Gary Lineker criticó a la selección de Alemania y Kai Havertz le contestó

La Copa del Mundo acapara las miradas de todos los críticos y especialistas. Dentro de ese universo de opiniones, y una dura crítica del ex goleador inglés, Gary Lineker sobre la selección de Alemania no pasó inadvertida en la concentración germana antes de su choque de este lunes por los dieciseisavos de final del Mundial contra Paraguay. La respuesta no se hizo esperar, tanto que el delantero Kai Havertz tomó la palabra y sus dichos resonaron con potencia.

En una entrevista con el medio francés L’Équipe, Lineker respondió a una consulta acerca de un hipotético partido entre Alemania y Francia por los octavos de final de la Copa del Mundo: “Creo, aunque podría equivocarme, que esta es una de las selecciones alemanas más flojas que he visto. Francia debería llegar a cuartos de final sin problemas. Alemania vive de su pasado. Solo hay que recordar que ni siquiera superaron la etapa de grupos en los dos últimos Mundiales. Así que creo que puedes dormir tranquilo”.

Gary Lineker considera que el poder de Alemania ya no es el que supo tener. (Ben Whitley/PA vía AP) Ben Whitley - PA

Es más, hace un par de días, en las redes sociales de Lineker, se recordó un mensaje suyo que cuestionaba otra sentencia graciosa: “El fútbol es un deporte en el que 22 tipos corren tras una pelota y al final gana Alemania”. Sin embargo, en 2018, rompió esa máxima para criticar el presente del equipo germano con un tono burlón: “El fútbol es un deporte sencillo. Veintidós jugadores corren tras una pelota durante 90 minutos y al final, ya no ganan siempre los alemanes”.

Football is a simple game. Twenty-two men chase a ball for 90 minutes and at the end, the Germans no longer always win. Previous version is confined to history. — Gary Lineker (@GaryLineker) June 27, 2018

Frente a las críticas de Lineker, fue el principal tema abordado en el siguiente contacto de los futbolistas germanos con la prensa. Antes del partido de este lunes ante Paraguay, Kai Havertz no dudó en contestar a los comentarios del exdelantero y defender a su equipo. “Todo el mundo puede tener su opinión. Está claro que en un campeonato como éste mucha gente empieza a hablar, pero creo que nadie le presta demasiada atención”, afirmó el atacante de Arsenal.

Aunque inmediatamente después dejó en claro que sí atrajo el interés del grupo. “Ya tenemos muchos expertos en nuestro propio país -se quejó-; si también empiezan a criticarnos desde otros países, llega un momento en que satura. Siempre es fácil atacar desde fuera. Pero la verdad es que me interesa cero”, concluyó el centrodelantero alemán.

Kai Havertz lleva tres goles en el Mundial Chris Young - The Canadian Press

La respuesta de Havertz también estuvo apuntada a Toni Kroos, que en una transmisión en vivo de TikTok, con Lukas Podolski, dijo: “Debe ser difícil jugar contra nosotros; eso exige defender bien y mostrar garra. Aún no lo hacemos. Necesitamos a [Jamal] Musiala y [Florian] Wirtz en plena forma, y ahora no los tenemos. Si no mejoramos, no aguantaremos mucho. Antes jugábamos mal, como ante Argelia, pero igual ganábamos. No veo eso en el equipo actual".

Y finalizó: “Este grupo lo da todo, pero no comparto que la complacencia no influya: cuando ya estás clasificado, es humano que afecte. Además, no somos un equipo físico”.