Gerardo Martino quedó molesto por el empate de Inter Miami con Colorado Rapids y aliviado por el regreso de Lionel Messi

Escuchar

Una noche intensa, mientras transcurren horas de mucha tensión. En Inter Miami, todas las miradas están puestas en el entrenador Gerardo Martino y en especial sobre Lionel Messi, que volvió a ser parte del equipo en el empate 2-2 con Colorado Rapids, por la MLS, aunque el retorno del rosarino no resultó el único foco de atención del sábado por la noche, ya que siguen las repercusiones del primer partido con Rayados de Monterrey por las discusiones tras la victoria por 2-1 del equipo mexicano, en el partido de ida por los cuartos de final de la Concachampions, y ya se palpita la revancha del miércoles próximo.

Tan caliente está el clima, que las primeras consultas para el entrenador argentino no estuvieron enfocadas en el empate y tampoco en la vuelta de Messi, sino que las preguntas apuntaron al audio que se viralizó de Nicolás Sánchez, uno de los asistentes de Rayados, en el que contó qué sucedió en el partido de ida y hasta insultó a Martino: “ Respecto a esto no tengo que hacer ningún comentario, de la misma manera que no hemos hecho comentarios ”, fue la primer reacción del DT sobre el tema.

Messi reaparece con gol con Inter Miami en la MLS de cara al duelo decisivo de Champions Cup ante Rayados 🐐⚽



'Tata' Martino reveló cómo se sintió el astro pampero



🔴 #LineaDe4 EN VIVO por TUDN pic.twitter.com/PnMxoAfBqC — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) April 7, 2024

Lejos de abandonar el tema, los periodistas insistieron acerca de por qué califica como “revancha” el duelo con Monterrey y Martino fue claro: “ De donde vengo cuando jugás dos partidos, el primero es la ida y el segundo es la revancha. Nada que ver con estas cuestiones, no va por ahí, no me interesa. Vamos a jugar un partido, si lo ganamos seguiremos y si perdemos nos volveremos a casa. Todo lo que tiene que ver con la telenovela no es nuestra idea” .

El DT dejó en claro que no quería seguir agitando las aguas después del audio de Sánchez en el que aseguró que “ Messi me quiso pelear ” y que Martino era “ un pobre p... ”. Incluso, en las últimas horas, el ex defensor de Racing publicó un video en sus redes sociales reconociendo que sí era él el autor del audio, que fue para su círculo íntimo y que le pedía disculpas públicas a Martino por la falta de respeto.

ℹ️ Nico Sánchez, asistente técnico del Tano Ortíz, salió a aclarar con este video el audio que se viralizó en donde relató las escenas que ocurrieron con Messi y Martino en zona de vestuario tras el partido entre Inter Miami y Rayados



➡️ En ese audio, Sánchez había señalado que… pic.twitter.com/8sjVeWo0e6 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 6, 2024

La vuelta de Messi

La vuelta al fútbol oficial de Messi, después de cuatro encuentros por una lesión en el isquiotibial derecho, fue la nota de la noche. La gente lo pidió desde que lo vio en el banco de los suplentes en el Chase Satdium y el capitán argentino, que ingresó en el segundo tiempo y con su equipo perdiendo 1-0. respondió marcando el primer tanto de la remontada y fue clave porque arrancó la jugada de contraataque que terminó en el tanto del brasileño Leonardo Afonso que marcó el 2-1, aunque no fue suficiente porque sobre la hora empató Colorado Rapids.

En referencia a los tiempos de recuperación de Messi y cómo serán los pasos de ahora en adelante para el capitán, el entrenador explicó si lo piensa como titular para la revancha con Rayados: “ La idea sería que sí, pero recién lleva 45 minutos. Entendemos también la exigencia del partido que viene. Lo más importante es que se sintió bien, hizo un gol y participó en el segundo ”. Y agregó: “ Su evolución es tal cual la esperábamos. Sabíamos que era un riesgo que juegue el primer partido con Monterrey. Estaba planificado que juegue unos minutos hoy (por anoche). Se sintió bien. Esto ayuda para llegar con más confianza, sobre todo respecto a la lesión, para la revancha en Monterrey ”.

Aquí audio de Nico Sánchez, Auxiliar técnico argentino de Monterrey, sobre lo ocurrido en el partido ante Inter Miami:



"Messi me puso el puño cerca de la cara"

"Tata Martino, me dijo pobre pelotudo"

"Pero eso no saldrá en ningún vídeo, ellos quedan mal"🔥 pic.twitter.com/1caNaI6GJl — Blue (@BlueboyCR7) April 6, 2024

El empate con Colorado Rapids

Desde hace algunas fechas, las palabras de Martino acerca de algunos rendimientos del equipo llevan un alto grado de autocrítica y tras el empate con Colorados Rapids no fue fue diferente: “ Es una pena resignar dos puntos, pero creo que seguimos cometiendo errores que realmente nos hacen dejar puntos en el camino . En el minuto 87, ganando 2-1, no es habitual que nos agarren de contragolpe. Es propio de no tener lectura del partido, de no tener la gente de frente”.

Y agregó: “Si bien la pelota la perdimos en el lado izquierdo, el gol lo hicieron del lado derecho. Entonces, cuando vos revisás y empezás a ver tantos jugadores delante de la línea de la pelota y pocos jugadores para jugar de frente y evitar la salida rápida del rival, hay una lectura equivocada del partido, del tiempo de juego, de que vamos ganando, de que lo dimos vuelta. Hay que ser más inteligentes para cerrar los partidos ”, analizó.

Y Martino cerró explicando que muchos de los puntos que quedaron en el camino de Inter Miami es posible que sean por las complicaciones que tuvieron con las lesiones de varios jugadores con más rodaje deportivo: “ Hay una palabra que es experiencia. No se compra. Tiene que ver con el aprendizaje en la cantidad de partidos que alguien va jugando. Por eso, intentamos armar el plantel que hoy no podemos gozar para que tengamos en partidos de esta naturaleza gente con más roce internacional, experiencia, que entiendan qué es lo que van a jugar, que comete menos errores . Esto lo dije el año pasado, cuando por diferentes motivos se apresuran los tiempos de los chicos de 20/21 años no es bueno”.

LA NACION