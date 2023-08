Gallardo, el apellido que un futbolista aún mantiene en River: por qué ya no están los que se fueron

escuchar

Multicampeón como jugador y técnico al punto de obtener 22 títulos en River –récord compartido con Ángel Labruna–, Marcelo Gallardo logró que su apellido quedara ligado para siempre a la institución. Desde que llegó en 1988 para sumarse a las categorías infantiles, atravesó cuatro etapas en el club, sumando sus tres ciclos con los botines y el restante al frente del plantel durante ocho años y medio. Pasó la mitad de su vida en las entrañas del estadio Monumental, pero desde noviembre pasado dejó de ser el entrenador al rechazar la posibilidad de renovar su contrato.

Ocho meses después de ese anuncio que conmovió a millones de simpatizantes, su dinastía comenzó a desintegrarse en este mercado de pases porque dos de sus tres hijos dejaron de estar vinculados a River: Matías Gallardo (19 años), uno de los mediocampistas de la reserva, aceptó la propuesta del Atlanta United “2″. Ya se instaló en los Estados Unidos después de irse libre como consecuencia de no haber firmado contrato como profesional, pese a que llegó a disputar 28 minutos en un amistoso del primer equipo el 25 de marzo pasado, cuando se impuso 4-3 sobre Universidad de Chile, en Salta.

Nahuel Gallardo jugó apenas 7 partidos en la primera de River Diego Lima - LA NACION

Nahuel, el hijo mayor del Muñeco, está muy cerca de rescindir su vínculo de común acuerdo tras haber actuado a préstamo recientemente en Once Caldas (Colombia). Previamente estuvo en Colón y obtuvo dos títulos internacionales con Defensa y Justicia, donde fue campeón tanto de la Copa Sudamericana como la Recopa. A los 25 años, el lateral izquierdo se entrena cotidianamente a la espera de un ofrecimiento acorde a sus necesidades.

Entre tantas salidas, el apellido Gallardo se mantiene en River por Máximo, padre del Muñeco y entrenador del equipo senior, y Santino, uno de los delanteros de la sexta división. Eventualmente, Marcelo concurre al predio de Ezeiza como un espectador más para ver a la categoría de su hijo. Nacido el 8 de julio de 2006, el atacante suele ser titular en el conjunto que dirige Jonathan La Rosa, su tío. Con 17 años recién cumplidos, tiene un largo recorrido por delante hasta que llegue el momento de la definición del club para hacerle la primera oferta de contrato o dejarlo libre, una situación que ocurre a menudo cada 12 meses con aquellos jóvenes que están a punto de ser mayores de edad sin perspectivas de sumarse a la primera.

“Ojalá algún día pueda volver”

Aunque tuvo la oferta para firmar su primer vínculo con la institución, Matías Gallardo prefirió no detener su evolución como jugador. Relegado en la consideración de Marcelo Escudero, el DT que asumió este año en la reserva como reemplazante de La Rosa, el mediocampista zurdo vio con buenos ojos la posibilidad de irse a los Estados Unidos. En diálogo con LA NACION, el “Chino”, como le dicen sus amigos, explicó en detalle cuál fue el análisis que hizo para tomar la decisión. “Primero que yo sentía que el año pasado había tenido un buen torneo en mi primera etapa de reserva. Al principio fui alternando, pero después en el día a día me pude ir ganando el puesto y pude sumar muchos partidos. Cuando arrancó este año, mis objetivos eran seguir creciendo y mejorando muchas cosas para que pudiera ser un envión para lo que se venía. Arrancó el torneo y en las primeras tres fechas fui al banco, pero no entré. Pasaron varios partidos y sumé muy pocos minutos, pero yo seguía entrenándome al 100 %, esperando el momento. En el medio de todo eso, me llegó la oportunidad de debutar en primera, en el amistoso en Salta contra la U de Chile. Para mí fue un sueño hecho realidad poder jugar con esta camiseta. Cuando volví a entrenar con la reserva, seguía teniendo muy pocos minutos. Hasta que pensando en lo poco que estaba jugando, tomé la decisión con mi familia de poder salir para seguir creciendo”.

Matías Gallardo celebra su único gol en la reserva de River

Una vez que se formalizó el ofrecimiento desde Atlanta United “2″, el equipo alternativo del que actúa en la Major League Soccer (MLS), Gallardo aprobó el contrato por un año con opción a otro más. “Me pareció una gran oportunidad para mí y no quería dejarla pasar. Fueron muchos años en el club y cuando te toca irte no es nada fácil, pero ojalá algún día poder volver y brindarme al máximo a esta camiseta como lo traté de hacer cada día estando en el club”, manifiesta, desde el estado de Georgia.

Más allá de haber tenido participación en el mencionado amistoso, Matías no logró recuperar el terreno. Ni siquiera sirvió como aliado el hecho de integrar la lista de 40 jugadores para la etapa de grupos de la Copa Libertadores con la camiseta número 47. Esa cifra también representa la cantidad de veces que vistió oficialmente la camiseta de la reserva, donde su único gol fue de cabeza para ganar 1-0 ante Sarmiento en Junín, el 30 de julio de 2022, y dio seis asistencias desde que hizo su estreno por los puntos, el 11 de febrero de ese mismo año: 0-0 contra Unión, en Santa Fe.

“Entendí que era hora de salir”

El mediodía del jueves 13 de octubre de 2022 quedó grabado como un día triste para los hinchas de River. “Ha sido una historia hermosísima”, sintetizó Marcelo Gallardo, entre lágrimas, al anunciar que no continuaría en el club, sin contestar preguntas para evitar que la herida fuera profunda. Luego de hacer pública su decisión en el SUM del club, a 100 metros del Monumental, su única aparición mediática fue para dejar apenas un mensaje de dignidad deportiva luego de vencer a Racing en la tarde que ese triunfo permitió que Boca diera la vuelta olímpica. Sin embargo, en ese lapso y durante un semestre, el Muñeco no dio a conocer la razón de su adiós. Recién en abril pasado rompió el silencio en una entrevista que le concedió a The Athletic, aunque sin dar precisiones de los motivos que llevaron a que partiera del club de Núñez:

“Estuve completamente inmerso en él durante ocho años y medio. Entendí que era hora de salir. He estado disfrutando la oportunidad de estar lejos del fútbol”. El sábado 27 de mayo conversó con ESPN tras la inauguración de la estatua ubicada sobre la avenida Figueroa Alcorta, a metros del Monumental. Y nuevamente sin ofrecer argumentos concretos, se refirió a la partida: “Cuando tomé la decisión, fue una decisión convencida. Extrañar se extraña siempre, pero fue una decisión convencida que venía elaborando y creí que era el momento para dar el paso al costado, para poder salirme y ver las cosas con más claridad”.

El mensaje de los hijos de Marcelo Gallardo tras el portazo a River: “El más grande” https://t.co/HCT07rqCZP pic.twitter.com/xgLJeduZl2 — LA NACION (@LANACION) October 14, 2022

Mientras reparte su tiempo entre Puerto Madero, lugar en el que reside actualmente, los paseos con Benjamín, el menor de sus cuatro hijos, y los viajes por diferentes puntos del planeta como las playas de Río de Janeiro (vacaciones con Santino), varias ciudades Colombia (visitó a Nahuel y a Juan Fernando Quintero) e incluso Estambul, donde presenció la reciente final de la Liga de Campeones de Europa ganada por Manchester City, Gallardo analiza cada posibilidad que le llega a su representante, Juan Berros, para tener un nuevo desafío como técnico. Rechazó a Olympique Marsella (Francia) y tampoco se muestra inquieto por trabajar a diario: “Los tiempos serán los tiempos que tengan que ser. No estoy desesperado hoy por dirigir, estoy disfrutando de lo que hago, de cómo estoy viviendo”.

A casi nueve meses de su adiós en Mendoza, donde su equipo goleó 4-0 a Real Betis (España), Gallardo sabe que jamás se despegará de River. “Mi vínculo es para toda la vida”, aseguró. Sin embargo, hoy la realidad indica que la dinastía simplemente se sostiene en lo estrictamente futbolístico por Santino. Lejos de tener la chance de integrar el plantel profesional, Matías se fue del club, mientras que Nahuel está a punto de seguir el mismo camino. Y el entrenador más ganador de la historia, gracias a sus 14 conquistas distribuidas en partes iguales a nivel local e internacional, disfruta de la paz ajena a la vorágine diaria. Aun así, su identificación con la banda roja es eterna, como mencionó antes de apretar el botón que descubrió el monumento instalado en pleno dominio riverplatense: “Nací en este club y creo que moriré en este club”.

Los Gallardo: Marcelo rodeado por sus hijos, Nahuel, Santino, Matías y Benjamín