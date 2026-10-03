Gales vs. Dinamarca, Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Gales y Dinamarca, correspondiente al grupo A4 de la Liga de Naciones, se disputará este domingo 4 de octubre a las 15.45 h en el Cardiff City Stadium, ubicado en la ciudad de Cardiff.

El momento de los equipos

Gales llega al compromiso con el ánimo en alza tras su reciente victoria por 2-1 frente a Noruega. Por el contrario, Dinamarca busca recuperarse en el certamen luego de sufrir una derrota por 4-2 ante Portugal en su última presentación.

Números que anticipan el duelo

Ambos seleccionados llegan con realidades opuestas tras sus últimos resultados, lo que condiciona el enfoque táctico para este enfrentamiento. Mientras que el conjunto galés intentará aprovechar la inercia positiva de su triunfo anterior, el equipo danés está obligado a ajustar su bloque defensivo tras la cantidad de goles recibidos en su última actuación.

Lo que está en juego

El resultado de este partido es fundamental para definir el posicionamiento dentro del grupo A4. Para Gales, sumar de a tres significaría consolidar su buen presente, mientras que para Dinamarca es imperativo rescatar puntos en condición de visitante para no ceder terreno en la tabla de posiciones del torneo.