero insisten en que “no está por escrito”. Y aportan otro dato: aquellos clubes que hicieron alguna operación con el dólar “contado con liqui” están suspendidos del mercado oficial por 90 días. Es decir, tienen que esperar tres meses desde su última transacción para poder comprar dólares a su menor cotización en el país.

Miguel Ángel Pesce, el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA); la entidad sostiene que no hay cambios en el acceso de los clubes al mercado oficial de cambios. Rodrigo Nespolo

Consecuentemente, si presentan una declaración jurada para una operación en estas condiciones, el BCRA la frenará hasta que se cumpla el plazo. De todas maneras, en la antesala del partido de este miércoles contra Vélez por los octavos de final de la Copa Libertadores, el pase de Borja y la escasez de billetes pasaron a un segundo plano en River. Más allá de perder los goles que garantizaba Julián Álvarez, hay en el club quienes creen que al equipo le sobra con los futbolistas que tiene para pelear por la Liga Profesional y la Copa Argentina, en caso de quedar fuera del máximo certamen subcontinental. La llegada de Borja, según esa interpretación, estaría atada a la clasificación para los cuartos de final de la Libertadores y para competir de igual a igual en el nivel regional. Y entonces, también de acuerdo con esas opiniones internas en el club, la restricción cambiaria podría servirle como pretexto a River para que la transferencia se cayera en caso de quedar eliminado del torneo internacional, el máximo objetivo del semestre.

La falta de certezas cambiarias puso en alerta a los dirigentes. El tema fue tocado en la última reunión del comité ejecutivo de AFA, la semana pasada, en las oficinas sobre la calle Viamonte. La resolución fue “esperar” hasta que haya algunas definiciones macroeconómicas del nuevo equipo de Hacienda, que encabeza Silvina Batakis. “Si se llega a confirmar el tema de las restricciones y sale la nueva normativa tendremos que analizar qué hacer. Pero cambiarían el negocio del fútbol y la vida de las transferencias internacionales. Es una situación anormal”, contó una fuente dirigencial.

La broma de Batakis sobre los dólares de Borja

Mientras tanto, los clubes concibieron una herramienta para cubrirse de la devaluación por goteo. Y les dicen a quienes les compran futbolistas que los paguen en cuotas o parcelas. Como esos pagos están en dólares pero ingresan al cambio oficial, la depreciación constante de la moneda argentina hace que cobrar en cuotas dólares pesificados termine conviniendo, porque así ingresan más pesos mes tras mes por una misma cantidad de billetes estadounidenses.

Al mismo tiempo, los dirigentes buscan interlocutores en el Palacio de Hacienda para saber qué hacer en el futuro. Miraron por televisión a la flamante ministra bromear con los dólares para River por Borja: “No, por supuesto que no. Eso, seguro que no. ¡Todo para Boca!”, bromeó Batakis en el canal C5N, apenas asumido el cargo de ministra. Los clubes esperan que en su equipo de funcionarios haya alguien con quien hablar del dólar que viene. Porque el fútbol, como buena parte del país y del comercio mundial, piensa –y cobra, y paga– en verde.