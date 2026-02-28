Julián Alvarez le dio el triunfo a Atlético de Madrid sobre Oviedo con un gol en el último minuto

Julián Alvarez es un crack mundial. Es titular, según la visión de Lionel Scaloni, el conductor de la selección. Suele estar primero en la lista por sobre Lautaro Martínez, símbolo de Inter. Es un auténtico campeón del mundo. Sin embargo, esta temporada en Atlético de Madrid tiene algunas licencias. No brilla de modo habitual. Hasta que aparece en toda su dimensión: y los papeles con cruces varias se los lleva el viento.

Atlético de Madrid no puede contra Oviedo, el último de la liga de España, con 17 puntos y casi condenado al descenso, uno de los tres que bajan de categoría. Nahuel Molina y Thiago Almada, campeones en Qatar, son los únicos titulares de los argentinos que conduce Diego Simeone. Flojos, como el resto del equipo, sin chispa, sin magia.

La Araña, de regreso... ANDER GILLENEA - AFP

Julián Alvarez entra en el segundo tiempo, en lugar de Ademola Lookman, explosivo en un puñado de partidos y luego caído en desgracia en una formación que no fluye sobre el campo de juego. Van 0 a 0, se juega el último minuto. Ya están sobre el terreno Giuliano Simeone, Koke y hasta Antoine Griezmann, prócer de la entidad roja y blanca.

El cordobés ya había probado un par de remates sin puntería. En realidad, está falto de confianza, incómodo: se le nota a cada paso. Hasta que toma el balón, en el área, durante el último de los cuatro minutos agregados por el juez.

Toma Alvarez el balón, engancha y le pega de zurda, contra un palo, como si fuera un solista en un concierto ajeno. Lo grita con la alegría de siempre (un poco perdida en el último tiempo), como si se tratara de un gol de River a Boca en la Bombonera. O en un Mundial. Lo abrazan todos.

No es el mismo de la temporada pasada, evidentemente. Pero tiene aura, evidentemente. En esta temporada, suma 38 partidos (entre todas las competencias), 14 goles y 6 asistencias. Nada mal, para un jugador convencional. Poco para alguien de su jerarquía.

Llega a 8 gritos en el campeonato, la misma cifra que Raphinha, uno menos que Vinícius. Su último tanto en la liga local fue el 1° de noviembre pasado, en un triunfo por 3 a 0 sobre Sevilla. Alvarez sabe que siempre se espera más de su clase, lo mismo que un desconcertante Aleti, capaz de brillar en la Copa del Rey, de seguir en carerra con sufrimiento en la Champions League como de estar tercero, lejos de Barcelona y Real Madrid. Exactamente tiene 13 unidades menos que el líder catalán.

Con quien se reencuentra este martes, por el desquite de las semifinales de la Copa del Rey. El primer chico fue furiosamente colchonero: 4-0.

Diego Simeone, con la pasión de siempre ANDER GILLENEA - AFP

Diego Simeone, luego del partido, analizó el contexto general. “Fuimos de menos a más. En la segunda parte hicimos un buen juego y al final llegó ese gol de Julián, que nos hace bien a nosotros y a él”, comentó.

Y se refirió a los rumores de salida de Griezmann. “La ilusión con la que jugó, siendo importante en el juego... Le necesitamos de esa manera. Él sabe lo que hemos hablado. Que sea lo mejor para él, para el club y para el equipo”, sostuvo.