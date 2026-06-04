Georgia vs. Bahrein, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro se disputará este viernes 5 de junio a las 13.00 h en el Mikheil Meskhi Stadioni, ubicado en la ciudad de Tbilisi.

El presente de ambos seleccionados

Georgia llega al compromiso tras haber igualado 1-1 en su reciente presentación frente a Rumania. Por el lado de la visita, Bahrein afronta este duelo luego de una derrota por 1-0 frente a Marruecos en su último encuentro disputado.

Antecedentes y estadísticas

Ambos conjuntos se encuentran en una etapa de preparación y rodaje internacional. Mientras que el equipo local busca consolidar su funcionamiento tras el empate ante el conjunto rumano, el elenco visitante intentará recuperar confianza tras el traspié sufrido en su cruce frente a los marroquíes.

El objetivo del partido

Este amistoso internacional representa una oportunidad clave para que los entrenadores puedan observar variantes tácticas y evaluar el nivel de sus jugadores de cara a los próximos desafíos competitivos del calendario 2025.