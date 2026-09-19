Grêmio vs. Palmeiras por el Brasileirao Serie A, 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Grêmio y Palmeiras, correspondiente a la jornada 28 del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este domingo 20 de septiembre a las 11.00 h en el estadio Grêmio Arena, ubicado en la ciudad de Porto Alegre.

El momento de los equipos

Grêmio llega al compromiso con el objetivo de recuperar terreno tras su reciente derrota ante Botafogo por 3-2. Por el contrario, Palmeiras atraviesa un presente sólido y positivo, tras haber conseguido una victoria por 2-0 frente a São Paulo en su última presentación, lo que le permite llegar con mayor confianza al duelo en tierras gaúchas.

Números que anticipan el duelo

El partido presenta una diferencia en el estado anímico y estadístico reciente: mientras el local busca cortar su racha negativa, el visitante llega con el impulso de un triunfo que demuestra su eficacia ofensiva. Ambos conjuntos intentarán imponer su ritmo en un recinto donde el apoyo del público local suele ser un factor determinante para Grêmio.

Lo que está en juego

Para Grêmio, sumar de a tres es fundamental para escalar posiciones y estabilizar su andar en el torneo. Palmeiras, por su parte, intentará capitalizar el envión anímico del último partido para mantenerse firme en los puestos de vanguardia de la tabla y seguir consolidando su campaña en esta edición del Brasileirao.