Newell’s vs. Rosario Central, en vivo: el minuto a minuto del partido por el torneo Apertura
En el Coloso se juega el clásico que paraliza a una ciudad
¡GOL DE CENTRAL!
Ángel Di María vuelve a celebrar en el clásico. Fideo quedó solo en el área y conecta de zurda un centro atrás de cabeza luego de una buena jugada colectiva de Central. Lo gana el Canalla en el Coloso 1 a 0.
¡¡LO DEJARON SOLO Y NO PERDONÓ!! ¡¡GOLAZO DE FIDEO DE MARÍA PARA EL 1-0 DE ROSARIO CENTRAL VS. NEWELL'S EN EL COLOSO!!— SportsCenter (@SC_ESPN) March 1, 2026
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/3NHjPSflEe
Sigue el partido
Comenzó el segundo tiempo.
SEGUNDO TIEMPO
FINAL DEL PRIMER TIEMPO
Pita Falcón Pérez y concluye la primera parte. En un partido que fue de mayor a menor, Newell’s y Central igualan 0 a 0 en el Coloso.
¿Qué le pasa a Di María?
El clásico entró en una meseta, sumado a que Di María no está fino y eso deriva en un cierre de la primera etapa monótono, previsible y sin emociones.
Central inclina la cancha
En este tramo del partido Central se adueñó de la pelota y fabrica las jugadas más peligrosas. De todas maneras, el gol se hace desear.
Clásico dinámico
El clásico está muy entretenido. Aunque los dos fallan en la última acción como para crear situaciones de gol. La apertura del marcador puede llegar en cualquier momento y en cualquiera de los dos arcos.
¡PALO!
Newell’s va con todo: Núñez volvió a tener la chance. Su remate desde afuera del área dio en el poste y rebotó en la espalda del arquero canalla. En la jugada siguiente Ramírez no llegó a tiempo para empujarla al fondo de la red.
¡¡¡INCREÍBLE EL GOL QUE SE PERDIÓ NEWELL'S EN EL CLÁSICO!!! ¡¡OTRA VEZ LO TUVO EL COLO RAMÍREZ!!— SportsCenter (@SC_ESPN) March 1, 2026
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/rmu5hdV7S2
De arco a arco
Di María quiso marcar el 1 a 0 con un lujo que no salió bien. En la contra, Núñez ganó por izquierda y se fue mano a mano contra Barlasina. Ante la salida del arquero le cedió el gol a su compañero Ramírez, a quien Coronel bloqueó a tiempo.
¡¡INCREÍBLE JUGADA EN EL COLOSO!! Fideo Di María quiso meter un golazo picándola y en la contra el Colo Ramírez casi convierte el primero pero salvó Coronel.— SportsCenter (@SC_ESPN) March 1, 2026
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/08OJR0qD1A
Comienzo entretenido
Newell’s arrancó con actitud, intentando adueñarse de la pelota. Pero Central llegó demasiado fácil cuando Di María frotó la lámpara con un toque.
¡SE JUEGA!
Movió Central y comenzó el clásico rosarino.
PRIMER TIEMPO
Salen los equipos
Los equipos ingresan al campo de juego y el Coloso los recibe con efusividad.
Los 11 de Newell's
Los siguientes son los 11 titulares de Newell’s: Williams Barlasina; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea, Gabriel Risso Patrón; Rodrigo Herrera, Luca Regiardo y Valentino Acuña; Luciano Herrera, Wálter Núñez y Juan Ignacio Ramírez. DT: Frank Darío Kudelka.
Así va el Rojinegro ❤️🖤— Newell’s Old Boys (@Newells) March 1, 2026
DALE NEWELL’S 👊🏼 pic.twitter.com/j6a3scKYBt
Los 11 de Rosario Central
Los siguientes son los 11 de Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Enzo Giménez; Ángel Di María, Julián Fernández y Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón. DT: Jorge Almirón.
Así forma #RosarioCentral 🇺🇦— Rosario Central (@RosarioCentral) March 1, 2026
⚽ #TorneoMercadoLibre Apertura
📺 Seguilo en vivo por ESPN Premium
▶️ Suscribite al Pack Fútbol pic.twitter.com/5CneugXqyk
Cómo llega Central
Rosario Central llega al clásico en un escenario diametralmente opuesto al de su rival. Aunque el ciclo de Jorge Almirón arrancó con dudas y cierta irregularidad, el Canalla encontró carácter en el momento justo: el miércoles dio vuelta un partido complejo en La Plata y venció 2-1 a Gimnasia tras comenzar en desventaja. Esa reacción no solo sumó tres puntos, sino también confianza en la antesala del duelo más esperado.
Con Ángel Di María como emblema futbolístico y emocional —figura determinante en el último clásico disputado en el Gigante de Arroyito con un golazo de tiro libre—, la Academia rosarina asume el compromiso con la intención de profundizar su dominio reciente. Central se impuso en los últimos cinco enfrentamientos ante Newell’s: tres en Arroyito y dos en el Coloso. Una racha que no solo pesa en lo anímico, sino también en el historial general, donde la diferencia favorable podría ampliarse a 22 partidos.
Cómo llega Newell's
Newell’s afrontará el clásico en medio de una crisis futbolística profunda, con números que explican el malestar y un contexto institucional que suma tensión. La dupla técnica compuesta por Favio Orsi y Sergio Gómez inició el ciclo en el actual Torneo Apertura, pero los resultados precipitaron el final: apenas dos puntos sobre 18 posibles en seis fechas derivaron en su salida poco más de dos meses después de haber asumido. En la jornada siguiente tomó el mando Lucas Bernardi, aunque el golpe deportivo se repitió: derrota 2-0 en el Coloso frente a Estudiantes de La Plata. Ese resultado dejó al conjunto rojinegro en el puesto 30° de la tabla anual, en zona de descenso directo, una posición impensada para un club de su historia.
En este escenario asumió Frank Kudelka, consciente de que su debut será nada menos que en el clásico rosarino y con un dato que pesa: Newell’s no vence al Canalla en su estadio desde el Apertura 2008.
En paralelo, el parte médico confirmó una baja sensible: Gabriel Arias sufrió una fractura de peroné y estará fuera de las canchas por más de seis meses, otra preocupación para un equipo que necesita, con urgencia, volver a sumar y recuperar confianza.
La entrada en calor
Los futbolistas realizan los trabajos precompetitivos sobre el campo de juego.
Piedrazos al micro local
El micro de Newell’s fue apedreado cuando llegaba al Coloso Marcelo Bielsa. El clásico rosarino se jugará en un contexto interno volcánico para la Lepra.
Probables formaciones
Newell’s: Williams Barlasina; Armando Méndez, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea; Jerónimo Russo, Jerónimo Gómez Mattar, Luca Regiardo, Valentino Acuña; Facundo Guch y Wálter Núñez. DT: Frank Darío Kudelka. Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Enzo Giménez, Federico Navarro, Vicente Pizarro; Ángel Di María, Enzo Copetti y Julián Fernández. DT: Jorge Almirón. DT: Jorge Almirón.
Bienvenidos
Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Newell’s y Rosario Central, válido por la fecha 8 del torneo Apertura. El encuentro comenzará a las 17, será arbitrado por Yael Falcón Pérez y televisado por ESPN Premium.
Seguí leyendo
"Fue abrumador". ¿La cabeza más que el físico? Fortalezas y debilidades de deportistas, que admiten el poder de los "demonios"
"Parece que estás en un cine". Argentinska, el club que planta la bandera argentina en Suecia y desafía el fútbol escandinavo
El impacto Capibaras XV. Nuevas ondas: juego espectáculo, tribunas desbordadas y el lema de "que sea una fiesta de todo el rugby"
- 1
La IFAB aprobó nuevas reglas para el Mundial 2026: más VAR, menos demoras y ¿el efecto de Vinícius - Prestianni?
- 2
Julián Alvarez le dio el triunfo a Atlético de Madrid sobre Oviedo con un gol en el último minuto
- 3
El uno por uno del empate entre Boca y Gimnasia de Mendoza, por el Torneo Apertura 2026
- 4
Boca empató con Gimnasia, de Mendoza, y la Bombonera bramó con silbidos y cantos contra los jugadores