Cuántos dólares pierde River por no jugar la Libertadores y cuánto invertirá en refuerzos

River ya conoce su destino: en 2026 jugará la Copa Sudamericana. La derrota de Boca con Racing en la Bombonera por las semifinales del Torneo Clausura lo dejó sin posibilidades de jugar la fase dos de la Copa Libertadores, instancia que disputará Argentinos Juniors. Así, por haber quedado cuarto en la tabla anual, el Millonario cortará una racha de once ediciones consecutivas disputando la máxima competencia continental. La consecuencia más notoria y cruda de este 2025 olvidable para el equipo de Marcelo Gallardo.

Torneo Clausura, Torneo Apertura, Copa Argentina, Copa Libertadores y tabla anual… fueron cinco las posibilidades que River tuvo para asegurar su boleto en la Copa Libertadores, pero no lo pudo lograr. Con 53 puntos en los 32 partidos de la temporada, quedó detrás de Rosario Central (66), Boca (62) y Argentinos (57) y terminó de forma temprana un mal año en el que ni siquiera pudo cumplir su objetivo base. Las obligaciones crecerán para 2026 en un torneo internacional de menor jerarquía, tanto desde lo deportivo como desde lo económico. Para medir el impacto, por jugar los cuartos de final de la Copa Libertadores -lo proyectado en el presupuesto-, este año River embolsó 6.940.000 de dólares, mientras que si eran los cuartos de final de la Copa Sudamericana le hubiesen correspondido US$ 2.550.000.

En 2025 River desperdició cinco chances para poder clasificarse a la Libertadores; deberá conformarse con la Sudamericana Marcos Brindicci - Getty Images South America

De esta manera, por jugar los tres partidos como local de la próxima Sudamericana solo tendrá un mínimo garantizado de 900 mil dólares, con un bono de 115 mil por partido ganado. Números que se triplican en la Libertadores, con 3 millones fijos por la fase de grupos, más 330 mil por partido ganado. Por eso, el equipo del Muñeco debería al menos alcanzar la final de la Sudamericana para llegar a números similares a lo presupuestado, ya que este año el campeón Lanús embolsó 9.845.000 dólares, mientras que el subcampeón Atlético Mineiro se quedó con US$ 5.345.000. La contracara fue la final entre Flamengo y Palmeiras, con un acumulado de US$ 33.240.000 para el equipo Carioca y 16.240.000 dólares para el Paulista.

Pese a eso, en los pasillos del Monumental se afirma que ese impacto de 4.500.000 dólares menos por proyectar en el presupuesto los cuartos de final de la Libertadores no modifica la planificación del mercado de pases: la comisión directiva asegura que hoy la economía está estable, con ingresos ordinarios -socios, ticketing, sponsors- y extraordinarios -venta de futbolistas- que permiten mantener los 20 a 25 millones de dólares previstos para invertir en refuerzos. El movimiento más marcado es que el cuerpo técnico ya no tiene la urgencia de planificar para enero el inicio de la Copa Argentina y para febrero un cruce internacional eliminatorio y decisivo, como ocurría en caso de jugar la fase dos de la Libertadores. Por eso, los tiempos del mercado ahora son más calmos, sin cambiar por ahora lo previsto: Gallardo busca al menos un lateral, un marcador central, un volante central, un volante ofensivo y un centrodelantero.

El sábado 20 de diciembre será el comienzo de la pretemporada en River Camp y el cuerpo técnico desde hoy ya tiene fijadas dos fechas en el calendario: el miércoles 18 de marzo será el sorteo de la Copa Sudamericana, que tendrá su etapa de grupos entre el martes 7 de abril y el jueves 28 de mayo. Tal como ocurre con todos los equipos argentinos y brasileños, River iniciará su participación en esa instancia y será su primera experiencia con el nuevo formato, ya que en su última presencia en 2015 todavía se mantenía el cuadro de eliminación directa. La final está prevista para el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.

Marcelo Gallardo buscará reforzar al equipo para poder mejorar en la temporada 2026 Gonzalo Colini

¿Qué otros equipos ya están clasificados? Racing o Independiente -dependerá de la final del Clausura-, San Lorenzo, Riestra, Tigre y Barracas serán los otros representantes argentinos; San Pablo, Gremio, Bragantino, Santos, Atlético Mineiro y Corinthians irán por Brasil; Defensor Sporting, Boston River, Racing de Montevideo y Montevideo City Torque entraron en Uruguay; Atlético Bucaramanga y Millonarios son dos de los cuatro cupos que tiene Colombia; Universidad de Chile, Palestino, Audax Italiano y Cobresal por Chile; Sportivo Trinidense, Nacional, Deportes Recoleta y Olimpia estarán por Paraguay; Melgar, Alianza Atlético, Deportivo Garcilaso y Cienciano se clasificaron en Perú; y Academia Puerto Cabello, Monagas, Caracas y Metropolitano serán los venezolanos.

Restan definirse los equipos de Bolivia y Ecuador, pero el formato se mantendrá como este año. En la primera semana de marzo se jugará la etapa preliminar, que involucra a todos los equipos que no son de Argentina y Brasil. Serán partidos únicos de eliminación directa en los que se cruzarán entre equipos de la misma federación, con la localía determinada para el primero que salga sorteado del cruce. Los ganadores pasarán a la etapa de grupos, en la que también se sumarán los cuatro eliminados de la tercera fase de la Copa Libertadores. Luego, el ganador de cada grupo irá directamente a los octavos de final, mientras que los ocho que terminen segundos jugarán playoffs de octavos contra los ocho terceros que llegarán desde la Libertadores. Desde ahí, cuando queden 16 equipos en competencia, serán cruces ida y vuelta para definir a los finalistas.

Después de once años, River no jugará la máxima competencia continental y volverá tras diez años a la Sudamericana. Un cachetazo de realidad que expone el pésimo 2025 y obliga a revisar decisiones y corregir errores para que tan solo sea un año de recomposición en el que las responsabilidades crecerán al máximo.