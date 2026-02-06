Giuliano Galoppo podría ser suspendido por seis meses por la FIFA: River en alerta

Giuliano Galoppo, mediocampista de River, podría ser suspendido por seis meses por un litigio con su exrepresentante. El futbolista fue condenado el año pasado por el Tribunal de Arbitraje Deportivo a pagarle una cifra cercana a los 731 mil dólares a Leandro Escudero. Ahora, la FIFA emitió su propio veredicto intimando a Galoppo a cumplir con el fallo. No sólo confirmó la condena sino que le dio un plazo: le impuso como fecha límite el próximo 19 de febrero.

Además, el tribunal disciplinario de la FIFA aumentó el castigo económico a Galoppo y le impuso más obligaciones. Tendrá que abonar a su exrepresentante $360 mil más intereses al 12% anual desde el 11 de marzo de 2021 hasta la fecha de pago efectivo; $4.477.000 más intereses al 12% anual desde el 12 de marzo de 2022 hasta la fecha de pago efectivo; US$ 530 mil más intereses al 12% anual desde el 6 de agosto de 2022 hasta la fecha de pago efectivo y 5.000 francos suizos en concepto de costas legales. La FIFA también le impone al futbolista argentino una multa de otros 5.000 francos suizos. La cifra podría llegar al millón dólares contando los intereses.

Giuliano Galoppo, de 26 años, durante una práctica en River Prensa River

Ante la consulta de LA NACION, desde River informaron que el club “no hará nada” en este caso, porque interpretan que se trata de una cuestión privada entre Galoppo y su exrepresentante. De todas formas, se trata de una sanción de difícil ejecución -en caso de que Galoppo ignore la obligación de pago-. “Si el futbolista no paga nada y llega a la suspensión tiene la opción de hacer un amparo en la Justicia argentina, que seguramente lo va a habilitar”, dice a LA NACION un experto en derecho deportivo.

La fuente agrega: “También puede presentarse en concurso preventivo o quiebra, que automáticamente le deja sin efecto el proceso disciplinario en la FIFA y el agente anterior [Leandro Escudero, en este caso] le va a tener que cobrar al jugador en el concurso preventivo. En resumen, legalmente la FIFA lo puede suspender, pero en la práctica es casi imposible que eso pase”.

Antes de llegar a River, Giuliano Galoppo vistió la camiseta de San Pablo, de Brasil Instagram @saopaulofc

Galoppo llegó en enero de 2025 a River, a préstamo desde San Pablo. A fines del año pasado, el club de Núñez acordó adquirir el 50% de la ficha del ex Banfield a cambio del 60% de Enzo Díaz y el chileno Gonzalo Tapia, exfutbolistas millonarios que estaban a préstamo en el gigante paulista. Según el portal especializado en pases Transfermarkt.com, la transferencia de Galoppo estuvo valuada en unos cuatro millones de dólares. En la temporada pasada, el ex mediocampista de Banfield jugó 35 partidos con la camiseta de la banda roja y anotó siete goles.

Su ciclo en River comenzó con todo: fue titular en los primeros seis partidos del año, pero cedió terreno a partir de las lesiones. Estuvo afuera de las canchas por una distensión y regresó como titular ante Rosario Central. Apenas pudo jugar cinco minutos. Otro frenazo. Llegó al Mundial de Clubes como suplente, fue titular contra Monterrey y no jugó el tercer encuentro ante Inter de Milán por suspensión (dos amarillas).

En el segundo semestre de 2025, Galoppo fue el goleador de River en el Clausura (5 gritos), además de anotar una vez más en la Copa Libertadores y otra en la Copa Argentina. A tono con el nivel del equipo, el mediocampista perdió terreno y vio desde el banco de suplentes tres de los últimos cuatro partidos del torneo Clausura. En este 2026 lleva 72 minutos en el Apertura, distribuidos en los tres primeros partidos de la temporada. En todos ellos, Galoppo fue suplente. Está (por ahora) relegado por Galván, Moreno y Fausto Vera, pero Gallardo lo sigue teniendo en consideración.