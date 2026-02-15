LA NACION
Gimnasia vs. Estudiantes, en vivo: el minuto a minuto del partido por el torneo Apertura

Se enfrentan en el Bosque, en un clásico tenso por la quinta fecha del campeonato

Benedetti y Steimbach corren por la pelota
Nacho Amiconi

Amondarain, por arriba

Estudiantes termina mejor el primer tiempo. A Gimnasia le cuesta la recuperación lejos de su área. Pérez vuelve a desbordar por la izquierda y saca un centro que Amondarain conecta con un cabezazo que sale por arriba del travesaño.

¡El Pincha tuvo el gol dos veces!

Queda poco del primer tiempo y Estudiantes genera las dos situaciones de gol más claras. Tras una gran asistencia de Carrillo, la definición de Medina es tapada por Insfrán. La pelota le queda a Fabricio Pérez, que remata y se encuentra con el despeje sobre la línea de Enzo Martínez. Se salvó Gimnasia.

Meza, en otra proyección

Estudiantes vuelve a armarse bien en la construcción con Palacios y Medina. Meza se proyecta por la derecha para recibir la asistencia y definir en la entrada al área con un derechazo que salió desviado.

Sale Neves, entra Amondarain

Finalmente, el físico de Neves no aguantó más por la molestia muscular. Es sustituido por Amondarain.

Pérez lleva peligro

Estudiantes abre la cancha cuando ataca. Pérez llega al fondo por la izquierda y envía un centro que el lateral Meza, entrando en diagonal por el otro sector, no conecta por el anticipo de un defensor local.

González Pirez se anticipa a Silva Torrejón
Nacho Amiconi

¿Sigue Neves?

El volante Gabriel Neves siente una molestia muscular. Hace gestos hacia el banco, pero luego pide continuar. Quiere probar si aguanta la molestia.

Max, primer amonestado

El clásico se juega con pierna fuerte, pero sin excesos. Max es el primero en recibir una tarjeta amarilla por una entrada sobre Piovi.

Reacciona el Lobo: dos de Panaro

Los hinchas de Gimnasia se impacientan porque Estudiantes es levemente superior. Hasta que Panaro, por la izquierda, tiene dos oportunidades, con una llegada hasta la línea de fondo y con un disparo cruzado. Las dos veces respondió bien Muslera.

Insfrán le tapa a Pérez

Estudiantes se anima más. Ahora es Pérez el que llega por la izquierda y exige una atajada de Insfrán.

Cabezazo alto de Carrillo

Estudiantes genera varios córners. Carrillo conecta uno de esos centros con un cabezazo que se va por arriba del travesaño.

Con el manejo de Medina

Estudiantes se apoya mucho en Medina, que tiene libertad de movimientos para la elaboración y pisar el área. Llega al fondo sobre la izquierda y envía un centro sin consecuencias. Medina, cuyo derechos económicos pertenecen al empresario Foster Gillett, podría estar jugando el último partido si Botafogo confirma en la semana su oferta.

Estudiantes, con la iniciativa

Estudiantes asume la iniciativa y Gimnasia se agrupa en su campo para recuperar y manejar la salida con los zurdos Nacho Fernández y Nicolás Barros Schelotto.

Llega Estudiantes

Con un gran clima en las tribunas empezó el clásico platense. La primera llegada es de Estudiantes, con un cabezazo desviado de González Pirez tras un córner desde la derecha.

Los titulares del Lobo

El entrenador Zaniratto hace dos cambios tras la derrota frente a Barracas: Max por Miramón y Panaro por Merlo.

La formación de Estudiantes

Tras el buen rendimiento frente a Riestra, Eduardo Domínguez mantuvo al zaguero central Tomás Palacios y sentó en el banco a Santiago Núñez, uno de los pilares defensivos de la campaña de los últimos dos títulos locales. Entre los suplentes también estará Edwuin Cetré, luego de que en la semana no se concretara su transferencia a Boca.

Nacho Fernández y una antigua rivalidad

El último clásico platense que disputó Nacho Fernández fue en septiembre de 2014, en un 0-0. El de esta tarde será el noveno partido contra Estudiantes del volante ofensivo con la camiseta del Lobo, tras una primera etapa entre 2011 y 2016.

Agresión al micro de Estudiantes

El ómnibus que trasladó al plantel de Estudiantes llegó al estadio una hora y media antes del comienzo del clásico. De doble piso, el transporte tenía una ventilla inferior destrozada, con un agujero de considerables dimensiones por el impacto de proyectiles. De acuerdo con el relato del chofer del micro a ESPN, la agresión se produjo en las cercanías del estadio, cuando el ómnibus transitó por calles estrechas y no pudo ser flanqueado por las motos policiales. “Nos tiraron piedras y botellas, caía de todo. Algunas dieron en el parabrisas”, expresó el conductor. Leandro Díaz, ayudante de campo de Eduardo Domínguez, y Marcos Angeleri, director deportivo del Pincha, sufrieron cortes leves, con atención en el lugar.

Bienvenidos al minuto a minuto del clásico de La Plata

Los invitamos a seguir el seguimiento en vivo del clásico de La Plata entre Gimnasia y Estudiantes, que se disputará en el Bosque, por la 5a fecha del Torneo Apertura. El partido comenzará a las 17hs y lo televisará TNT Sports Premium. Estaremos reflejando lo que ocurra en la previa y durante el desarrollo del partido con información, fotos y videos.

Por Claudio Mauri
