Argentina vs. Islandia, en vivo: el minuto a minuto del partido
Se miden en Alabama, en el amistoso que cerrará la preparación de la albiceleste
La confirmación de Nico Paz, una novedad
El futbolista de Como será titular y su elección despeja las dudas sobre lo que fue su lesión. El 10 de mayo, por la fecha 36 de la Serie A, el volante ofensivo recibió un pase de un compañero y el exdefensor de Boca Nicolás Valentini se acercó para rechazarla. En la disputa, el defensor fue a cerrar abajo para despejarla de cabeza y chocó con la pierna izquierda del futbolista de Como.
En la fecha siguiente, el futbolista convocado para jugar el Mundial 2026 con la selección argentina no estuvo entre los convocados, después de que el parte médico de su club anunció que sufría una fisura o contusión ósea leve en su rodilla izquierda.
Los días pasaron, Paz se sumó al plantel de 26 y siguió entrenándose al margen de sus compañeros. Luego se sumó al grupo y a pesar de que lo iban a preservar para los dos amistosos, el DT tomó la decisión de que sea titular ante Islandia justamente un mes después.
Equipo confirmado
Lionel Sacaloni eligió a los siguientes jugadores para medirse ante la selección de Islandia. Sin Lionel Messi y sin los mediocampistas titulares, el entrenador optó por varios jugadores que no serán titulares en el Mundial. Son siete los jugadores que repiten la titularidad del sábado ante Honduras. Además, Nico Paz, uno de los jugadores que estuvo lesionado, será de la partida, lo que habla de su recuperación:
Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Giovani Lo Celso, Ezequiel Palacios y Valentín Barco; Giuliano Simeone, José López y Nicolás Paz.
Una delantera diferente
Se confirmó que los tres atacantes para el duelo amistoso frente a Islandia serán Giuliano Simeone, José López y Nicolás Paz. Con esta confirmación, Lionel Messi no estaría entre los titulares, algo que se especuló en las últimas horas por lo que dijo Lionel Scaloni en la conferencia de prensa de este lunes.
Se abrieron las puertas del estadio
El público comienza a arribar a las tribunas del Jordan Hare Stadium de Auburn, Alabama. Según medios estadounidenses, las entradas para el partido amistoso están totalmente agotadas. El estadio tiene una capacidad para 88.043 espectadores.
La palabra de Scaloni: habló del estado físico de los jugadores
El entrenador de la selección argentina habló este lunes en la conferencia de prensa previa al partido. En medio de las especulaciones sobre posibles cambios en la lista, a partir de la baja de Leonardo Balerdi y las situaciones particulares de otros futbolistas que llegan entre algodones al debut del 16 de junio, frente a Argelia en Kansas City, Scaloni alertó a sus dirigidos sobre uno de los aspectos fundamentales que tendrá en cuenta para tomar decisiones. “No van a poder mentirnos en cuanto a su estado físico. Hoy tenemos los datos que nos dicen la verdad y es muy difícil engañarlos”, explicó.
Al ser consultado por sus preocupaciones de cara al comienzo del Mundial 2026, Scaloni sostuvo que su preocupación radica en el amistoso de contra Islandia: “Es una piedra importante, porque hay que jugarlo y quieras o no, lo vas a jugar con los chicos que van a estar en el Mundial”.
“Viendo todo lo que está pasando, a mí me preocupa eso, sinceramente. Porque si no estuviese el partido, y no lo digo de mal porque el partido lo vamos a jugar, lo vamos a jugar al máximo, si no estuviese el partido tendríamos mucha más tranquilidad de poder preparar el Argelia”, sumó.
Dejó de llover
Las fuertes precipitaciones frenaron en Auburn, Alabama, y un equipo de personas trabaja para absorber el agua lo antes posible y secar el campo de juego con una máquina y con escurridores. Además, no se esperan lluvias para el inicio del partido. Sin embargo, hay tormentas eléctricas.
ASÍ SECAN EL CAMPO DE JUEGO EN ALABAMA— TyC Sports (@TyCSports) June 9, 2026
La lluvia paró y, entre los secadores y esa máquina súper especial, el horario del partido no sufriría modificaciones. A las 22 de Argentina, el último amistoso antes del Mundial ante Islandia, por TyC Sports. pic.twitter.com/gl8VrQxwwq
Posible alineación
Sin que se haya dado a conocer la alineación de forma oficial, Lionel Scaloni elegiría a los siguientes 11 jugadores para medirse ante Islandia: Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás González; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.
Un diluvio en la previa
El pronóstico meteorológico informó sobre las intensas lluvias en Auburn, Alabama, pocas horas antes del partido amistoso entre la selección argentina e Islandia. Hay preocupación en el plantel nacional por el riesgo que implicaría jugar en estas condiciones. La presencia de las precipitaciones fue uno de los motivos por los que Lionel Scaloni catalogó a este compromiso de preparación como “una piedra”. La inestabilidad del campo de juego puede lastimar a los futbolistas cuando queda una semana para el duelo con Argelia en Kansas. De todos modos, no se esperan lluvias para la hora del partido.
Cómo ver online Argentina vs. Islandia
El partido será transmitido por TyC Sports y Telefe. También se puede seguir por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DGO. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.
Bienvenidos a la cobertura al instante de Argentina vs. Islandia
Comenzamos con el minuto a minuto del último duelo amistoso que disputará el equipo de Lionel Scaloni previo al Mundial. Luego de la victoria del último sábado en Texas ante Honduras, la Argentina se medirá ante Islandia. El encuentro, que se jugará en el estadio Jordan Hare Stadium de Auburn, Alabama, comenzará a las 22 de la Argentina y será arbitrado por el estadounidense Rosendo Mendoza. Desde hace algunas horas llueve de manera torrencial en la ciudad norteamericana.
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