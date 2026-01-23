Gimnasia, de Mendoza, volvió a la A y venció a Central Córdoba con el debut goleador de Valentino Simoni
El delantero de 21 años, que salió campeón en diciembre en la reserva xeneize, anotó muy temprano en Santiago del Estero
Gimnasia, de Mendoza, volvió a la primera A luego de décadas. Había protagonizado varios torneos Nacional, que existieron entre los años sesentas y los ochentas, pero desde entonces faltó en la máxima categoría. Hasta este jueves, cuando debutó en el torneo Apertura.
Lo hizo como visitante, y frente a uno de los considerados “equipos del poder”, Central Córdoba. Tomó un vuelo chárter a Santiago del Estero para volver antes que en uno de línea y tener suficiente descanso con miras al choque del martes con San Lorenzo de Almagro. Y su estreno en la A en este milenio fue de alegría: el Lobo mendocino se impuso por 1-0 en el estadio Madre de Ciudades, con un gol de Valentino Simoni, delantero que hace pocos días llegó desde Boca Juniors.
De 21 años y 1,84 metros, el atacante fue transferido hace poco más de una semana, en préstamo. Estaba en la reserva xeneize, en la que consiguió en diciembre un gol en la final que le dio al club el torneo Proyección. Y ahora, justo cuando a la primera división azul y oro le hacen falta centrodelanteros por varias lesiones simultáneas (Miguel Merentiel, Edinson Cavani, Milton Giménez), Simoni se anotó en el tanteador. A los apenas 4 minutos.
Un córner de Julián Ceballos fue conectado a la carrera y al borde del área chica por el recién arribado a Gimnasia, con un fuerte cabezazo cruzado. Y no hubo más goles en la noche santiagueña. Ése fue el primero de Simoni en su carrera en la máxima división. Y valió tres puntos.
El gol de Valentino Simoni
¡¡EL LOBO VOLVIÓ A PRIMERA CON TODO!! Valentino Simoni, el encargado de convertir el primer gol de Gimnasia de Mendoza en el #TorneoApertura. 1-0 ante Central Córdoba a los 5' de juego.— SportsCenter (@SC_ESPN) January 23, 2026
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/dU4onfThol
Se trató de un comienzo casi ideal para el club cuyano, que apostó a lo grande por quedarse en la A. En los 14 años que acumula como presidente Fernando Porretti ascendió tres categorías (desde el Federal B) y ahora hizo nada menos que 13 incorporaciones, aunque manteniendo al director técnico Ariel Broggi, para permanecer en la elite del fútbol nacional. Simoni, uno de esos refuerzos, ya está rindiéndole dividendos.
“La verdad es que no puedo creerlo. El gol a los 5 minutos, ¿no? [fue a los 4]“, comentó el joven futbolista, que fue reemplazado a los 17 de la segunda mitad por el volante Brian Ferreyra. ”Así es el fútbol; no tenía lugar ahí“, aludió a Boca. ”Y vengo acá a ayudar, a aportar mi granito de arena. Agradezco por el lugar que están dándome, y por suerte, está saliendo todo bien", manifestó Simoni, que luego de ser abrazado por los compañeros festejó su tanto con una mímica de swing de golf.
Central Córdoba 0 vs. Gimnasia (Mendoza) 1
Central Córdoba, obligado a atacar en casi todo el encuentro ante su público –muy poco, por cierto–, tuvo mucha más posesión (69% contra 31%) y más remates (15 contra 11) en un encuentro en el que hubo una sola amonestación (a Ceballos, y recién a los 44 minutos del segundo período), pero no logró vulnerar al arquero César Rigamonti. Y entonces Gimnasia, tras solamente un partido, se encuentra en la vanguardia del grupo A del Apertura y al tope de la tabla de promedios. Tan temprano en la temporada no es indicio de nada, por supuesto, pero sí signo de un comienzo estupendo en el año de su retorno a la mesa grande del fútbol argentino.
