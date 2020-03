"¡Ganar es todo, todo!": el recuerdo de Carlos Bilardo en su cumpleaños 82

Carlos Bilardo en Conversaciones, el ciclo de entrevistas de La Nación. Fuente: LA NACION - Crédito: Julián Bongiovanni

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de marzo de 2020 • 15:03

Pese a la polémica por la disputa de la Copa de la Superliga en medio de la epidemia de coronavirus, el fútbol argentino se permite hoy una sonrisa por el cumpleaños 82 del querido Carlos Salvador Bilardo . Campeón argentino y de América con Estudiantes de La Plata como jugador, fue luego entrenador de la selección Argentina con la que dejó una huella imborrable: campeón Mundial en 1986 y subcampeón en 1990.

Gloria total de Estudiantes y uno de los escultores del estilo de juego pincharrata junto con Osvaldo Zubeldía, Bilardo fue resistido durante mucho tiempo por buena parte de la opinión pública futbolera. Confeso resultadista, se lo acusó de tener actitudes desleales, como jugador y como DT. También se lo cuestionó por algunas de sus ya históricas frases: " ¡Ganar es todo, todo! ", " El segundo es el mejor perdedor ", " Al rival pisalo ".

Hoy, con el paso del tiempo, el Narigón es valorado en su real dimensión como un gigante del fútbol argentino , al que le dio todo. Se lo extraña en los medios de comunicación , donde tuvo mucha presencia, especialmente desde que dejó la selección: fue periodista, columnista, analista, presentador, incluso actor. En TV sobre todo, y también en radio. Chispeante y polémico, las apariciones de Bilardo siempre dejaban alguna enseñanza.

"Anda bien, tratando de recuperarse"

El Doctor atraviesa un delicado momento de salud ya que en los últimos años le diagnosticaron síndrome de Hakim-Adams, enfermedad de carácter neurológico. En 2019 estuvo internado cerca de un mes. Este lunes 16. en una entrevista radial con el programa CieloSports , su hermano Jorge dio detalles de cómo está Carlos hoy: " Anda bien, tratando de recuperarse, antes de que pasara esto pensábamos llevarlo al Country de Estudiantes. Había hablado con Sebastián (Verón) para encontrarle la vuelta para ir, pero no lo queremos exponer. Lo mismo con la posibilidad de ir a la cancha, sería muy fuerte para todos".

Impresiona el parecido de la voz y la forma de expresarse de Jorge respecto a su hermano Carlos, de quien agrega: "Él mira los partidos, opina. No sabe nada de lo del Tata Brown, no se lo comentamos. Está tranquilo. De lo único que habla es de fútbol, no le salgas con coronavirus ni cualquier otro tema ".

"Mi vida la dediqué al fútbol para estar arriba, para estar arriba"

Bilardo ha sido una fuente inigualable de sabiduría futbolística, deporte al que le entregó su vida entera. Aquí una recopilación de algunas de sus espectaculares anécdotas y el recuerdo de dos de sus dirigidos más célebres: Diego Maradona y Oscar Ruggeri .

El día que se emocionó: "Me olvidé de vivir por el fútbol"

La bronca por los dos goles de cabeza recibidos en la final de México 1986

La genial charla técnica tras el primer tiempo contra Brasil en 1990

Con Maradona tras la final del '90 y cómo celebrar los goles

El tuit de Estudiantes para homenajearlo

El agradecimiento de Oscar Ruggeri

El emocionante recuerdo de Diego Maradona