Gianni Infantino se reunió con los principales ejecutivos de la FIFA en Marruecos

Salé, un suburbio distante a 16 minutos de auto del centro de la ciudad de Rabat, en Marruecos, fue la sede de un encuentro de urgencia entre Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y varios dirigentes de su círculo más cercano. La sede no fue casual, ya que en ese lugar está emplazado el edificio que funciona como cuartel general del ente rector del fútbol mundial en territorio africano. El máximo dirigente ya estaba en aquel país porque algunos días atrás había asistido al festejo por los 27 años de la entronización del rey Mohammed VI. Además, en Marruecos se está jugando la Copa Africana de Naciones femenina.

Según lo que pudo reconstruir LA NACION, se trató de un encuentro interno, y sólo con ejecutivos de la FIFA. Ningún dirigente de fútbol de países africanos ni de otros continentes estuvo presente. Entre los integrantes del organigrama de la FIFA convocados para el cónclave estaban el jefe de Finanzas, Thomas Peyer, el de Legales, Emilio García Silvero, el de Personal, Daniel O’Toole, el de Asociaciones Nacionales, Elkham Mammadov, y el de Relaciones con los Medios, Bryan Swanson.

El auto en el que se cree que viajaba el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sale del complejo de la entidad en Salé, en las afueras de Rabat (Marruecos) ABDEL MAJID BZIOUAT - AFP

Pasado el mediodía de Marruecos, un convoy de varios autos negros ingresó a la sede regional de la FIFA en Salé. En uno de ellos, en teoría, viajaba Infantino, que vivió una de sus peores semanas al frente de la FIFA luego de que naufragara su iniciativa de privatizar el Mundial. Esos mismos autos salieron del complejo un par de horas después, cuando el encuentro ya había concluido.

El único detalle que trascendió del cónclave fue más tarde desmentido por la propia FIFA. Una publicación del diario inglés The Times sostenía que Infantino le había propuesto a Marruecos ser sede de la final del Mundial 2030 -en el estadio Hassan II, de Casablanca- a cambio de que ese país hiciera lobby por él y le consiguiera apoyos en el continente africano para su reelección. Infantino, por ahora, es el único candidato explícito para los comicios, que se celebrarán en el Congreso de marzo del año que viene en... Rabat. En el mismo edificio donde se reunieron este miércoles.

An unworried Gianni Infantino just appeared alongside Mattias Grafstrom on the broadcast of Malawi vs Zambia at the 2026 WAFCON in Morocco



It’s been reported that Infantino chaired a crisis meeting at the FIFA office in Rabat earlier today pic.twitter.com/2hj9MdwCTL — Maher Mezahi (@MezahiMaher) August 5, 2026

Un dato no menor es que si Infantino consiguiera quien le aglutinara votos en territorio africano y esa persona hiciera bien su trabajo, los 54 sufragios de ese continente le servirían para emparejar la oposición que concentra en Europa, donde las 55 asociaciones nacionales boicotearon de forma unánime todas sus competencias y algunas hasta mandaron una carta retirándole el apoyo para las próximas elecciones. Se supone que la UEFA irá con un candidato propio. O se asegurará de tener los votos para destituir a Infantino en un Congreso Extraordinario.

La FIFA, en tanto, dijo que era “falso y engañoso” que hubiera ofrecido la final del Mundial 2030 a Marruecos, pasando por encima de España, otro de los organizadores del torneo. “La FIFA tomará una decisión [sobre el tema] a su debido tiempo”, aclaró la organización, que no comunicó ni una sola palabra sobre el encuentro “de emergencia” realizado este miércoles en las afueras de Rabat.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA FABRICE COFFRINI - AFP

Que esa ciudad hospede las oficinas de la FIFA en territorio africano no es un dato menor. Refleja la cercanía política de la administración Infantino con los responsables del fútbol en ese país. Fouzi Lekjaa, presidente de la federación marroquí, es un hábil lobista, que podría garantizarle al presidente de la FIFA los votos africanos que precisa. Ocurre que Lekjaa tiene otros objetivos en mente: postularse para primer ministro en su país.

Otro golpe para Infantino

Este miércoles, el presidente de la FIFA recibió las críticas públicas del exfutbolista Luis Figo y del primer ministro canadiense Mike Carney. El primero, que vistió las camisetas de Barcelona y Real Madrid, en España, y jugó 127 veces para el seleccionado de su país, escribió una columna de opinión para el diario inglés Daily Mail y dijo que Infantino “se tiene que ir”.

“Podría escribir 10.000 palabras sobre los problemas de la FIFA. Pero la solución solo requiere tres: Infantino debe irse”, se lee en el primer párrafo de la nota firmada por Figo. Y continúa: “He amado el fútbol toda mi vida. Fui jugador profesional durante 20 años. Y créanme, he conocido a algunos sinvergüenzas en mi trayectoria”.

Otros tiempos: el saludo afectuoso entre el portugués Luis Figo y Gianni Infantino, presidente de la FIFA Kristy Sparow - UEFA - UEFA

Sin embargo, parece que la sucesión de hechos desafortunados que tuvo como protagonista a la FIFA colmó la paciencia de Figo: “Pero lo que he visto al descubierto en los últimos 10 días es el comportamiento más bajo, engañoso y cobardemente egoísta que jamás haya presenciado”, sentenció.

Carney, en tanto ‌dijo que ya no tiene confianza ​en Infantino, ​como consecuencia de su gestión ‌de la propuesta ​de vender ​los derechos comerciales del Mundial de fútbol. “La idea de que una buena gestión consista en no revelar ​a tus asesores más cercanos, a ⁠tu director de operaciones o a ‌tus compañeros de la junta directiva algo de tal importancia (...) eso es fatal, debería ser fatal, y hace que pierdas ‌la confianza en esa persona”, declaró Carney a ⁠periodistas en Toronto. “Sin ‌duda, a partir de ⁠ahora no ⁠tengo confianza en el señor Infantino, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido y la naturaleza de ‌lo ​ocurrido”, añadió.

(Con información de la agencia Reuters).