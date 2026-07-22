Giuliano Simeone habló tras perder la final del Mundial: “Sólo perdón”

La derrota frente a España en la final del Mundial 2026 dejó un profundo dolor entre los jugadores de la selección argentina. Uno de los que se expresó luego del partido fue Giuliano Simeone, quien disputó su primera Copa del Mundo y publicó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram.

El delantero pidió disculpas por no haber podido regresar al país con el trofeo, agradeció el apoyo recibido durante toda la competencia y reivindicó la entrega de sus compañeros. A pesar de la tristeza, aseguró que el recorrido realizado podrá ser valorado con orgullo cuando transcurra el tiempo.

“No hay palabras para describir el dolor que siento en estos momentos… Solo perdón por no poder llevarles la Copa”, comenzó Simeone en su publicación.

El agradecimiento de Giuliano Simeone a los hinchas

En medio de la frustración por el resultado, el futbolista destacó el acompañamiento que el seleccionado recibió tanto en los estadios como desde la Argentina. “Agradecerles por cada aliento durante todo el Mundial, en la cancha y desde la distancia”, expresó.

Simeone también dedicó una parte de su mensaje a sus compañeros y valoró el esfuerzo realizado por el equipo a lo largo de la competencia. “Gracias a este grupo por haber dejado absolutamente todo en cada partido y el alma por los más de 46 millones de argentinos”, escribió.

La final representó el cierre de la primera experiencia mundialista del delantero, quien formó parte del plantel que llegó hasta el último encuentro del torneo. Su publicación reflejó la desilusión por no haber conseguido el objetivo, pero también el reconocimiento hacia un grupo que volvió a competir por el máximo título.

La seleccion argentina fue recibida por miles de hinchas

“Lo recordaremos con orgullo”

Más allá del dolor inmediato, Simeone confió en que el paso del tiempo permitirá dimensionar lo conseguido por la selección argentina durante el Mundial. “Hoy es un momento triste, pero confío que con el tiempo recordaremos con orgullo todo lo que vivimos juntos en este torneo”, sostuvo.

Por último, el delantero tuvo un gesto deportivo con el conjunto que se quedó con el título y cerró su reflexión con un reconocimiento: “Felicitaciones a España por la Copa”.