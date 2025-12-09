Matías Almeyda y un fuerte encontronazo con una jueza de línea: “Tengo tres hijas, señorita”

Matías Almeyda, el entrenador argentino de Sevilla, fue protagonista de un momento tenso e incómodo el último domingo en el estadio de Mestalla, durante el empate 1-1 frente a Valencia, por el campeonato español. El exjugador de River y la selección fue amonestado durante el primer tiempo y, en el descanso, antes de regresar al campo de juego, tuvo un cruce dialéctico con el árbitro Guillermo Cuadra Fernández, pero el episodio sumó temperatura cuando intervino la jueza de línea, Guadalupe Porras, que era la asistente que estaba en el sector de Almeyda en el momento de la amonestación.

La discusión entre Almeyda, el árbitro y la asistente, el último domingo, en el partido entre Valencia y Sevilla Captura de video

El director técnico se quejó ante el árbitro después de haber sido sancionado a los 28 minutos del primer tiempo, después de que el futbolista Peque (Gerard Fernández Castellano) también recibiera la tarjeta amarilla. Después de esa situación, Almeyda discutió con el juez Cuadra Fernández y, tras la intervención de Guadalupe Porras en la conversación, el entrenador de Sevilla le dijo: “Tengo tres mujeres, señorita, de hijas. El respeto pasa por el otro lado”.

Dicha frase dio a entender que la amonestación que le habían sacado, en realidad, podría haber sido por alguna frase fuera de lugar dirigida a la jueza de línea y no al árbitro principal. El Pelado Almeyda habló en Movistar+, negó que le hubiera faltado de respeto a la asistente y apuntó: “Yo no mido porque somos iguales”. El árbitro, asimismo, reflejó en el acta el motivo para amonestar a Almeyda: “Por realizar observaciones de carácter técnico a una de mis decisiones”.

Matías Almeyda dando indicaciones durante un partido de Sevilla: el equipo está en la 13a posición, con 17 puntos, a 23 del líder, Barcelona Agencia AFP - AFP�

Las cámaras de TV tomaron el momento incómodo que se vivió en el túnel de los vestuarios, antes de que los protagonistas salieran a jugar el segundo tiempo. El diario Marca detalló el diálogo:

Nosotros te lo queremos explicar, tú quieres llevar razón, pues llevas razón. Ya está”.

Matías Almeyda: “No, pero la razón la estás llevando vos. Me estás explicando por qué amonestaste a uno [tarjeta amarilla a Peque] que era lo que le decía [a la árbitro asistente, Guadalupe Porras]. Y dijo. Me estás faltando al respeto”.

Guillermo Cuadra Fernández: “Ya está, ya está: llevas razón”.

M. A.: “Pero cómo ya está”.

G. C. F.: “Te estoy explicando”.

M. A.: “Pero tengo razón, entonces. Sacame la amarilla”.

G. C. F.: “Pues la tienes”.

M. A.: “Pero, ¿por qué me amonestaste?”.

Guadalupe Porras: “Ya está que no...”.

M. A.: “Pero, ¿por qué me amonestó? Tengo tres mujeres, señorita, de hijas. El respeto pasa por el otro lado”.

UN CRUCE PICANTE: la discusión que tuvo Matías Almeyda con el árbitro Guillermo Cuadra Fernández y la asistente Guadalupe Porras, al pedir explicación por una amarilla. pic.twitter.com/SxhufuYvgX — SportsCenter (@SC_ESPN) December 8, 2025

Después del partido, Almeyda amplió, ante los medios, sobre la situación: “Yo hablo con respeto y me gusta ser respetado. Solo le pregunté a la asistente por qué amonestaban a Peque y no me supo responder. Me dijo que le estaba faltando al respeto. Tengo tres hijas mujeres, una mujer, madre, no falto al respeto a las mujeres. Me gusta que me contesten bien. Y por eso fui amonestado. Después intenté hablar con el árbitro y me dijo, nada, que era por eso”.