Horario del partido de la selección argentina vs. Argelia, por el debut en el Mundial 2026

La primera fecha del Grupo J del Mundial 2026 pondrá cara a cara a la campeona del mundo en ejercicio y un seleccionado que regresa al certamen tras dos ediciones consecutivas en las que no logró clasificarse: la Argentina y Argelia, respectivamente. El partido se jugará el martes 16 de junio a las 22 (horario argentino) en el Arrowhead Stadium de Kansas, Estados Unidos. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real, tanto de este como del resto de los encuentros de la Copa del Mundo, se podrá seguir en canchallena.com.

Ambos equipos comparten zona con Austria y Jordania, que se enfrentarán el mismo martes, pero a las 2 de la madrugada de la Argentina, en otra de las sedes estadounidenses: el Levi’s Stadium de San Francisco. Comenzar el certamen ecuménico con una victoria será clave para las aspiraciones de cada selección, ya que les permitirá encaminar la clasificación a 16vos de final. ¿El motivo? Pasan de ronda los dos mejores de cada grupo y los ocho mejores terceros.

La última -y a su vez, la única- vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 5 de junio de 2007, en un partido amistoso. En el Camp Nou de España, la selección argentina se quedó con la victoria por 4 a 3 en un partido para el recuerdo. Los goles del equipo albiceleste, que en ese entonces era dirigido por Alfio Basile, fueron convertidos por Carlos Tevez, Esteban ‘Cuchu’ Cambiasso y Lionel Messi por duplicado, mientras que Anthar Yahia y Nadir Belhadj en dos ocasiones anotaron para los Verdes.

Javier Zanetti cubre la pelota ante la marca de Nadir Belhadj en el único antecedente entre la Argentina y Argelia, en 2007 Télam

Fixture del Grupo J del Mundial 2026, con la selección argentina

Fecha 1

Argentina vs. Argelia – Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Austria vs. Jordania – Martes 16 de junio a las 1 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Fecha 2

Argentina vs. Austria – Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas.

Jordania vs. Argelia – Martes 23 de junio a las 00 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Fecha 3

Argelia vs. Austria – Domingo 28 de junio a las 23 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Jordania vs. Argentina – Domingo 28 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas.

Tabla histórica de campeones del mundo

El máximo campeón del mundo es Brasil con cinco estrellas: Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. Le siguen, con cuatro, Alemania (Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014) e Italia (Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006). La selección argentina, con el título obtenido en Qatar 2022, es el tercer máximo ganador de la historia del certamen organizado por la FIFA. Antes, la albiceleste levantó dos veces el trofeo más deseado de este deporte y fue en 1978, edición que organizó, y México 1986.

Francia y Uruguay acumulan dos torneos cada uno. El equipo galo logró el premio mayor en Francia 1998 y Rusia 2018 mientras que la Celeste ganó las ediciones de Uruguay 1930 y Brasil 1950. Dos países tienen una Copa del Mundo. Inglaterra la obtuvo de local en 1966 y España en Sudáfrica 2010. Junto a Uruguay, son las únicas selecciones que nunca perdieron un encuentro decisivo.