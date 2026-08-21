Guido Carrillo fue suplente de “un tal Mbappé”, volvió a Estudiantes por afecto y se mantiene implacable a los 35

Junio de 2016. Con la inesperada salida de Daniel Osvaldo, el principal objetivo de Boca, conducido por Guillermo Barros Schelotto, un símbolo de Gimnasia, es la contratación de un nueve de área. El elegido es Guido Carrillo. Nacido en Magdalena, provincia de Buenos Aires y con la mística de City Bell, tenía poca continuidad en Mónaco. La idea era un préstamo que nunca se concretó.

Era suplente de “un tal Mbappé”, le contó el 9 al Mellizo, que lo buscó más de una vez. El crack francés tenía 17 años y había postergado al delantero que actuó durante dos temporadas y media en la elite del fútbol galo.

Carrillo celebra un gol, acompañado por un joven Mbappé

Exactamente, jugó en la Ligue 1 entre mediados de 2015 y finales de 2017, mientras que Mbappé pasó dos temporadas entre esos mismos años antes de ser vendido al PSG en 180 millones de euros. Guido acumuló 95 partidos (30 como titular) y 21 goles en una era que impulsó su carrera.

“Estuvimos juntos cuando salimos campeones en 2017. Cuando llegué, él estaba en la reserva pero cuando volvió del Europeo Sub 19 era un avión. Se ganó la titularidad y jugó hasta en Champions. Yo lo veía con características de gran jugador, pero no me imaginaba que tan rápido iba a conseguir cosas así. Kylian era un chico muy tranquilo, fácil de entrenar. Nosotros nos reíamos porque la madre lo llevaba a entrenar ya que él no tenía la licencia”, contó entre risas alguna vez.

Guido Carrillo, en 2020: un enamorado del de Estudiantes FotoBAIRES

De Francia a Southampton, Leganés, Elche hasta un curioso paso por Henan FC, de China. Volvió a Estudiantes en enero de 2023 y lo ganó (casi) todo. Copa Argentina, Copa de la Liga, dos Trofeo de Campeones, otro torneo de primera. Cuando le gana a las lesiones, resurge en toda su dimensión la mística del León, la cinta de capitán y goles de todos los colores. En esta temporada lleva 7 tantos y 2 asistencias. Le hizo dos a Universidad Católica, un 3-0 para pasar a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

En realidad, el doblete ante Universidad Católica le permitió llegar a los 14 goles en la Copa Libertadores (en cuatro ediciones) y superar en lo más alto de la tabla histórica del León a Juan Ramón Verón y Mauro Boselli. Así que fue el delantero recibió una felicitación especial de Juan Sebastián Verón, el presidente.

El dirigente utilizó sus redes sociales para destacar el logro de Carrillo. “¡Qué grande, Guido! Merecido momento”, escribió el controvertido dirigente, junto a una imagen del delantero levantando los brazos, celebración genuina ante los hinchas.

📌 El posteo de #EDLP🇦🇹 con dedicatoria para Guido Carrillo, que llegó a los 14 goles en la #CopaLibertadores🏆 y se transformó en el máximo goleador del Pincha en el principal certamen internacional de Sudamérica.



▶️ Su doblete ante Universidad Católica 🇨🇱 lo posicionó por… pic.twitter.com/kpxMNkkIkT — Agustín Zabaleta (@AgusZabaleta95) August 20, 2026

Alcanzó los 77 goles oficiales con la camiseta de Estudiantes y se metió entre los 15 máximos goleadores históricos de la entidad. Y en el camino, le convirtió cuatro a Gimnasia en el ámbito local. “Es un jugador emblema, es un referente, es un símbolo para nuestro equipo, no solo cuando hace goles, por eso se ha mantenido en el equipo por lo que contagia y genera en nuestro futbolistas y en los rivales”, advierte Cacique Medina, el entrenador de Estudiantes.

Desesperados por el gol y con sus figuras en las gateras (Adam Bareiro y Sebastián Driussi, entre otros), Boca y River buscaron un N°9, pero eligieron esta vez otros rumbos. En la Ribera se inclinaron por Enner Valencia y Sebastián Villa (con otras características) y en Núñez prefirieron a Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré, dos viejos conocidos.

Los dos goles en Chile

“Boca fue el club que más veces me llamó, pero no se pudo dar por diferentes situaciones y sobre todo porque quería seguir en Europa. Gallardo también me llamó para jugar en River cuando estaba en el Mónaco, pero quería seguir allá”, sostuvo años atrás.

“En su momento me llamaron los mellizos Barros Schelotto, también conté una vez que lo hizo Román y también hablo con Cascini cada tanto. Siempre son situaciones que te hacen dudar muchísimo porque la repercusión que representa un club como Boca te hace movilizar”, advirtió el artillero, siempre de perfil bajo.

Hace dos años, fue convocado por la facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica de La Plata (UCALP) para dar inicio al ciclo de entrevistas denominado “Historias que inspiran”. Con su habitual timidez, se refirió a su vida, su trayectoria y lanzó un mensaje. “Enfóquense en lo que quieren y lo que sientan. Si lo sienten y siguen ese camino, va a salir todo bien”, fue la reflexión del hombre que sufría de asma de pequeño.

Todos se suben a Carrillo, de espaldas a la imagen, nunca a la realidad Esteban Felix - AP

El símbolo de Estudiantes también habló del trabajo personal, su trabajo y de la opinión pública. “Se aprende un poco a los golpes. Yo siempre lo tomo como un desafío para superarme y lo enfoco desde el trabajo que realizo y hacia dónde voy”.

Entre Magdalena y La Plata hay 50 kilómetros de distancia. El Gordo conoce de memoria el trayecto, el prólogo de una historia de goles y amores, que suenan como un susurro. Para gritos y tapas de medios, hay tantos otros...