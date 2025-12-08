LA NACION
Gimnasia vs. Estudiantes, en vivo: el minuto a minuto del partido por las semifinales del torneo Clausura

El clásico platense define al segundo finalista, tras la victoria de Racing sobre Boca

Los hinchas de Estudiantes hicieron un banderazo en apoyo a los jugadores antes de trasladarse al estadio de Gimnasia
Formaciones confirmadas

El entrenador de Gimnasia Fernando Zaniratto dispuso la siguiente alineación para recibir a Estudiantes: Insfán; Pintado, Giampaoli, Martínez y Silva Torrejón; Piedrahita, Augusto Max y Barros Schelotto y Merlini; Panaro y Torres.

Eduardo Domínguez eligió a los siguientes 11 futbolistas para visitar a Gimnasia: Muslera; Gómez, Núñez, González Pirez y Arzamendia; Ascacíbar y Piovi; Palacios, Medina y Cetré; Alario.

Un banderazo de apoyo

Los hinchas de Estudiantes se trasladaron hasta el country de City Bell, lugar donde se encuentra la concentración del equipo profesional, para apoyarlos en la previa del clásico en el Bosque. Los futbolistas saludaron a los fanáticos, que encendieron bengalas, llevaron banderas y alentaron.

Cómo ver Gimnasia vs. Estudiantes

El partido es transmitido por ESPN Premium y TNT Sports. También se puede seguirlo por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DGo. En todos los casos se requiere ser cliente, y además contar con el Pack Fútbol. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.

Bienvenidos a la cobertura al instante de Gimnasia vs. Estudiantes

Comenzamos el seguimiento a una de las semifinales del Torneo Clausura. El Lobo, que viene de dejar en el camino a Barracas Central en la última instancia, recibe al Pincha, que eliminó a Central Córdoba de Santiago del Estero en los cuartos de final. El partido comienza a las 17 en el estadio Juan Carmelo Zerillo y el árbitro será Facundo Tello.

Por Andrés Fernández Ré
