“Ser protagonistas de verdad”, dice Gabriel Milito puertas para adentro y para afuera del vestuario de Argentinos Juniors. Y pide: “Cuando salimos a jugar, se tiene que parar el mundo”.

El 3 de noviembre de 2022, en un acto inusual para el fútbol argentino y 46 días antes que la selección levante la Copa del Mundo en Qatar, Gabriel Milito firmaba la renovación de su contrato con Argentinos Juniors por cuatro años, hasta fines de 2027. Todavía le quedaba un año (en función de lo ya pactado), pero la dirigencia del Bicho, encabezada por Cristian Malaspina, redobló la apuesta. El ciclo había comenzado en enero de 2021 y los números hasta ese momento eran buenos, pero tampoco descollantes: sobre 95 partidos, había ganado 40, empatado 25 y perdido 30, con 112 goles a favor y 89 en contra. Pero algo vieron en la Paternal de cara al futuro. Lo mejor estaba por venir.

“En el fútbol, primero hay que ganarse el respeto. Después hay que defenderlo… Por eso ahí entra la palabra humildad. El comportamiento tiene que ser como un equipo, en donde nadie es más que nadie, el ‘somos fuertes si lo hacemos entre todos’. Y acá esto lo entendemos así, creyendo mucho en lo colectivo. El respeto lo sentimos, pero ahora lo tenemos que defender. Y lo defendés ganando, lo defendés compitiendo. Por eso el objetivo es mantener el nivel para sostener la ilusión que tenemos”, dice Milito, el conductor líder de este Argentinos que saltó a la popularidad por su resonante triunfo ante River por 3-2, en el comienzo de la Copa de la Liga 2023, pero que hace tiempo logró asimilar una idea y un estilo que va más allá de los jugadores que saltan al campo de juego. Un equipo que despierta admiración en el hincha y en los neutrales.

Milito y la forma de competir

Gabriel Milito

Nunca se lo vio a Milito tan asentado en un lugar como DT. Jugando con sus palabras, tan “respetado”. Como futbolista se destacó en Independiente, Zaragoza, Barcelona y la selección argentina, casi que no generó discusión desde su calidad técnica y personalidad para afrontar diferentes desafíos. Hasta Guardiola lo usó, pese a que estaba lesionado, para ‘jugar’ en la previa de la famosa final con Estudiantes en Abu Dhabi, por el Mundial de Clubes 2009. ¿Qué necesitaba Pep? “Gaby, contales qué es Estudiantes, qué es para ellos esta Copa, ¿con qué nos vamos a encontrar?”. Como zaguero, lo único que pudieron generar dudas fueron sus lesiones. Pero como entrenador lo miraban de reojo incluso en lugares donde los resultados lo acompañaron.

“Yo estoy muy contento y muy feliz en Argentinos, soy un agradecido de la gente que me eligió. A mí me gusta que le hincha venga a la cancha con la seguridad de que el equipo va a competir, que no vas a ser un equipo apático. Mi desafío es sostenernos ahí, con la tensión que tuvimos con Fluminense, para ser protagonistas de verdad”, dijo Milito justo antes de jugar ante River en una charla con ArgentinosPlay. Y agregó la siguiente declaración que sirve para entender su filosofía de conducción: “¿Tenemos que jugar bien? Sí. ¿Tenemos que defender bien? Sí. Pero lo importante es que los jugadores crean y que cuando salgamos a jugar se pare el mundo, que no importe nada más, que durante esos 90 minutos no importe quién esté enfrente y la motivación tiene que ser propia e interna de querer… lo que les pasa a los equipos grandes del mundo. Obvio que lo más importante es el resultado, pero quiero ver primero eso porque eso te lleva al resultado. La forma de competir te lleva al resultado”.

Una muestra de la unión del plantel

#AAAJ El jugador Luciano Sánchez fue intervenido quirúrgicamente por luxación traumática de rodilla izquierda.

Se realizó la Reconstrucción Ligamentaria a cargo del cuerpo médico del club y Reparación de Nervio Peróneo por el Dr. Mariano Socolovsky y equipo. pic.twitter.com/AXMfcPfg8k — Argentinos Juniors (@AAAJoficial) August 21, 2023

Respeto. Argentinos Juniors es un equipo versátil y ofensivo que se ganó el respeto de los rivales, tanto en el fútbol argentino como en Sudamérica. Esto se vio en la llave con Fluminense, por la Copa Libertadores. No fue menos que el conjunto brasileño, pero “detalles” lo dejaron afuera. A eso apunta ahora, a que esos “detalles” le jueguen a favor con continuidad. Una pelota parada, una expulsión, un tiro en el palo.

“Nos gusta sentirnos cómodos y medirnos ante los mejores y saber que podemos jugar de igual a igual y que la gente vea eso también del equipo. Y al final… la gente, los jugadores, estamos yendo de la mano, por lo que digo, por el apoyo que sentimos y además porque ven que el apoyo -ganando o perdiendo-, jugando mejor o peor, tiene una manera de jugar que es valiente, atrevida, y eso al hincha de Argentinos Juniors le gusta. Y por eso se genera esa conexión entre el equipo y el hincha. Somos un equipo valiente que ataca”.

Desde el debut oficial en Argentinos, en la derrota ante Rosario Central por 2-1 en Arroyito, en febrero de 2021 , se mantienen en el plantel Marco Di Césare, Gabriel Avalos, Lucas Villalba, Pablo Minissale y Francisco González Metilli (que se fue y volvió), pero esa jornada fueron titulares solamente los dos primeros. En un esquema 4-1-4-1 formaron con Lucas Chaves; Kevin Mac Allister, Di Cesare, Carlos Quintana y Elías Gómez; Fausto Vera; Diego Sosa, Matías Romero, Iván Colman y Mateo Coronel; Avalos.

Gabriel Milito, al frente de un entrenamiento de Argentinos Juniors; el plantel quiere coronar el muy buen 2023 con un título Prensa Argentinos Juniors

La versatilidad se notó enseguida en Milito: “Cuando llegamos a Argentinos ya venía de un proceso bueno, estaba clasificado a la Copa Libertadores y nosotros no queríamos hacer cambios bruscos. Pero a partir del cuarto partido, por necesidad, tuvimos que pasar a jugar con línea de 3. Pretendíamos un juego menos directo y así nos agarraban siempre con los laterales altos y dijimos: ‘ante la pérdida, quedar con 3 centrales y no con dos’”. Ya no se casa con el 4-3-3 , varía y hasta si tiene que jugar 5-4-1, lo hace. Y explica el por qué.

A River le ganó jugando 3-4-2-1 con Alexis Arias; Pablo Minissale, Marco Di Cesare y Lucas Villalba; Javier Cabrera, Federico Rendondo, Franco Moyano y Santiago Montiel; Francisco González Metilli y Alan Rodríguez; Luciano Gondou.

Este momento lo agarró con muchas lesiones: Miguel Torrén, Avalos, Lanzilotta, Luciano Sánchez y el tercer arquero, Miguel Acosta, tuvo que debutar en el Maracaná. Con Fluminense estuvo cerca pero el golpe sobre la mesa lo dio ante River. El tema ahora es sostenerse en el juego con esa intensidad y agresividad para atacar y defender a lo largo de todo el campeonato, al menos, de los próximos 13 partidos.

Gabriel Milito, en la charla durante más de una hora con periodistas para ArgentinosPlay Prensa Argentinos Juniors

“Jugamos con mucha concentración y con mucha entrega tanto para jugar como para marcar colectivamente ante River. Hicieron un gran partido y para ganar un partido así te obliga el rival a jugar en un nivel muy alto. Eso sucedió los primeros 20 minutos y todo el segundo tiempo. No es fácil hacer el partido que hicimos ante el último campeón del fútbol argentino. Pero ahora el desafío es sostener el rendimiento y seguir compitiendo con la humildad y el deseo que lo hicimos hoy”, dijo Milito en la conferencia de prensa posterior.

Según estadísticas de la Liga Profesional de Fútbol, Argentinos fue el tercer equipo en ataques generados a partir de secuencias de diez pases o más con 42, detrás de River (61) y Newell’s (44), tomando como referencia los 27 partidos del último campeonato. Sumó 387 remates (un promedio muy positivo de 15,8 por cotejo), logró el segundo promedio de posesión más alto del torneo con 61%, detrás de River (64,1%). Y cuenta con un plantel que mezcla gente de experiencia con chicos de las inferiores: su promedio de edad es de 26 años y 324 días.

“¿Cómo se hace para perdurar y que lo de Argentinos no quede en una sola actuación? Nosotros tenemos un objetivo marcado y para conseguirlo hay que jugar igual en cualquier cancha y contra cualquier rival. Sabiendo que podemos ganar o perder, pero la idea es sostener la ambición de poder pelear el campeonato. Haber jugado la Copa Libertadores y la forma en que se dio la eliminación (ante Fluminense) al equipo lo fortaleció. Hemos jugado contra los mejores equipos del continente y jugamos de igual a igual, estuvimos a la altura, y toda esa experiencia adquirida, de cara a lo que viene, esperemos aprovecharla”.

Gabriel Milito da indicaciones en el partido de Argentinos ante Independiente del Valle en Guayaquil Dolores Ochoa - AP

Milito es un entrenador que le gusta que su equipo tenga la pelota y entrena a sus jugadores para eso, pero también se adapta a las circunstancias: “Si vas a tener la pelota pero sin criterio, mejor que la tenga el rival. Si tenemos la pelota pero sin criterio, vamos a perder todos los partidos 5-0. La tenencia debe tener un sentido. Y Argentinos lo entiende. A veces la pelota la tiene el central rival a 70 metros de nuestro arco, pero yo tengo la sensación de que de esa pelota nos van a ser el gol . Por eso es importante que nuestro delantero inicie la presión”, cuenta para graficar una etapa del juego o por qué la “presión” de Argentinos suele ser difícil de sortear para los adversarios.

“Estar cerca del rival, estar cerca de la pelota y estar cerca del compañero, los tres conceptos elementales para hacer una buena presión a la hora de intentar recuperar el balón”, explica desde los conceptos que aplica en su juego. Se formó con Guardiola, empezó a amar el juego desde sus entrenamientos y búsquedas, pero desde la personalidad pasó a tener una notoriedad en los partidos y un perfil más alto como las que puede ofrecer Mouninho, que es muy valorado por los jugadores en el vestuario y puertas adentro, pero que a veces tiene reacciones con los árbitros, jugadores propios o DT adversarios que lo ponen en otro lugar.

Gabriel Milito habla con Santiago Montiel durante el partido de Copa Libertadores ante Corinthians JUAN MABROMATA - AFP

La última actitud fue cuando se hizo viral la frase al juez de línea Bonfá: “Qué no se te caigan las plumas”, en medio del partido con River. Se la agarró con Santiago Montiel cuando se enteró en plena conferencia de prensa que había sido expulsado ante Independiente del Valle en Quito, en la derrota 3-2: “¿No fue amarilla? Ah, fue expulsión. Puf... No sé qué pasó, lo intenté sacar lo más rápido posible. Ya hablaremos con Santi... Es más, no pensé que lo habían expulsado. Tiene que aprender, tiene que aprender. Ya le pasó contra Platense; pensé que había aprendido. Repitió hoy. Tendrá que aprender, y si no, sufrirá las consecuencias. Esto es alto nivel. Es demasiado joven como para que lo expulsen por protestar. O aprende y cambia, o se le pasará el tren”; también se metió en la discusión contra Ariel Holan, exDT de su querido Independiente, aunque sin nombrarlo: “Cuando digo que hay responsables, no lo digo únicamente por la comisión directiva, que también tiene responsabilidad. Lo digo también por el que gestionó la institución en el ámbito deportivo en ese momento. Lo dejaron hacer lo que quiso. Esa persona se golpea el pecho y dice que ama el club”.

Una noche, hasta tuvo un intercambio con un plateista que le reclamaba un cambio en el en medio de lo que fue la victoria ante Unión por 2-0: “Me reclamaba que ponga un volante, me di vuelta y le dije ‘perfecto, coincido. ¿Pero a quién?’. No me decía a qué jugar poner. Me pedía un mediocampista, entonces le insistí para que me diga a cuál”, dijo tras el partido disputado en la Paternal.

“Jugar bien no es sólo jugar en corto. El fútbol es tiempo y espacio. Lo aprendí así y me convencieron que es así: ‘tiempo y espacio’. Cuanto más tiempo, mejor decido y después, ¿dónde está el espacio? Para nosotros poder jugar en largo, la defensa rival tiene que estar bien alta y te obliga a jugar en largo porque no podés jugar en corto; ahora si la defensa está atrás, esa pelota en largo la tirás y no entra; tenés que jugar en corto. En función de muchas cosas le tenés que dar sentido a la tenencia”, comenta el entrenador a modo de por qué a veces se lo ve a Argentinos achicando espacios para adelante o a veces para atrás. “No me gusta tirar el achique o jugar al offside, pero sí jugar a la reducción de espacios. Me interesa que el rival, en su gran mayoría, no tenga la pelota por el medio”.

Gabriel Milito, vestido con el traje de Argentinos en una escala en Colombia, en un viaje por la Copa Libertadores Prensa Argentinos Juniors

Es un DT formador que potencia a sus futbolistas, al punto que Argentinos ha vendido recientemente a Kevin Mac Allister, pero antes a Elías Gómez, Fausto Vera, Gabriel Carabajal, Jonathan Gómez. Pero a veces a Milito se “le suelta la cadena”, como se suele decir en el fútbol, y se pelea con Marcelo Gallardo (por entonces DT de River), o reta a un jugador en público, como Santiago Montiel por algún comportamiento o expulsión, pese a que confía un 120% desde sus aptitudes futbolísticas.

-¿Qué tres características debe tener tu equipo para que te represente?

-Tener el dominio de la pelota (en lo posible); saber tener el dominio también sin la pelota, pero la mayoría de las veces teniendo la pelota. Saber qué hacer con la pelota; si vos querés tener el dominio pero no sabés qué hacer… Eso está atado a la valentía. Cuando la perdemos, estar lo más compacto posible. Y lo que dije de la reducción de espacios. Este Argentinos lo tiene. Nosotros jugamos muy bien al fútbol, somos un equipo muy valiente y estamos entre los mejores del fútbol argentino y del continente.

A Milito le gusta competir, quiere ganar siempre, pero a partir de una construcción. “A excepción de un solo DT en el mundo que gana siempre, que es Guardiola (y que a veces también pierde), todos los demás perdemos, quedamos eliminados. Hay entrenadores que dirigen hace muchos años y no han ganado un campeonato. Espero yo no ser uno de esos, pero hasta ahora fue así y podés llegar a una final y perderla. Si no coronás… Y lo acepto, pero no me quedo. Sigo buscando, sigo intentando. Nada te asegura nada en el fútbol porque todos quieren ser campeones y gana uno solo. Pero yo elijo confiar”.