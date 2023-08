escuchar

Mientras continúan las arduas negociaciones por el precio de venta de Harry Kane a Bayern Munich, Tottenham ya le abrió las puertas a una de las alternativas para cubrir el puesto de centro-delantero. Este martes fue presentado oficialmente Alejo Véliz, el juvenil de 19 años que Rosario Central transfirió por la cifra récord para el club de 15 millones de euros.

El equipo de Londres apostó por la promesa que hizo 11 goles en la reciente Liga Profesional, con un doblete a River que potenció su imagen de atacante potente, muy difícil de contener dentro del área. “Tengo muy buen juego aéreo, soy un jugador con mucha sangre, que va a todas las pelotas y no deja una por perdida”, se describió en el video oficial del club.

Al tiempo que Véliz cumplía en la capital de Inglaterra con los últimos detalles de su incorporación, Tottenham perdía en 4-2 ante Barcelona por la Copa Gamper, en el estadio Montjuic, donde el Barça hará de local esta temporada por las obras de remodelación en el Camp Nou.

La palabra de Véliz en Tottenham

Las primeras palabras de Alejo Veliz como jugador del Tottenham

Con gesto de asombro y fascinación por esta nueva etapa de su carrera deportiva, Véliz expresó ante las cámaras: “Ya estar acá es como tocar el cielo con las manos. Cuando me enteré de que Tottenham estaba interesado en mí, no lo podía creer. No caía en lo que estaba pasando, hasta que llegué acá. Estoy con muchísimas ganas, metido al 100 por ciento. Gracias a Dios tengo una familia que siempre está conmigo. Es un sueño llegar a un club tan grande. Lo voy a aprovechar de la mejor manera”.

Véliz debutó en Rosario Central con 17 años, en un 1-0 ante Deportivo Táchira, por la Copa Sudamericana, en un equipo que dirigía Cristian “Kily” González. Luego empezó a tener más continuidad con Carlos Tevez, etapa en la que marcó el gol del triunfo en el clásico frente a Newell’s. Su trayectoria en el Canalla fue de 62 encuentros, con 19 goles y dos asistencias. Integró el seleccionado Sub 20 argentino en el Sudamericano y el Mundial, con tres tantos en nueve cotejos.

Alejo Véliz, con la indumentaria oficial de Tottenham Tottenham Hotspur

Tottenham debutará el próximo domingo ante Brentford, de visitante, por la Premier League. Al haber finalizado en el octavo puesto en la temporada anterior, no participará en ninguna de las tres copas europeas. Viene de un período de inestabilidad en la dirección técnica, que ahora quedó en manos de Angelos Postecoglou, campeón con Celtic de Escocia en el curso pasado.

En la derrota ante Barcelona, el brasileño Richarlison ocupó el centro del ataque. Fue titular Giovani Lo Celso -su continuidad en Londres no está asegurada- y quedó al margen Cristian Romero, en recuperación física.

“Cuando surgió la posibilidad de Tottenham no lo dudé. Lo comenté con mi familia y estuvimos de acuerdo en un 100 por ciento. Me va a costar un poco adaptarme, pero gracias a Dios lo tengo a Gio [Lo Celso; también al Cuti Romero], ya me transmitieron confianza y van a estar apoyándome. Me considero una persona amigable, creo que me voy a adaptar de la mejor manera”, expresó Véliz, que empezó a jugar a los tres años en Gödeken, un pueblo de Santa Fe. A los 16 años se sumó a las inferiores de Rosario Central. “Ahí fue donde empezó todo este sueño. En la Argentina el fútbol se vive de una manera intensa, pasional. Así te lo hacen saber en Rosario Central”, expresó.

Lo Celso marca a Pedri durante la derrota de Tottenham ante Barcelona por la Copa Joan Gamper PAU BARRENA - AFP

Llevará el N° 36 y será el décimo argentino en la historia de Tottenham, en una lista que inauguraron Osvaldo Ardiles y Julio Ricardo Villa en 1978. En este mercado de pases, Tottenham compró los pases de Pedro Porro y Dejan Kulusevski, quienes estaban en préstamo, y además contrató a James Maddison, Micky van de Ven, Guglielmo Vicario, Manor Solomon y Ashley Phillips.

Las oportunidades de jugar para Véliz quedan supeditadas a la salida de Kane (30 años), máximo goleador (280 tantos) en la historia de Tottenham. Daniel Levy, dueño del club, tiene fama de duro negociador, sus exigencias económicas ya trabaron la venta de Kane en otros mercados. El delantero pretende que la situación se defina esta semana. Levy rechazó tres ofertas de Bayern Munich, la última por 100 millones de euros. Tottenham pretende 116 millones, de los cuales la mayor parte deben integrar el primer pago. Las últimas informaciones de la prensa alemana indican que Bayern Munich, en su búsqueda de encontrar un reemplazante para Robert Lewandowski, hará una última propuesta de 100 millones.

