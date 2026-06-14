Grupo de la selección argentina en el Mundial 2026

La selección argentina, campeona del mundo en ejercicio, es una de las grandes favoritas al título en el Mundial de Estados Unidos-México-Canadá que inició este jueves 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio. En este sentido, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni y liderado por Lionel Messi podría trazar un hipotético camino hacia esa copa deseada por todos. Pero antes debe dar pasos a su debido tiempo. Y el primero será el martes 16 de junio, cuando se enfrente a Argelia, el primer rival de los que le corresponden en el Grupo J. Todos los detalles de las zonas y partidos están en canchallena.com.

El estreno de la albiceleste será a las 22 de la Argentina en el Arrowhead Stadium de Kansas City contra un equipo africano que llega con perfil bajo pero puede ser peligroso si se tiene en cuenta que muchos de sus futbolistas tienen raíces francesas. Argelia llega con un buen presente tras alcanzar los cuartos de final en la Copa Africana de Naciones y mantiene la expectativa de avanzar a la siguiente instancia al igual que en Brasil 2014, la única edición en la que logró superar la etapa de grupos.

La selección argentina, con Lionel Messi a la cabeza, hace base en Kansas, la ciudad en la que jugará dos partidos de la zona Aníbal Greco - La Nación

Posteriormente la Argentina irá a Dallas para jugar dos compromisos en el AT&T Stadium de Dallas. El primero será el lunes 22 de junio a las 14 ante Austria, en un encuentro exigente, ya que el conjunto austríaco cuenta con figuras de peso en las ligas principales de Europa, como Konrad Laimer, de Bayern Múnich, y David Alaba, de Real Madrid. Y el segundo, con el que concluirá la etapa de grupos será el sábado 27 de junio a las 23 frente a Jordania, uno de los cuatro debutantes en este Mundial.

La importancia de estos tres compromisos radica en la estructura del nuevo formato de competencia, que cuenta con 48 participantes. Los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros se clasifican a los 16avos de final. Un cuarto puesto significa la eliminación. El camino posterior, en los cruces, depende de la posición final que ocupe cada equipo en su grupo.

La Argentina y España son las máximas favoritas al título; si ganan sus grupos solo se verían en la final

Si la Argentina logra el primer puesto, jugará el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami contra el segundo clasificado de la zona H. En cambio, si termina en el segundo lugar, se enfrentará al líder de ese mismo grupo, integrado por España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde, el jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

La situación resulta más compleja para un tercer lugar, ya que el rival depende de una tabla general de terceros donde se cruza con los líderes de las zonas B, D, G, K o L, según su ubicación definitiva en ese listado.

La selección de Argelia, durante su primer entrenamiento en Kansas City de cara al Mundial @LesVerts

Fixture del Grupo J del Mundial 2026, con la selección argentina

Fecha 1

Argentina vs. Argelia – Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

– Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas. Austria vs. Jordania – Martes 16 de junio a las 1 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Fecha 2

Argentina vs. Austria – Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas.

– Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas. Jordania vs. Argelia – Martes 23 de junio a las 00 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Fecha 3

Argelia vs. Austria – Domingo 28 de junio a las 23 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

– Domingo 28 de junio a las 23 en el Arrowhead Stadium de Kansas. Jordania vs. Argentina – Domingo 28 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

La selección argentina tendrá en este Mundial el desafío de defender el título obtenido en Qatar 2022. Cuenta con un plantel que combina jerarquía internacional y experiencia en torneos de élite para buscar su cuarta estrella y alcanzar el bicampeonato mundial, algo que solo consiguieron Italia en 1930 y 1943, y Brasil en 1958 y 1962.