MIAMI.- A Germán Berterame le quedaron varios goles pendientes en su primer año en Miami. El viernes, en Columbus, uno suyo podría alargarle la temporada a todo el equipo. Si Inter Miami no gana, el delantero se despedirá de los Playoffs en primera ronda, en su temporada inaugural al lado de Lionel Messi.

El 3-0 que Columbus Crew le propinó en el Nu Stadium dejó al equipo de Kily González contra las cuerdas: otra derrota pondrá fin al sueño del bicampeonato. La primera ronda de los Playoffs de la MLS se juega al mejor de tres y no cuenta la diferencia de gol. En Ohio, a Miami le alcanza con ganar por la mínima o imponerse en los penales si hay empate al cabo de los 90 minutos. En cualquiera de los dos casos, habrá un tercer partido en Florida.

La llegada de Berte desde Rayados de Monterrey costó alrededor de 15 millones de dólares. Ocupa una de las tres plazas de Jugador Designado, junto con Messi y Rodrigo De Paul, y es el tercer futbolista mejor remunerado del plantel. Lleva 10 goles y nueve asistencias en 34 partidos con la camiseta rosa. Son números respetables para una primera temporada, aunque el club esperaba que tuviera más peso en el ataque.

Germán Berterame en el gimnasio; los hinchas esperan más de él Gentileza

Diego Valeri lo viene viendo de cerca como comentarista de Apple TV. “Creo que todavía no encontró esa confianza, no encontró ese momento en el año en el que él pase a ser el más importante del equipo. Sacando a Leo, que es otra historia”, dice en charla con LA NACION. Surgido de Lanús, donde fue campeón, Valeri se convirtió en un emblema de Portland Timbers: allí ganó la MLS Cup de 2015 y el torneo MLS is Back de 2020. El viernes estará en Columbus para la transmisión.

Detrás de la operación millonaria hubo alguien que ya conocía a Berterame. Alberto Marrero, director general de fútbol y director deportivo de Inter Miami desde mediados de 2025, fue clave para traerlo. El español había impulsado su fichaje cuando era CEO de Atlético de San Luis (Liga MX) y volvió a apostar por él a comienzos de este año. Para entonces, el delantero había marcado 68 goles en 153 partidos con Rayados. En Miami firmó hasta la temporada 2028-29, con opción por un año más.

Lionel Messi y Germán Berterame, una sociedad que se entiende RICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Una familia que encontró su lugar, el Mundial que no fue y un susto en Montréal

Berterame se mudó al norte de Miami, cerca del centro de entrenamiento del club, con su mujer, sus dos hijas y sus perros. Las chicas se acostumbraron rápido a la ciudad y encontraron un club donde jugar al hockey sobre césped. Aprendieron a jugar con su mamá, que fue jugadora y profesora.

La posibilidad de compartir vestuario con Messi pesó en la decisión de mudarse. “Estar al lado de Messi te da un terrible plus y ganas de seguir mejorando”, dijo en su primera atención a la prensa. En las prácticas se los suele ver juntos en los ejercicios de posesión. En los partidos, esa cercanía se nota en los festejos.

Germán Berterame llegando al entrenamiento de Inter Miami Gentileza

También llegó con el objetivo de jugar el Mundial. Había representado a la Argentina en el Sub 17 de 2015, se naturalizó mexicano en 2024 y empezó a hacerse un lugar en la selección mayor de ese país. Confiaba en que, si mantenía en Miami el nivel que había mostrado en Monterrey, tendría chances de convencer a Javier Aguirre. El Vasco finalmente lo dejó fuera de la lista.

El 25 de julio, ante Montréal, sufrió un golpe en la cabeza, perdió el conocimiento y salió del estadio en ambulancia. Se perdió seis partidos. Cuando volvió a hablar con la prensa, contó que se había recuperado más rápido de lo que esperaba y agradeció al cuerpo médico por haberlo aguantado, incluso en los días de malhumor.

Video Inter Miami Prensa Inter Miami

El precio del pase y el peso de los goles

Según la guía salarial de la Asociación de Jugadores de la MLS, Berterame tiene un sueldo base anual de 2,8 millones de dólares y una compensación garantizada promedio de US$ 3.824.200. Esa última cifra incluye el salario y los bonos garantizados, prorrateados durante el contrato, y deja afuera los premios por rendimiento.

Solo Messi, con 28,3 millones de dólares de compensación garantizada, y De Paul, con 9,7 millones, figuran por encima. Detrás quedan Casemiro, con 3,5 millones; Facundo Mura, con 1,03 millones, y Luis Suárez, con 803 mil.

En la cancha, el orden fue otro. Suárez terminó la fase regular con 17 tantos, siete más que Berterame. Messi hizo 26. Entre los tres marcaron 53 de los 80 goles de Inter Miami, el equipo más goleador de la competencia. El ex-Monterrey fue el tercer anotador del plantel, por delante de De Paul, quien no tiene los goles como su primer objetivo.

Germán Berterame, en una formación titular de Inter Miami que también incluye a Messi y De Paul Adler Garfield - Gentileza

En la tribuna, la relación se enfrió. Cuando la voz del Nu Stadium anuncia la formación, su nombre no está entre los más aplaudidos. Alguna ocasión fallada provoca un murmullo, pero nunca hubo una silbatina generalizada. Lo que más se nota es el contraste con el recibimiento de varios de sus compañeros.

El 9 que muchas veces juega por izquierda

A principios de año, ante Nashville, Berterame tuvo una de esas chances que cuesta explicar: estaba debajo del arco, con la pelota a un toque de entrar, y no pudo convertir. Inter Miami quedó eliminado en octavos de final de la Concacaf Champions Cup, uno de sus grandes objetivos de la temporada. Hubo más razones para la derrota, pero aquella jugada es una de las que quedaron de esa noche.

Germán Berterame, atacando en un entrenamiento Gentileza

La alegría llegó en la Campeones Cup, el pasado 16 de septiembre. IMCF venció 2-0 a Cruz Azul en el Nu Stadium y Berterame levantó su primer trofeo con el club. Fue titular y jugó 70 minutos. Por ahora, esa copa es el premio consuelo de un año en el que rara vez pudo encadenar buenas actuaciones.

Javier Mascherano, Guillermo Hoyos y Kily González, los tres entrenadores que tuvo este año, lo utilizaron por momentos como centrodelantero, sin darle continuidad en el puesto en el que más daño puede hacer. Cuando Suárez ocupa el centro del ataque, a Berte le toca partir desde la izquierda. Suele ser el primero en presionar por ese lado y debe retroceder para cubrirlo. Si Miami recupera la pelota, muchas veces tiene que hacer toda esa carrera en sentido contrario para llegar al área.

“Germán juega en un rol que no es su posición natural, pero también sé que lo puede hacer”, reconoció Kily antes del primer cruce con Columbus. Y agregó: “Más allá de lo que uno piense como entrenador, yo también me tengo que basar en cómo se siente el jugador para poder llevar a cabo cada función”.

Germán Berterame con su familia en Miami Gentileza

Valeri reparte la responsabilidad. Entiende que retrasarse por la izquierda durante pasajes largos le exige movimientos a los que no está acostumbrado, pero recuerda que también tuvo partidos como nueve y que sigue adaptándose a la liga y a sus compañeros. Sobre la sociedad con el capitán, es directo: “En cuanto a su sociedad con Messi no cambiaría nada porque Messi es el que se encarga de, en cualquier lugar que estén sus compañeros, de hacerlos jugar”.

Para el comentarista, lo que le falta es lucidez a la hora de definir. Hubo un repunte cuando marcó en dos partidos seguidos, frente a New York City FC y Atlanta United. Le faltó sostenerlo.

El Berterame que se forjó en Monterrey

Jugar lejos del centro del ataque no es nuevo para Berterame. Nicolás Sánchez compartió buena parte de su etapa en Rayados como auxiliar técnico y también lo dirigió en su primer interinato, en agosto de 2024. Fue un solo partido: victoria por 2-1 como visitante ante Puebla, con un gol del delantero. En diálogo con LA NACION, Sánchez recordó cómo se acomodaba a lo que le pedían en México: “Siempre con mucho trabajo, siempre con mucho sacrificio, siempre con mucha apertura. Lo han puesto de delantero en soledad, de segundo delantero, ha jugado de extremo y siempre con muy buena predisposición, prevaleciendo siempre el bien grupal por el personal”.

Germán Berterame anotando un gol para Monterrey, en México Gentileza

El exdefensor argentino lo veía de cerca también cuando el resto del plantel ya había terminado la práctica. “Me ha tocado ser testigo y también protagonista junto a él de algunos entrenamientos posteriores a los grupales en los que él buscaba mejorar individualmente cuestiones de un delantero, en cuanto a la definición o a movimientos”, contó.

Uno de esos trabajos apareció en el momento en que Rayados más lo necesitaba. En la vuelta de los cuartos de final ante América, con Monterrey al borde de la eliminación el pasado año, Ricardo Chávez mandó un centro al segundo palo y Berterame convirtió de cabeza en tiempo agregado. “Un golazo, pero que nosotros, los que somos parte del club, sabemos que ellos lo entrenaban en la semana”, recordó Sánchez. Era una jugada que los dos practicaban después de los trabajos grupales. Aquel tanto terminó siendo decisivo para eliminar al América en su propia cancha.

Sánchez entiende que en Miami cuesta hacerse un lugar entre tantos nombres fuertes: “Supongo que no debe ser fácil destacar sabiendo que los flashes se los lleva Leo, Suárez o Rodrigo De Paul”. Lo que vio en Monterrey le da motivos para confiar en el delantero: “Estoy seguro de que Germán va a hacer una muy buena carrera en Inter de Miami”. Y agregó: “Todavía tiene mucho, mucho por crecer y mucho por darle a su fútbol”.

La prueba de fuego de Ohio, su gran oportunidad de trascender

En el ScottsMiracle-Gro Field se esperan unas 20.000 personas. Columbus tiene la ventaja en la serie, pero hay un dato que ilusiona a los hinchas de las Garzas: Inter Miami fue el mejor visitante de la temporada regular. En Ohio, la presión del local puede obligarlo a saltear líneas y ahí el delantero puede ayudar incluso antes de que le llegue una ocasión de gol.

“Que él en lo individual gane sus duelos, la mayoría de los que le toquen, sobre todo siendo descarga para sus compañeros y que pueda aportar del juego aéreo”, analiza Valeri sobre los aportes que puede hacer Berte al equipo en un partido tan pesado.

Berterame celebrando con Lionel Messi y Luis Suárez un gol de Inter Miami JEFF DEAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En el primer duelo, Inter Miami se quedó sin goles y Berterame no encontró la manera de cambiarlo. Le pasó más de una vez en su primera temporada en Florida. El viernes, ante Columbus Crew, el delantero de la selección mexicana tiene una oportunidad que puede cambiar la forma en que se recuerde su año. De él depende que esta vez no se le escape.