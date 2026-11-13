Georgia vs. Hungría por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Georgia y Hungría, correspondiente al grupo B2 de la jornada 5 de la Liga de Naciones 2026, se llevará a cabo este sábado 14 de noviembre en el estadio Mikheil Meskhi Stadioni, ubicado en Tbilisi, a partir de las 14.00 h.

El presente de los equipos

Georgia llega al compromiso tras igualar sin goles (0-0) frente a Irlanda del Norte en su última presentación, buscando recuperar la senda del triunfo en casa. Por su parte, Hungría arriba al duelo con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 2-1 ante Ucrania en su enfrentamiento más reciente.

Números y antecedentes

El conjunto local intentará hacer valer su condición de anfitrión en el Mikheil Meskhi Stadioni para mejorar su registro en esta fase del torneo. En tanto, el elenco visitante llega con la confianza de haber sumado tres puntos en su última salida, demostrando una eficacia ofensiva que será puesta a prueba en Tbilisi.

Lo que está en juego

Ambos seleccionados buscarán un resultado positivo para escalar posiciones en el grupo B2 y consolidar sus aspiraciones dentro de la competición. Con la fase de grupos entrando en su etapa definitoria, cada unidad en juego es fundamental para las pretensiones de clasificación de cada equipo.