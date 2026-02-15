Gimnasia vs. Estudiantes, en vivo: el minuto a minuto del partido por el torneo Apertura

El ómnibus que trasladó al plantel de Estudiantes llegó al estadio una hora y media antes del comienzo del clásico. De doble piso, el transporte tenía una ventilla inferior destrozada, con un agujero de considerables dimensiones por el impacto de proyectiles. De acuerdo con el relato del chofer del micro a ESPN, la agresión se produjo en las cercanías del estadio, cuando el ómnibus transitó por calles estrechas y no pudo ser flanqueado por las motos policiales. “Nos tiraron piedras y botellas, caía de todo. Algunas dieron en el parabrisas”, expresó el conductor. Leandro Díaz, ayudante de campo de Eduardo Domínguez, y Marcos Angeleri, director deportivo del Pincha, sufrieron cortes leves, con atención en el lugar.