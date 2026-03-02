En qué canal pasan River vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura 2026 hoy

La octava fecha del Torneo Apertura 2026 continúa este lunes con cuatro partidos y uno de ellos es el protagonizan Independiente Rivadavia de Mendoza y River Plate desde las 21.30 en el estadio Malvinas Argentinas con arbitraje de Facundo Tello, por el Grupo B.

El duelo se transmite en vivo por TV únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue en las semifinales de la Copa Argentina 2025 con triunfo de la Lepra 4 a 3 por penales, tras igualar 0 a 0, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Posteriormente, fue campeón al derrotar en la definición a Argentinos Juniors.

La previa del partido

La Lepra mendocina tuvo un gran arranque de año y lidera la tabla de posiciones de la zona con 16 puntos producto de cinco triunfos, un empate y una derrota. De la mano de Alfredo Berti y liderado futbolísticamente por Sebastián Villa, atraviesa un presente inmejorable que arrastra desde el 2025, cuando ganó la Copa Argentina y se clasificó a la Libertadores 2026.

Lo negativo es que no jugará en su estadio, el Bautista Gargantini, sino que mudará su localía al escenario mundialista por cuestiones de capacidad, seguridad y logística para recibir a uno de los equipos más importantes de la Argentina. De hecho, se habilitaron espacios para hinchas “neutrales” con el objetivo de que los ocupen simpatizantes de su rival, algo que beneficiará económicamente a la institución presidida por Daniel Vila.

El Millonario inició la era post Marcelo Gallardo con Marcelo Escudero como entrenador interino hasta que se resuelva la llegada de Eduardo ‘Chacho’ Coudet, quien se espera que en los próximos días acuerde su salida de Alavés y se haga cargo de un equipo que está muy golpeado y cuyos jugadores quedaron en el ojo de la tormenta por la salida del DT más importante de su historia.

De cara al cotejo de este lunes, Escudero no cuenta con los lesionados Franco Armani y Juan Fernando Quintero, por lo que la formación inicial es muy parecida a la que derrotó a Banfield 3 a 1 en el Monumental el jueves pasado con los juveniles Tomás Galván, Ian Subiabre y Joaquín Freitas. La única modificación sería la vuelta de Marcos Acuña, uno de los más apuntados por la salida de Gallardo, al lateral izquierdo.

𝐌𝐞𝐧𝐝𝐨𝐳𝐚 𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐑𝐢𝐯𝐞𝐫 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/f0NSEDq4Et — River Plate (@RiverPlate) March 2, 2026

El conjunto del barrio porteño de Núñez se ubica sexto en la clasificación con 10 unidades gracias a tres triunfos, una parda y tres caídas. Lo negativo es que de los últimos cinco duelos solo se impuso una vez, pero en caso de hacerlo escalará una ubicación en la tabla.

Posibles formaciones

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Gonzalo Ríos, Matías Fernández; Fabrizio Sartori y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Gonzalo Ríos, Matías Fernández; Fabrizio Sartori y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti. River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Joaquín Freitas. DT: Marcelo Escudero.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.37 contra 3.16 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 3.26.