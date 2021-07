Qué se dijeron Marcelo Gallardo y Gabriel Milito después del 1 a 1 entre River y Argentinos

Apenas finalizó el partido que River y Argentinos igualaron 1 a 1 en el Monumental, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, un hecho frecuente como lo puede ser la charla entre dos entrenadores al saludarse tras un partido, se potenció por la tensión en la que se dio el diálogo y porque la ausencia de público permitió escuchar algunos tramos de la conversación.

Cuando se acercaron para saludarse, el Marcelo Gallardo estrechó la mano de Milito mientras lo señalaba. Luego lo abrazó, pero al mismo tiempo le cuestionó una actitud, vinculada con una acción del segundo tiempo. Después de una infracción de Fabrizio Angileri, Milito pidió una tarjeta amarilla.

El tenso cruce entre Gallardo y Milito

Ese airado reclamo no le cayó bien a Gallardo, y se lo hizo saber, y bajo la atenta mirada del cuarto árbitro, Fernando Echenique (reemplazó a Andrés Rojas, suspendido por su mal desempeño en el partido Boca-Atlético Mineiro), se dio el siguiente diálogo:

-Milito: “Yo me equivoqué, pero vos también pediste”

-Gallardo: “Yo no pedí ninguna amarilla”

-Milito: “Vos no me podés mandar a callar. Me decís ‘No te aguanto más’”

-Gallardo: “No te aguanto más pidiendo amarillas”

Luego, sonrieron, con cierta tensión, y se despidieron. “Nos vemos a la vuelta”, le dijo Gallardo.

“Cosas del partido”

Ya en conferencia de prensa, ambos calmaron las aguas. “No pasó nada con Gabriel, lo conozco desde hace tiempo y tuvimos un diálogo. Nos quedamos hablando un poco de lo que nos pareció en ese momento el partido, pero son cosas que quedan ahí”, subrayó Gallardo en conferencia de prensa.

La jugada que activó el cruce entre los entrenadores, fue en el segundo tiempo. Cuando Jonathan Sandoval iba a recibir la pelota, recibió una falta de Fabrizio Angileri. Entonces, Milito se acercó a la línea de cal con un aparente reclamo de la amonestación. Eso hizo enojar a Gallado, que lo increpó ante las cámaras. El sonido ambiente, sin el ruido que generalmente genere el público en tiempos de normalidad, captaron el cruce.

“¡Fue a la pelota, ¿qué decís?!”, le reclamó el Muñeco a un Milito sorprendido. La voz del exzaguero de Independiente y Barcelona no se llega a entender, pero con su imagen corporal parece explicarle a Gallardo y al árbitro su punto de vista. “¿Qué amarilla, Gaby? ¡Vos estás errado!”, cerró el DT de River.

LA NACION