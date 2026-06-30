Gustavo Alfaro, entrenador de Paraguay: “Ellos se formaron en las academias; nosotros venimos de la tierra colorada”

El histórico triunfo de Paraguay sobre la selección tetracampeona Alemania desató la emoción y el orgullo del entrenador argentino, Gustavo Alfaro, quien destacó el camino recorrido por su equipo.

“Les dije que los que teníamos enfrente, con todo respeto, estaban formados en academias de primer nivel en Europa; nosotros venimos de la tierra colorada”, reveló el técnico argentino al recordar la charla que mantuvo con sus futbolistas antes del encuentro.

El argentino prosiguió en la conferencia de prensa postpartido: “La camiseta que tenemos son las franjas de la tierra colorada. Jugando descalzos en esa tierra, con el sacrificio de los padres llevando a los chicos para que puedan entrenar, para que sus hijos puedan cumplir los sueños”.

Alfaro, sobre Alemania: “Ellos se formaron en las academias de primer nivel; nosotros venimos de la tierra colorada”. GREG COOPER - EPA

Alfaro reconoció las diferencias estructurales entre ambos seleccionados, pero sostuvo que esa desigualdad no impide competir al máximo nivel. “Ojalá pudiéramos tener los avances que tienen ellos. Por algo tienen cuatro estrellas. Pero no reniego de mis orígenes porque, en definitiva, es lo que nos define como selección", afirmó.

Visiblemente emocionado, aseguró que la victoria fue el resultado de “una demostración absoluta de amor propio y convencimiento”.

"VENIMOS DE LA TIERRA COLORADA, ESAS FRANJAS DE LA CAMISETA SON DE LA TIERRA COLORADA"



Gustavo Alfaro definió así la identidad del fútbol paraguayo. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/b1vqJbDWHc — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026

En otro tramo de la conferencia de prensa, el entrenador reveló el mensaje que les transmitió a sus dirigidos antes de salir al campo de juego. “Les dije que en el himno quería ver a 26 guerreros y, cuando terminara el partido, quería ver a un grupo de leyendas”, contó.

Alfaro, sobre Alemania: “Ellos se formaron en las academias de primer nivel; nosotros venimos de la tierra colorada”. ROBERT CIANFLONE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El entrenador también apeló a su habitual estilo reflexivo para explicar cómo construye sus equipos. “Soy muy porfiado. Discuto hasta que me demuestren que estoy equivocado. Y si lo estoy, cambio. No muero con la mía, vivo con la mía. Y vivir es cambiar”, reflexionó ante los periodistas.

Ya sobre el cierre, relajó el clima con una broma sobre la diferencia física con el conjunto alemán. “Cada vez eran más altos; teníamos que marcarlos de a dos. Uno arriba del otro, a cocochito”, dijo entre risas antes de retirarse, luego de una noche que quedó grabada en la historia del fútbol paraguayo.