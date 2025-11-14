Grave ataque a un futbolista del ascenso: le clavaron una llave en la cabeza y le fracturaron el cráneo

Un violento episodio ocurrió este miércoles durante un partido de un torneo de fútbol femenino en Berazategui, cuando Jonathan Smith, jugador del club General Lamadrid, fue agredido durante una pelea. Al futbolista del ascenso le clavaron una llave en la cabeza y debió ser operado de urgencia por una fractura de cráneo, mientras que el agresor fue detenido por la policía.

Según informó el medio Olé, el futbolista, que también dirige, había asistido a un partido de su hija en el fútbol femenino sub 16 en Gimnasia y Esgrima de Villa España, club de la ciudad de Berazategui ubicado en la intersección de las calles 33 y 150. Durante el encuentro se formó una pelea entre jugadores, padres y allegados y, Smith fue agredido. La menor también resultó herida, con golpes y dolores corporales, y ambos fueron trasladados al Hospital Evita Pueblo de Berazategui. Horas más tarde, el jugador fue operado con éxito en el Hospital El Cruce, de Florencio Varela, ya que el ataque no dañó ninguna arteria y deberá comenzar con su recuperación.

Un jugador del ascenso fue atacado

El Comando de Patrullas de Berazategui fue notificado de la pelea y la policía asistió al club con urgencia, donde los efectivos registraron que Smith tenía una profunda herida en la frente. El agresor, por su parte, fue identificado como Gastón Omar Álvarez, de 40 años, quien tenía en su poder parte de la llave con la que atacó a Smith y, además, también presentaba lesiones en el rostro. El atacante quedó preso y los efectivos policiales le secuestraron su vehículo Chevrolet Zafira.

La Fiscalía N°11 de Quilmes derivó la causa a la UFI N°3, que ordenó recaratular el hecho como tentativa de homicidio, después de que se conocieran los resultados del examen médico legal.

De momento, Lamadrid no se pronunció sobre el episodio ni brindó información sobre el estado de salud del futbolista. Quien sí se pronunció fue el club Victoriano Arenas, donde la víctima jugó: “Repudiamos el violento ataque que sufrió nuestro exjugador Jonathan ‘Corto’ Smith. La noche pasada, dirigía el fútbol femenino del Club Estrella de Plátanos y fue agredido brutalmente por un inadaptado”.

Desde el Club Atlético Victoriano Arenas repudiamos el violento ataque que sufrió nuestro ex jugador Jonathan "Corto" Smith.



La noche pasada, "Corto" dirigía el fútbol femenino del Club Estrella de Plátanos y fue agredido brutalmente por un inadaptado.

“Horas después fue operado y ya se encuentra bajo controles médicos. Agradecemos a quiénes atendieron inmediatamente a Jonathan y desde nuestro lugar estamos a disposición suya”, continuó el comunicado.

Smith, de 35 años, tiene una extensa carrera en el ascenso y actualmente juega en General Lamadrid, de la Primera C. También se desempeñó en clubes como Claypole, El Porvenir, Deportivo Paraguayo, Victoriano Arenas, Ituzaingó y Berazategui.