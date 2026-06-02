Gales vs Ghana, por el Amistosos Internacionales 2026

El encuentro se disputará este martes 2 de junio a las 15.45 h en el Cardiff City Stadium, ubicado en la ciudad de Cardiff.

El momento de los equipos

Gales llega a este compromiso tras haber igualado 1-1 en su presentación anterior frente a Northern Ireland. Por su parte, el seleccionado de Ghana buscará cambiar su imagen tras caer 2-0 ante México en su último encuentro.

Números que anticipan el duelo

El equipo local intentará aprovechar el apoyo de su público en el Cardiff City Stadium para consolidar su funcionamiento tras el empate reciente. Mientras tanto, Ghana arriba con la urgencia de revertir el marcador negativo cosechado en su última prueba internacional.

Lo que está en juego

Ambos seleccionados utilizan este encuentro como banco de pruebas para ajustar sus piezas tácticas de cara a los compromisos oficiales de la temporada 2025, buscando mejorar el rendimiento mostrado en sus respectivos duelos previos.