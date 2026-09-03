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Galarza Fonda, de una apuesta que no funcionó en River a compañero de Messi después de destacarse en el Mundial
El paraguayo fue anunciado en EE. UU. tras un ciclo de apenas 14 partidos en Núñez y un final conflictivo; todavía quedan dos jugadores apartados en Cantilo
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Matías Galarza Fonda llegó a River a mediados de 2025 como una apuesta de Marcelo Gallardo, disputó apenas 14 partidos sin goles ni asistencias y se marchó a préstamo a Atlanta United después de un semestre que terminó por relegarlo. Meses más tarde, un buen Mundial con Paraguay volvió a colocarlo en escena, aunque su regreso a Núñez encontró una relación ya deteriorada. Finalmente, su destino terminó siendo Inter Miami, que este jueves confirmó su incorporación a préstamo. El mediocampista pasó de formar parte del “container” de Cantilo a convertirse en compañero de Lionel Messi.
El paraguayo permanecerá cedido hasta el final de la temporada 2026 de la Major League Soccer (MLS) y el acuerdo incluye una opción de compra al término del préstamo. Las Garzas aclararon además que la operación se completó antes del cierre de su ventana secundaria de transferencias y que el futbolista se incorporará una vez recibidos el Certificado de Transferencia Internacional y la visa P-1.
“Talento paraguayo en Miami. ¡Bienvenido, Matías!”, fue el mensaje con el que Inter Miami presentó al volante de 24 años. El club también resaltó su experiencia internacional y, en particular, su actuación con Paraguay en el último Mundial, en el que aportó un gol y una asistencia durante la campaña que llevó al seleccionado hasta los octavos de final.
Talento paraguayo en Miami. 🇵🇾💫 ¡Bienvenido, Matías!— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 3, 2026
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Ese torneo marcó un punto de inflexión para un futbolista que apenas unos meses antes había quedado lejos de la consideración en River. Galarza Fonda llegó a Núñez desde Talleres en el mercado de mitad de 2025, bajo la conducción de Gallardo, pero nunca logró asentarse. Sumó 14 encuentros, no convirtió goles ni dio asistencias y cerró aquel año con un error ante Racing que tuvo incidencia en la eliminación de River en el Torneo Clausura.
Su situación derivó luego en una cesión a Atlanta United durante el primer semestre de este año. El paso por la MLS tampoco lo desvinculó definitivamente de River: una vez concluido ese préstamo, debía regresar al club dueño de la mayor parte de su ficha. Sin embargo, el escenario deportivo ya era otro y el paraguayo quedó entre los futbolistas que no serían tenidos en cuenta, entrenando apartado por decisión dirigencial.
El Mundial volvió a alterar su panorama. Galarza Fonda tuvo protagonismo con Paraguay y recuperó exposición internacional. Su representante habló incluso de interés desde Europa y de sondeos de equipos importantes como Juventus, aunque esas posibilidades no se concretaron antes del cierre de las principales ventanas del continente.
En los últimos días también surgieron alternativas en su propio país. Olimpia inició contactos por su incorporación y parecía haber avanzado hacia un acuerdo, pero la operación perdió fuerza después de que el futbolista también mantuviera conversaciones con Cerro Porteño. Ninguna de las dos opciones terminó en una negociación formal con River.
Sobre el cierre del mercado argentino apareció Estudiantes como otra posibilidad. El club platense buscó incorporarlo durante la última jornada de negociaciones, pero Galarza Fonda terminó por optar por un regreso a Estados Unidos. Esta vez, el destino será Inter Miami, donde compartirá plantel, entre otros, con Messi.
De acuerdo con la información difundida alrededor de la negociación, la cesión contempla una opción de compra de tres millones por el 50% del pase, que puede ser obligatoria si cumple con ciertos objetivos. River posee el 70% de los derechos económicos del paraguayo y Talleres conserva el 30% restante.
El desenlace también cerró una relación que en las últimas semanas había acumulado señales de desgaste. Después de recibir inicialmente un permiso del club, Galarza Fonda decidió no regresar a las prácticas diferenciadas en Cantilo. Desde Paraguay, además, publicó mensajes e historias en redes sociales que fueron interpretados como referencias críticas hacia River.
Uno de los episodios que generó mayor malestar ocurrió después de la eliminación del equipo, entonces, de Eduardo Coudet, por penales en la Copa Sudamericana. Galarza Fonda publicó en Instagram imágenes de una definición desde los 12 pasos ante Manuel Neuer durante el Mundial, que se tomó como una burla para el Millonario.
Así terminó una etapa que había comenzado con expectativas muy diferentes. Gallardo lo había incorporado como una alternativa para el mediocampo, pero su paso por Núñez quedó limitado a 14 presentaciones y un rendimiento que nunca le permitió consolidarse. La exposición conseguida con Paraguay le abrió una nueva oportunidad y, aunque no llegó la transferencia europea que se insinuó después del Mundial, sí encontró un destino con enorme visibilidad.
Inter Miami lo definió como un futbolista con capacidad para ocupar distintas posiciones del mediocampo y destacó tanto su recorrido en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana como su experiencia con la selección paraguaya. El club estadounidense lo tendrá hasta el final de la actual temporada de la MLS, con la posibilidad de prolongar el vínculo mediante la opción de compra.
¿Quiénes quedan en el “container” de River?
La salida de Galarza Fonda, sumada a la de Giuiano Galoppo previamente a Atlanta United, redujo a dos la lista de jugadores que todavía permanecen apartados en Cantilo. Ahora solo quedan los dos laterales, aunque sus situaciones contractuales son diferentes: Fabricio Bustos y Matías Viña.
Bustos pertenece a River y tiene contrato hasta diciembre de 2027. Durante el mercado aparecieron conversaciones con Independiente y Rosario Central, además de consultas desde el exterior, pero ninguna opción terminó en acuerdo antes del cierre de la ventana argentina.
El caso de Viña es diferente porque su pase pertenece a Flamengo. El uruguayo está cedido hasta diciembre y el acuerdo contempla una obligación de compra de 4,5 millones si alcanza el 50% de los partidos (apenas disputó 14 encuentros). River buscó una salida anticipada y ahora cualquier nuevo destino debe contar también con la conformidad del club brasileño.
Con el mercado local cerrado, las alternativas para ambos quedaron concentradas en las ligas que todavía admiten incorporaciones. Turquía y Ucrania cierran este viernes 4 de septiembre; Rusia, el 10; Brasil, el 11; Portugal, el 15, y Arabia Saudita mantendrá abierta su ventana hasta el 12 de octubre.
Uno por uno: los jugadores que ya dejaron el grupo de apartados
- Matías Galarza Fonda: cedido a Inter Miami, con opción de compra, hasta el final de la temporada 2026.
- Giuliano Galoppo: préstamo a Atlanta United por diez meses, con opción de compra.
- Kendry Páez: Chelsea interrumpió anticipadamente su préstamo y el ecuatoriano regresó a Inglaterra.
- Paulo Díaz: rescindió su contrato con River y se incorporó a Atlanta United.
- Germán Pezzella: rescisión de su vínculo y firmó con Peñarol.
- Maximiliano Meza: terminó su contrato de común acuerdo y regresó a Independiente.
- Alexander Woiski: finalizó su vínculo con River de mutuo acuerdo y continuó su carrera en Deportivo Táchira, de Venezuela.
- Maximiliano Salas: cedido a Independiente Rivadavia, con opción de compra.
- Ian Subiabre: préstamo a Tigre por 12 meses, también con opción de compra.
- Santiago Lencina: cedido a Burgos, de España, con opción de compra.
- Kevin Castaño: prestado a Atlético Mineiro, con una obligación de compra de 5 millones por el 50% de su pase.
- Andrés Herrera: vendido a Columbus Crew, de la MLS, por 1,2 millones.
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