Gimnasia vs. Estudiantes, en vivo: el minuto a minuto del partido por las semifinales del torneo Clausura

El entrenador de Gimnasia Fernando Zaniratto dispuso la siguiente alineación para recibir a Estudiantes: Insfán; Pintado, Giampaoli, Martínez y Silva Torrejón; Piedrahita, Augusto Max y Barros Schelotto y Merlini; Panaro y Torres.

Eduardo Domínguez eligió a los siguientes 11 futbolistas para visitar a Gimnasia: Muslera; Gómez, Núñez, González Pirez y Arzamendia; Ascacíbar y Piovi; Palacios, Medina y Cetré; Alario.