Gustavo Alfaro logró el triunfo “más importante” de su vida y así motivó a Paraguay ante Alemania: “26 guerreros”

“Lo decía Aristóteles: la esperanza es el sueño del hombre despierto”. Cada vez que habla, Gustavo Alfaro apela a citas que dejan huella. De la filosofía a la música. Del cine a las reflexiones de figuras de distintos deportes. Con diversas frases, el entrenador argentino hizo también de la palabra una herramienta poderosa, en una carrera en la que transita convencido de algo: “Los imposibles no existen”.

“Antes del partido, les dije a los jugadores que quería a 26 guerreros abrazados cantando el himno. Diego (Gómez) no iba a poder estar ahí por la suspensión, pero desde el palco también iba a estar con nosotros. Entonces les propuse que algo: ‘quiero que esos 26 guerreros que entran, se retiren de la cancha siendo leyendas’”.

Alfaro no usa armas, pero es un cazador. “Cazadores de utopías imposibles”, el título del libro que publicó después de llevar a Ecuador al Mundial 2022, se convirtió en un sello que lo define. Ese rótulo brilla más que nunca ahora, como técnico de Paraguay, ya que acaba de consumar su máxima proeza: eliminó a Alemania de la Copa del Mundo 2026 con la Albirroja.

Pizarra en mano, Alfaro escribe una página inolvidable en el Mundial (Photo by Jewel SAMAD / AFP) JEWEL SAMAD - AFP

“Es la victoria más grande de mi carrera como entrenador. Les agradecí a los jugadores por eso. Me quedé en la cancha porque no me alcanzaban los ojos y los sentidos para llenarme de todo el ambiente. Los jugadores dieron una demostración de amor. Es la victoria más grande de mi vida, ojalá tengamos otras”, describió Lechuga sobre la magnitud del logro histórico obtenido con su plantel.

Para Alfaro, que en conferencia de prensa remarcó que “Alemania tiene cuatro estrellas y academias de formación desde hace mucho tiempo”, la victoria puso en valor “el lugar de origen” del plantel guaraní: “Venimos de la tierra colorada; esa tierra que está en las franjas coloradas de nuestra camiseta. Ojalá tuviéramos las herramientas de Alemania, pero jamás reniego de nuestros orígenes. Y los jugadores representaron el lugar del que venimos”.

Alemania vs Paraguay - Mundial 2026

En ese sentido, el conductor de la Albirroja enfatizó que el mayor mérito de su plantel es “tener un corazón que no se rinde nunca”. “Podemos tener mil defectos y aciertos, pero no nos rendimos. Para mí no existe más que el hoy, vivo en el presente. A los grandes mejor agarrarlos en fase de grupos, porque cuando calientan motores pueden arrollarte. Y nosotros resistimos, por eso queremos seguir disfrutando entre todos”, subrayó el estratega argentino.

Previo al cruce con Alemania, Alfaro había anticipado que se trataría de “un privilegio y una oportunidad para seguir haciendo historia”. “Antes de los penales, el profe nos dijo que nuestros compatriotas ya estaban orgullosos, pero que podíamos ser leyendas de nuestro país”, reveló Julio Enciso, autor del 1-0 parcial y una de las figuras del plantel guaraní, sobre la arenga de Lechuga antes de derrotar a los teutones.

Alfaro, que alguna vez parafraseó a Albert Einstein y sostuvo que “es mucho más fácil desactivar un átomo que un preconcepto”, había sido el primero en creer en la chance de dar el batacazo ante Alemania. Y por eso, en plena alegría después de la hazaña, llenó de elogios particularmente a algunos de sus dirigidos, como José Canale: “José es un campeón de la vida, se merece una caricia al alma como este día”.

De la tensión al alivio. Alfaro y Sanabria, quien había fallado un penal en la serie (Photo by ROBERT CIANFLONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) ROBERT CIANFLONE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Canale jugó como si tuviera 100 partidos en la selección, tuvo que reemplazar a Alderete y lo hizo de manera extraordinaria. Ya con Lanús, en la Recopa en el Maracaná, mostró ser un jugador de finales y clavó un cabezazo que fue gol. Y ahora, contra delanteros que vienen de los mejores lugares del mundo, fue impresionante”, resaltó sobre las virtudes del zaguero del Granate.

También destacó a Matías Galarza Fonda y Orlando Gill, figuras sustanciales de la heroica actuación ante los alemanes: “Mati se consagró como un jugador de Mundial, hizo un partido memorable”. “Sobre Orlando siempre estuve convencido, que haya tenido este partido es un acto de justicia”, respaldó al guardameta que había sido duramente criticado por José Luis Félix Chilavert tras la derrota (4-1) con Estados Unidos, en el debut.

Justamente Chilavert, el mejor arquero de la historia de la Albirroja, había disparado con munición gruesa contra el cazador de utopías, a quien había calificado como “un charlatán que sólo sabe hablar bien, pero que es el culpable de la goleada sufrida con Estados Unidos”.

🗣️ "ME HUBIESE GUSTADO QUE CHILAVERT ME HUBIESE LLAMADO EN LUGAR DE SER UN FRANCOTIRADOR" Gustavo Alfaro apuntó contra José Chilavert en conferencia de prensa.



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En la antesala de alcanzar la máxima victoria paraguaya, Alfaro se había referido a las duras expresiones del exarquero de la selección guaraní: “Me hubiera gustado que Chilavert, en lugar de ser un francotirador, me hubiese llamado. ‘Vení, las puertas de la selección las tenés abiertas’”.

La algarabía desatada en todo Paraguay, cuyo pueblo se volcó a las calles a celebrar la épica clasificación ante los teutones, generó que el presidente Santiago Peña declarara feriado para este miércoles 30 de junio. “Que se haya decretado un feriado nacional demuestra el poder maravilloso que tiene el fútbol: que disfrute todo el Paraguay”, graficó el técnico argentino sobre las repercusiones de la victoria por penales.

Entre la alegría mayúscula y lo que tendrá por delante el equipo, que el sábado jugará con Francia o Suecia, Alfaro buscó un punto de equilibrio. “Les dije a los jugadores que podíamos vivir una tarde épica. Resistir está grabado en nuestra cédula de identidad y lo hicimos. Ahora tenemos que seguir con la misma humildad para lo que viene”, expresó el estratega.

Gustavo Alfaro festeja con Cubas y Bobadilla GREG COOPER - EPA

Si Francia, uno de los favoritos a ganar el Mundial, avanza a los octavos de final, Alfaro también tendrá una particular situación a nivel familiar: su yerno es francés. “Mi yerno es francés pero habla hasta más guaraní que yo. Lo tenemos en la tribuna con la camiseta de Paraguay. Así que si nos enfrentamos, ya sabe para quién tiene que hinchar”, bromeó el entrenador que empezó su recorrido profesional en Atlético de Rafaela 34 años atrás.

“Quiero que Paraguay esté entre los mejores cuatro a nivel sudamericano siempre, pero para eso hay que trabajar. Tiene que haber un método y no tiene que ser una cuestión fortuita. Paraguay tuvo que esperar 16 años por esto (el Mundial), es muchísimo. ¿Quién no va a querer vivir esto más seguido?”, fue el disparador con el que Alfaro invitó a los guaraníes a soñar con alegrías más frecuentes.

Apunta a octavos. Francia o Suecia, el próximo rival del Paraguay de Alfaro. Photo: Nick Potts/PA Wire/dpa Nick Potts - PA Wire DPA

En el verano norteamericano y el invierno de Sudamérica, Alfaro y sus dirigidos desataron una fiesta para los paraguayos y, también, para hinchas de otros países que también alentaron a la Albirroja en la gesta contra los alemanes. Una nueva utopía fue cazada por Gustavo, el técnico que va por la vida detrás un próximo sueño por cumplir.