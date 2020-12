Los hinchas de Boca ya extrañan a Pol Fernández Fuente: LA NACION - Crédito: Manuel Cortina

Parecía que llegaba a Boca como un jugador complementario, pero Guillermo "Pol" Fernández se convirtió pronto en una pieza clave del equipo de Miguel Angel Russo, sobre todo para la obtención de la última Superliga, aquel título que llegó en la última fecha, con el triunfo sobre Gimnasia por 1 a 0.

Sin embargo, lo que sobrevino después de la cuarentena fue de mal en peor: dejó de ser considerado por el cuerpo técnico tras no alcanzar un acuerdo con Boca para renovar su contrato, que vence en diciembre. Y la estructura del equipo lo sintió enseguida: obligó a recomponer el dibujo táctico ante la falta de ese tándem tan efectivo que integraba con Campuzano, un doble cinco que le daba dinamismo a un conjunto explosivo.

Ahora, después de varias semanas de perfil bajo, el volante abandonó el silencio y dedicó unas palabras directamente para los hinchas xeneizes, con el objetivo de aclarar su situación. Al mismo tiempo, le cerró las puertas a River, ya que se rumoreaba que podía cruzarse de vereda.

"Si no me expresé hasta el momento es porque respeto y entiendo que mis compañeros están jugando cosas importantes. Debido a la información que está circulando, quiero aclarar que una vez finalizado mi contrato con Boca no voy a continuar mi carrera en el país", comenzó aclarando el mediocampista, con lo que descartó la chance de ir a River, tal como se especulaba.

El mensaje de Pol Fernández a los hinchas

El jugador de 29 años, que le comunicó al club que no quería renovar su préstamo ya que su intención era emigrar a Europa y fue apartado del equipo por el Consejo de Fútbol, explicó, mediante un posteo en la historia de su cuenta de Instagram, cuál será su próximo paso a seguir. "Cruz Azul es dueño de mi pase, por lo tanto, una vez que finalice mi contrato voy a regresar a México para poder resolver mi futuro", señaló.

Además, el ex-Racing le dejó un mensaje a los simpatizantes de Boca por la etapa que vivió en su regreso a la entidad, con la que se terminó coronando campeón de la Superliga 2019-2020. "Quiero agradecerles a los hinchas y a mis compañeros por el apoyo y el cariño que me brindaron este año que estuve en el club", finalizó.

El comunicado de la desvinculación de Pol Fernández

"Boca Juniors informa en relación a Guilllermo Fernández que, si bien el club tenía acordada con el Cruz Azul de México una opción de compra que vence el 31 de diciembre, en los últimos días el jugador comunicó que no quería continuar en la institución.

Por tal motivo, ante la voluntad expresada por el jugador, Boca no hará un esfuerzo de compra tan grande, por lo que ha tomado la decisión de no hacer uso de la opción vigente.

Aclarado esto, Boca le desea a Guillermo Fernández muchos éxitos en su etapa futura y le agradece su aporte profesional durante este 2020.

Otros tiempos: el festejo de Pol Fernández durante la última Superliga Fuente: Archivo

