Gerardo Martino atraviesa su peor momento en la selección de México: “el enemigo público N° 1″

Al finalizar el partido amistoso ante Paraguay, que se impuso por 1-0 en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos, el entrenador argentino Gerardo Martino se dio vuelta hacia las tribunas del Mercedes Benz Stadium y, con un gesto incrédulo, escuchó los abucheos de un sector de los hinchas que pedían su salida de la selección mexicana a menos de tres meses del inicio de la Copa del Mundo Qatar 2022. El clima es cada vez más espeso para uno de los tres rivales de la Argentina en el Mundial. Hasta algunos especialistas, ex jugadores y ex entrenadores, criticaron la gestión de Martino y lógicamente el DT, en la conferencia de prensa posterior al partido, manifestó: “ Me siento el enemigo público número 1 ″.

El fastidio de Martino fue una mezcla de sensaciones. La falta de reconocimiento a su proceso, la presión innecesaria sobre sus jugadores y las críticas desmedidas de los especialistas en la TV. El entrenador argentino respondió, sin dar nombres, al pedido del exfutbolista Hugo Sánchez, desde su posición como comentarista de televisión, de remover del cargo a Martino para ser relevado por un entrenador mexicano. “ No me gusta que un entrenador que no sea mexicano esté en la selección. Con Martino no vamos a hacer algo histórico ”, pronosticó Sánchez en la señal mexicana de ESPN.

"El jugador tenía que firmar un documento y no lo firmó. Dijo que iba a firmar y luego no lo firmó", 'Tata' Martino aclara el tema de @AlexZendejas8🤯



Lógicamente, que el entrenador argentino sabía de estas palabras y de otros que apoyaron esta idea, por eso dijo: “ Noto gente feliz de que algún colega pierda su trabajo, sinceramente es una situación bastante atípica . Me ha tocado vivir momentos malos y buenos, pero escuchar a tanta gente de fútbol hablar así. Siempre hay códigos en el fútbol y las cosas se dicen en otros términos”, dijo el Tata.

En lo que va del año, la selección mexicana dirigida por Martino jugó cinco partidos amistosos de los cuales ganó uno, empató dos y perdió dos, incluida la derrota ante Paraguay. Martino comenzó su ciclo a principios del 2019, con la misión de clasificar a México a los cuartos de final en un Mundial por primera vez fuera de casa. Su arranque fue alentador y se logró coronar en la Copa de Oro, antes de la pandemia. Sin embargo, el año pasado sufrió tres derrotas ante Estados Unidos y los hinchas y buena parte de la prensa se desencantó con su gestión. “Hay una línea de respeto, sobre todo en gente de fútbol que evidentemente no pasa conmigo”, dijo hace un tiempo Martino”.

No se detuvieron esas críticas, casi sin sentido, por eso tras este encuentro con Paraguay, Martino tomó la determinación de decir exactamente lo que piensa y siente: “Creo que todo esto hasta ahora se sostuvo por el bloque interno que se ha armado. La pregunta es, ¿hasta dónde los jugadores son capaces de jugar con esta presión? Ese es el punto, ésa es la mayor preocupación ”.

Y continuó: “Cuando uno ve que se juega bien y se abuchea al equipo, es ponerse en contra por ponerse. Y no puedo verlo de otra forma que no sea una campaña . Porque además es mucha la gente que critica, mucha gente conocida, muchos entrenadores, muchos ex jugadores, mucho, mucho, mucho. Y claro que se hace difícil y golpea, sí, no puedo decir que no golpea”.

Gerardo Martino dice abiertamente que hay una campaña en su contra en México y a menos de dos meses del comienzo de la Copa del Mundo de Qatar ELIJAH NOUVELAGE - AFP

Fue el último ensayo con jugadores de la Liga MX para el seleccionado mexicano, que en septiembre tendrá partidos de preparación ante Colombia y Perú, recurriendo a jugadores de las ligas europeas. Después viajará a Europa donde también sostendrán dos choques de preparación. México arranca el Mundial el 22 de noviembre ante Polonia. Su grupo lo integran también la Argentina y Arabia Saudita.

Martino confió en que los jugadores entiendan el entorno para que no les afecte en la Copa del Mundo: “Hoy jugamos en Atlanta y en 20 días vamos a Los Ángeles, donde será lo mismo y en la Copa del Mundo, México lleva 40.000 personas y Polonia te puede hacer un gol a los 20 minutos, esa parte me preocupa porque es como ir a una pelea desigual”, finalizó.