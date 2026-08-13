Messi fue ovacionado en su vuelta a las canchas y recibió un abrazo de un rival en plena jugada

Apenas unos días después de la muerte de su padre, este miércoles Lionel Messi volvió a jugar en la derrota de Inter Miami por 3-2 ante León y la eliminación de la Leagues Cup. El rosarino, que llegó a Estados Unidos este miércoles, comenzó en el banco, disputó todo el segundo tiempo, fue recibido con una eufórica ovación y fue aplaudido por los futbolistas rivales.

Antes de que comenzara el complemento, Messi se paró junto al borde de la cancha y se dispuso a ingresar. Ni bien su nombre apareció en las pantallas, los aplausos comenzaron a bajar con fuerza desde las tribunas. Los hinchas se abrazaron, chocaron las manos y gritaron, a la vez que varios niños festejaban emocionados la vuelta del capitán de la selección argentina.

Messi volvió a las canchas y, al momento de su ingreso, fue ovacionado

Cuando finalmente pisó el campo de juego, se escuchó una ovación aún mayor. En su primera intervención, el número 10 probó con un remate desde larga distancia pero el arquero de León pudo controlar la pelota.

A los seis minutos del segundo tiempo se produjo el primero de sus particulares encuentros con Jhohan Romaña, el defensor colombiano con pasado en San Lorenzo que actualmente juega en el conjunto mexicano. Después de realizar una pared con un compañero, Messi entró al área y buscó el arco, pero su disparo fue bloqueado por el zaguero y terminó afuera.

Romaña aprovechó un cruce con Messi para abrazarlo

Mientras ambos equipos se preparaban para el córner, el argentino extendió la mano para saludar a Romaña. El colombiano respondió al gesto, le palmeó el hombro, le tocó la cabeza y le dio un pequeño abrazo antes de volver a concentrarse en la defensa de su arco.

La escena se repitió a los 23 minutos del complemento. Esta vez, Messi combinó con Rodrigo De Paul y quedó en una buena posición para rematar, pero nuevamente apareció Romaña para impedirle avanzar. Mientras la pelota abandonaba el campo de juego, el argentino volvió a extender el brazo hacia el defensor.

El jugador con pasado en San Lorenzo abrazó a Messi y lo levantó del piso

En esta oportunidad, Romaña lo abrazó con mayor efusividad, llegó a levantarlo del suelo y luego le dio una palmada en la espalda. Los dos futbolistas sonrieron antes de continuar con el partido. Messi se dirigió hacia la esquina para ejecutar el córner y, durante la caminata, se lo vio observar el área con una sonrisa.

León posteriormente publicó en sus redes sociales una fotografía de ese momento y le dedicó un mensaje al rosarino: “Este abrazo es de León, de todos, del futbol, y es para ti, querido Lionel. Respeto y cariño”.

Inter Miami había abierto el marcador a los 41 minutos del primer tiempo por medio de Daniel Pinter, de 19 años. La jugada comenzó con un pase de De Paul, quien volvió a llevar la cinta de capitán, para Ian Fray.

León compartió la imagen de Romaña levantando a Lionel Messi y escribió: “Este abrazo es de León, de todos, del fútbol” X Club León

León alcanzó el empate a los 50 minutos con un gol de Daniel Arcila, pero el conjunto de Miami volvió a ponerse en ventaja cuatro minutos después. Tras un córner ejecutado por Messi y un rechazo del arquero, Fray envió nuevamente la pelota al área y Yannick Bright convirtió el 2-1. Sin embargo, a los 60, Juan Domínguez estableció el 2-2.

Messi buscó hacerse cargo de los ataques cuando Inter Miami comenzó a perder el control del encuentro, pero no pudo convertir. A los 85 minutos, Arcila marcó nuevamente para León. La jugada fue anulada en un primer momento por posición adelantada, aunque el VAR corrigió la decisión y convalidó el 3-2 definitivo.

Al término del partido, varios jugadores rivales se acercaron al rosarino para pedirle la camiseta, el pantalón corto utilizado y fotos. También lo abrazaron, como había hecho Romaña durante el encuentro.