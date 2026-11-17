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Grêmio recibe a Bahia en la jornada 35 del Brasileirao Serie A; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Grêmio y Bahia correspondiente a la fecha 35 del Brasileirao Serie A se disputará este miércoles 18 de noviembre a las 21.30 h en el estadio Grêmio Arena, ubicado en Porto Alegre.
El presente de ambos equipos
Ambos conjuntos llegan a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras haber caído en sus presentaciones anteriores. Grêmio llega tras una derrota por 3-1 frente a Flamengo, mientras que Bahia arriba al duelo luego de caer por 3-2 ante Cruzeiro en su último compromiso por el torneo.
Estadísticas del duelo
El choque en el Grêmio Arena representa un desafío fundamental para los locales, quienes buscan aprovechar el apoyo de su gente para recuperarse en la recta final de la temporada. Por su parte, el equipo visitante intentará corregir los errores defensivos que derivaron en su reciente caída para sumar puntos valiosos fuera de casa.
Lo que está en juego
Con solo pocas fechas por disputarse para el cierre del certamen, el resultado de este encuentro es vital para las aspiraciones de ambos clubes. Tanto el local como el visitante buscarán imponer condiciones para escalar posiciones en la tabla y mejorar su situación en el tramo definitivo del Brasileirao Serie A.
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