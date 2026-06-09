Argentina vs. Islandia, en vivo: el minuto a minuto del partido

El futbolista de Como será titular y su elección despeja las dudas sobre lo que fue su lesión. El 10 de mayo, por la fecha 36 de la Serie A, el volante ofensivo recibió un pase de un compañero y el exdefensor de Boca Nicolás Valentini se acercó para rechazarla. En la disputa, el defensor fue a cerrar abajo para despejarla de cabeza y chocó con la pierna izquierda del futbolista de Como.

En la fecha siguiente, el futbolista convocado para jugar el Mundial 2026 con la selección argentina no estuvo entre los convocados, después de que el parte médico de su club anunció que sufría una fisura o contusión ósea leve en su rodilla izquierda.