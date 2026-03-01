LA NACION
Newell’s vs. Rosario Central, en vivo: el minuto a minuto del partido por el torneo Apertura

En el Coloso se juega el clásico que paraliza a una ciudad

Newell's y Central juegan otra edición del clásico rosarino
Newell's y Central juegan otra edición del clásico rosarinoMarcelo Manera - LA NACION

¡GOL DE CENTRAL!

Ángel Di María vuelve a celebrar en el clásico. Fideo quedó solo en el área y conecta de zurda un centro atrás de cabeza luego de una buena jugada colectiva de Central. Lo gana el Canalla en el Coloso 1 a 0.

Sigue el partido

Comenzó el segundo tiempo.

SEGUNDO TIEMPO

FINAL DEL PRIMER TIEMPO

Pita Falcón Pérez y concluye la primera parte. En un partido que fue de mayor a menor, Newell’s y Central igualan 0 a 0 en el Coloso.

¿Qué le pasa a Di María?

El clásico entró en una meseta, sumado a que Di María no está fino y eso deriva en un cierre de la primera etapa monótono, previsible y sin emociones.

Central inclina la cancha

En este tramo del partido Central se adueñó de la pelota y fabrica las jugadas más peligrosas. De todas maneras, el gol se hace desear.

Clásico dinámico

El clásico está muy entretenido. Aunque los dos fallan en la última acción como para crear situaciones de gol. La apertura del marcador puede llegar en cualquier momento y en cualquiera de los dos arcos.

¡PALO!

Newell’s va con todo: Núñez volvió a tener la chance. Su remate desde afuera del área dio en el poste y rebotó en la espalda del arquero canalla. En la jugada siguiente Ramírez no llegó a tiempo para empujarla al fondo de la red.

De arco a arco

Di María quiso marcar el 1 a 0 con un lujo que no salió bien. En la contra, Núñez ganó por izquierda y se fue mano a mano contra Barlasina. Ante la salida del arquero le cedió el gol a su compañero Ramírez, a quien Coronel bloqueó a tiempo.

Comienzo entretenido

Newell’s arrancó con actitud, intentando adueñarse de la pelota. Pero Central llegó demasiado fácil cuando Di María frotó la lámpara con un toque.

¡SE JUEGA!

Movió Central y comenzó el clásico rosarino.

PRIMER TIEMPO

Salen los equipos

Los equipos ingresan al campo de juego y el Coloso los recibe con efusividad.

Los 11 de Newell's

Los siguientes son los 11 titulares de Newell’s: Williams Barlasina; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea, Gabriel Risso Patrón; Rodrigo Herrera, Luca Regiardo y Valentino Acuña; Luciano Herrera, Wálter Núñez y Juan Ignacio Ramírez. DT: Frank Darío Kudelka.

Los 11 de Rosario Central

Los siguientes son los 11 de Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Enzo Giménez; Ángel Di María, Julián Fernández y Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón. DT: Jorge Almirón.

Cómo llega Central

Rosario Central llega al clásico en un escenario diametralmente opuesto al de su rival. Aunque el ciclo de Jorge Almirón arrancó con dudas y cierta irregularidad, el Canalla encontró carácter en el momento justo: el miércoles dio vuelta un partido complejo en La Plata y venció 2-1 a Gimnasia tras comenzar en desventaja. Esa reacción no solo sumó tres puntos, sino también confianza en la antesala del duelo más esperado.

Con Ángel Di María como emblema futbolístico y emocional —figura determinante en el último clásico disputado en el Gigante de Arroyito con un golazo de tiro libre—, la Academia rosarina asume el compromiso con la intención de profundizar su dominio reciente. Central se impuso en los últimos cinco enfrentamientos ante Newell’s: tres en Arroyito y dos en el Coloso. Una racha que no solo pesa en lo anímico, sino también en el historial general, donde la diferencia favorable podría ampliarse a 22 partidos.

Cómo llega Newell's

Newell’s afrontará el clásico en medio de una crisis futbolística profunda, con números que explican el malestar y un contexto institucional que suma tensión. La dupla técnica compuesta por Favio Orsi y Sergio Gómez inició el ciclo en el actual Torneo Apertura, pero los resultados precipitaron el final: apenas dos puntos sobre 18 posibles en seis fechas derivaron en su salida poco más de dos meses después de haber asumido. En la jornada siguiente tomó el mando Lucas Bernardi, aunque el golpe deportivo se repitió: derrota 2-0 en el Coloso frente a Estudiantes de La Plata. Ese resultado dejó al conjunto rojinegro en el puesto 30° de la tabla anual, en zona de descenso directo, una posición impensada para un club de su historia.

En este escenario asumió Frank Kudelka, consciente de que su debut será nada menos que en el clásico rosarino y con un dato que pesa: Newell’s no vence al Canalla en su estadio desde el Apertura 2008.

La entrada en calor

Los futbolistas realizan los trabajos precompetitivos sobre el campo de juego.

Piedrazos al micro local

El micro de Newell’s fue apedreado cuando llegaba al Coloso Marcelo Bielsa. El clásico rosarino se jugará en un contexto interno volcánico para la Lepra.

Probables formaciones

Newell’s: Williams Barlasina; Armando Méndez, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea; Jerónimo Russo, Jerónimo Gómez Mattar, Luca Regiardo, Valentino Acuña; Facundo Guch y Wálter Núñez. DT: Frank Darío Kudelka. Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Enzo Giménez, Federico Navarro, Vicente Pizarro; Ángel Di María, Enzo Copetti y Julián Fernández. DT: Jorge Almirón. DT: Jorge Almirón.

Bienvenidos

Pablo Lisotto

Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Newell’s y Rosario Central, válido por la fecha 8 del torneo Apertura. El encuentro comenzará a las 17, será arbitrado por Yael Falcón Pérez y televisado por ESPN Premium.

