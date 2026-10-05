Gianluca Prestianni y Franco Mastantuono, los dos jóvenes futbolistas argentinos finalistas pare el premio Golden Boy

El premio Golden Boy reconoce al mejor futbolista Sub 21 que juega en Europa. Y, en esta ocasión, dos argentinos están en la lista definitiva de candidatos que fue presentada este lunes en Villa Fürstenberg, en Mestre, Italia. Se trata de Gianluca Prestianni y Franco Mastantuono.

En la lista que reúne a jugadores de 14 nacionalidades figuran Prestianni, figura de Benfica, y Mastantuono, que fue cedido de Real Madrid a Fiorentina. El exfutbolista de Vélez aparece en esta etapa final como uno de los jugadores más desequilibrantes del equipo portugués en la última temporada. Luego de consolidarse en el fútbol europeo, el extremo está dando sus primero pasos en la selección argentina mayor.

Gianluca Prestianni, delantero de Benfica, también está entre los mejores 25 sub 21 de la última temporada DIEGO LIMA - AFP

El exjugador de River llegó al fútbol italiano en busca de la continuidad que no tuvo con el equipo Merengue en el último año. Su inclusión entre los finalistas refleja el impacto que generó desde su llegada al calcio. A pesar del arranque complicado del equipo de Florencia, Mastantuono ya lleva tres goles en siete partidos disputados.

Prestianni y Mastantuono se presentan ante la oportunidad histórica de ser el tercer argentino en la historia del Golden Boy. Los dos primeros también forman parte de la leyenda del fútbol mundial. El 14 de diciembre de 2005, Lionel Messi se convirtió en el primer argentino, el primer latinoamericano y el primer jugador de La Liga de España en conquistarlo, con apenas 18 años y 173 días. Ese reconocimiento fue el primer gran título individual de una carrera que lo convertiría en el mejor de todos los tiempos.

Franco Mastantuono no tuvo mucha continuidad en Real Madrid y fue a Fiorentina en busca de minutos; en siete partidos lleva tres goles DIEGO LIMA - AFP

Dos años después, el 7 de diciembre de 2007, fue el turno de Sergio Agüero. Con 19 años y 188 días y brillando en Atlético de Madrid, el delantero se impuso en la votación al propio Messi y a Cesc Fabregas para quedarse con la quinta edición del premio.

El proceso entra ahora en su etapa final. Una jurado internacional compuesto por 50 periodistas europeos será el encargado de elegir al ganador, cuyo nombre se anunciará durante noviembre. Luego, el premio se entregará en diciembre, en la ciudad de Turín, con fecha a confirmar por el diario italiano Tuttosport, organizador del evento. Los 25 candidatos surgieron de los primeros 20 lugares del ranking elaborado con apoyo de Transfermarkt y cinco invitaciones otorgadas entre los futbolistas colocados del puesto 21 al 100.

Lionel Messi fue el primer argentino en ganar el Golden Boy; fue en el año 2005

Pau Cubarsí, defensor de Barcelona, Ayyoub Bouaddi, mediocampista de Manchester City, y Yan Diomande, delantero de Real Madrid son los tres candidatos a quedarse con el galardón. Además, aparecen nombres como los de Warren Zaïre-Emery, Estevao, Endrick, Rayan, Lennart Karl, Jorrel Hato, Myles Lewis-Skelly, Junior Kroupi y Luka Vuskovic. Désiré Doué fue el ganador en 2025.

El premio Golden Boy fue creado por Tuttosport en 2003 y reconoce a futbolistas menores de 21 años que compiten en clubes europeos. En su historial, además de los mencionados Messi y Agüero, aparecen jugadores de la talla de Kylian Mbappé, Erling Haaland y Jude Bellingham.

Pau Cubarsí, defensor de Barcelona y campeón del mundo con la selección de España, uno de los grandes candidatos a quedarse con el premio DAVID RAMOS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La edición de 2026 tendrá representación de la Premier League, LaLiga, Bundesliga y Serie A. La Premier League aporta ocho candidatos, LaLiga seis, Bundesliga cinco y Serie A tres, mientras que el valor de mercado conjunto de los 25 finalistas supera los 1.300 millones de euros según los datos publicados por la organización. A continuación, los finalistas al Golden Boy 2026.