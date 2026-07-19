Habló Deschamps tras renunciar a la selección de Francia y denunció un “ambiente asfixiante”

MIAMI (Reuters).- Didier Deschamps explicó este sábado que decidió dejar la selección de Francia después de 14 años porque el “ambiente asfixiante” que lo rodeaba ya no era saludable para el equipo. Lo hizo tras la derrota por 6-4 frente a Inglaterra en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026.

El entrenador ya había anunciado el año pasado que abandonaría el cargo cuando venciera su contrato al finalizar el torneo.

“Decidí que tenía que acabar. Y si tomé esa decisión no ​fue por mi propio bien, se lo digo con toda ⁠sinceridad, sino por el bien de la selección francesa. Porque ‌el ambiente a mi alrededor se había vuelto muy asfixiante. La selección francesa no se merece eso”, declaró al canal francés M6.

Durante gran parte de su ciclo, Deschamps fue cuestionado por privilegiar el equilibrio, la disciplina y la eficacia por encima del espectáculo, pese a contar con una de las generaciones de futbolistas más talentosas del mundo. “Desde que lo anuncié, las ⁠cosas fueron mucho ⁠mejor para la selección francesa”, reflexionó.

Mbappé y Deschamps Tullio Puglia - FIFA - FIFA

Deschamps, quien asumió el cargo en 2012, será recordado como el seleccionador que llevó a Francia a su segundo ‌título Mundial en 2018, ​dos décadas después de haber capitaneado al equipo en el campo hasta su primer título, celebrado en el país europeo.

Derrota contra Inglaterra

El técnico de 57 años asumió la responsabilidad del “inaceptable” derrumbe de Francia en la primera parte del encuentro que terminó con la derrota ante Inglaterra y puso fin ⁠a su reinado de 14 años como seleccionador nacional. Francia perdía 4-0 en el descanso del partido por el tercer lugar antes de protagonizar una enérgica remontada. Sin embargo, no fue suficiente ​para evitar ⁠que el partido número ⁠185 y el último de Deschamps al frente de la selección terminara en una derrota.

“Es una derrota, pero íbamos ​perdiendo 4-0. Hicimos una primera parte inaceptable”, dijo Deschamps en la conferencia de prensa tras el encuentro y añadió: “Reaccionamos, haciendo lo que sabemos hacer bien. Tuvimos ‌dos ocasiones para empatar 4-4, pero nos precipitamos un poco más”.

Deschamps estuvo 14 años al frente del seleccionado francés Chen Yichen - XinHua

“Eso es ​lo que sabemos hacer, pero no lo hicimos. ​Es mi culpa porque no hice lo necesario en la primera parte”, analizó. Deschamps dijo que el rendimiento tras el entretiempo les “devolvió el orgullo”, aunque admitió que el bajo rendimiento de Francia en el torneo era considerable después de haber llegado a Estados Unidos con la intención de ganar su tercer título mundial.

Tras 120 victorias al frente del equipo, el ahora exentrenador dijo: “La decepción se siente a nivel deportivo. Tuvimos la oportunidad de generar emociones en decenas de millones de franceses. Es el Mundial, no hay nada más lindo. A nivel humano, fue una aventura maravillosa. ⁠Ocho semanas, fue maravilloso”.

Sin embargo, remarcó nuevamente su insatisfacción con el resultado. “Hubiera sido mejor terminar terceros. Vinimos aquí con mucha ambición. Logramos hacer bastantes cosas positivas", consideró y sumó: “Fallamos en nuestro partido ante España y ellos supieron jugar contra nosotros. Este es un grupo con calidad futbolística. Tenían talento suficiente para conseguir resultados”.

El homenaje de la Federación

La Federación Francesa de Fútbol (FFF)

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) le rindió un emotivo homenaje a Deschamps tras la confirmación de su salida. “Didier Deschamps personificó altos estándares, rigor, un sentido del colectivo y amor por la camiseta ‌azul”, dijo la organización en un comunicado. “Bajo su liderazgo, durante 14 años, la selección francesa recuperó credibilidad, respeto y cariño, manteniéndose al mismo tiempo en el más alto nivel mundial”, expresó.

Deschamps no sólo llevó a Francia a levantar la Copa del Mundo en 2018 y la corona de la Liga de Naciones de 2021, sino también a las finales de la Eurocopa 2016 ⁠y el Mundial de 2022, donde perdió contra la Argentina. La FFF dijo que sus 14 años de servicio ⁠de la selección nacional, desde sus años como capitán cuando ganó el Mundial 1998— hasta su etapa como entrenador, habían dejado una “huella imborrable”. “Gracias, Didier”, cerró el comunicado.