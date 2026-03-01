Newell’s vs. Rosario Central, en vivo: el minuto a minuto del partido por el torneo Apertura

Rosario Central llega al clásico en un escenario diametralmente opuesto al de su rival. Aunque el ciclo de Jorge Almirón arrancó con dudas y cierta irregularidad, el Canalla encontró carácter en el momento justo: el miércoles dio vuelta un partido complejo en La Plata y venció 2-1 a Gimnasia tras comenzar en desventaja. Esa reacción no solo sumó tres puntos, sino también confianza en la antesala del duelo más esperado.

Con Ángel Di María como emblema futbolístico y emocional —figura determinante en el último clásico disputado en el Gigante de Arroyito con un golazo de tiro libre—, la Academia rosarina asume el compromiso con la intención de profundizar su dominio reciente. Central se impuso en los últimos cinco enfrentamientos ante Newell’s: tres en Arroyito y dos en el Coloso. Una racha que no solo pesa en lo anímico, sino también en el historial general, donde la diferencia favorable podría ampliarse a 22 partidos.