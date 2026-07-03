Gustavo Alfaro comparó a Francia con “una tormenta eléctrica” y advirtió que Paraguay no va “de paseo”

La clasificación lograda contra Alemania ya quedó atrás para Gustavo Alfaro. El pase a los octavos de final del Mundial no altera su mirada. En la conferencia de prensa previa al cruce de este sábado a las 18 con Francia en Filadelfia, el entrenador de Paraguay insistió en la necesidad de mantener los pies sobre la tierra, destacó la jerarquía del subcampeón del mundo y recurrió a una imagen tan gráfica como contundente para dimensionar el desafío que afrontará su equipo: “Francia es una tormenta eléctrica”.

“Yo soy un hombre de campo. Cuando nosotros en Rafaela veíamos una tormenta eléctrica, teníamos que resguardarnos donde fuera. No había pararrayos. Francia es una tormenta eléctrica. Y esos rayos, que salen de cualquier parte, van dirigidos adentro del arco. Entonces sabemos que se avecina una tormenta eléctrica y hay que ver de qué manera evitar los rayos”, explicó el entrenador argentino en una conferencia que giró alrededor de la magnitud del rival.

"FRANCIA ES UNA TORMENTA ELÉCTRICA" ⛈️



✍️ Gustavo Alfaro



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Más allá de la metáfora, Alfaro profundizó en las virtudes futbolísticas del seleccionado francés. “La capacidad que tienen los cuatro hombres en ofensiva es extraordinaria porque no es solamente la capacidad individual que ellos tienen, sino también el talento al servicio del equipo, que es el ideal que busca un entrenador. El talento que brilla para el equipo es el diferencial que tiene Francia respecto a otros”, sostuvo.

El director técnico hizo hincapié en el desgaste que acumula Paraguay después de superar la exigente llave frente a Alemania. “Nosotros tuvimos que transitar el alargue. Lo que a nosotros nos llevó 120 minutos y penales, a Francia le llevó 60 minutos. Liquidó la fase y ya hizo cinco cambios para lo que venía. Esa es una carga más que tenemos para el partido de mañana”, analizó. “La respuesta que nos dio el partido de Alemania quedó en Alemania. Mañana es otra historia, completamente diferente”, afirmó, antes de remarcar que el resultado anterior no altera el proceso que atraviesa el seleccionado paraguayo.

“No me cambia haberle ganado a Alemania, no me cambia haberme clasificado tercero, no me cambia si tenemos el privilegio de ganarle a Francia, no me cambia si tenemos la fatalidad de quedar eliminados. ¿Por qué? Porque sé cuál fue el punto de partida. Este equipo, hace un año y nueve meses, estaba afuera de todo. Tenía 5 puntos de 18, había marcado un gol y tenía tres derrotas consecutivas en la Copa América”, recordó.

Alfaro fue muy elogioso para con Francia, el "número 1 del mundo", pero advirtió que Paraguay va a intentar hacerle "la vida difícil". FRANCK FIFE - AFP

Para Alfaro, el mayor logro ya está conseguido: instalar a Paraguay a la Copa del Mundo después de 16 años de ausencia. Incluso reveló el mensaje que transmitió a sus dirigidos antes del torneo. “Les dije «Ustedes ya ganaron. No tienen que demostrar nada acá». Pero eso no quiere decir que venimos de paseo. Nosotros venimos a competir”, enfatizó.

En esa línea, el preparador pidió moderar la euforia que generó la clasificación. “Hoy somos todos rubios de ojos celestes. No es así. Ni somos tan lindos ni somos tan feos. Hay que dejar que baje la espuma para después trazar una raya y decir qué podríamos haber hecho mejor y de qué manera podemos mejorarlo”, expresó.

Alfaro también recordó que el aspecto anímico fue determinante para reconstruir a la selección después de momentos difíciles. “Yo estoy liberado desde que venimos de jugar con Estados Unidos [1-4]. Y eso no quiere decir no querer ganar. Es lo que traté de transmitirles a ellos. Si no hubiesen estado liberados, no habrían podido reponerse de esa derrota. El de mañana no es un partido más: es un partido de un Mundial, de octavos de final, contra el número uno del mundo”, señaló el santafesino.

"FRANCIA ES LA NÚMERO UNO DEL MUNDO... LES TOCÓ CRUZARNOS CON NOSOTROS", Alfaro sobre el seleccionado francés



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Antes de cerrar la conferencia resumió la postura con la que Paraguay afrontará el cruce con los franceses. “Les tocó cruzarse con nosotros y vamos a tratar de hacerles la vida lo más difícil que podamos”, prometió. Y agregó: “Es un privilegio vivir esta clase de partidos. La única posibilidad que tenemos de vivir encuentros así es que las selecciones grandes acepten jugar un amistoso con nosotros. Pero esto no es un partido amistoso”.

Junior Alonso, uno de los referentes del plantel, acompañó el discurso del entrenador. El defensor consideró que las condiciones climáticas de Filadelfia pueden favorecer a Paraguay. “La temperatura es diferente a las otras ciudades. Estamos acostumbrados a esto y esperamos que mañana haga un poquito de calor”, comentó el ex zaguero de Boca.

Que apuntó que el grupo logró aislarse de las opiniones externas durante el torneo. “Nosotros, como atletas, entendemos que hay cosas que escapan de nuestro control, como las opiniones de la gente o de los periodistas. Nos preparamos sabiendo que teníamos que venir a competir con nuestras armas, contra rivales muy fuertes. Entendemos que podíamos ser criticados o elogiados, pero eso no nos cambia. Trabajamos muy duro por el sueño de dejar a Paraguay en lo más alto”, concluyó.