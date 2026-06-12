Haití vs. Escocia por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Haití y Escocia, correspondiente al grupo C del Mundial 2026, se llevará a cabo este sábado 13 de junio a las 22.00 h en el Boston Stadium, ubicado en la ciudad de Foxborough, Massachusetts.

El momento de los equipos

Ambos seleccionados llegan a esta primera jornada con la expectativa de iniciar con el pie derecho en el certamen mundialista. Tras los preparativos de rigor, tanto Haití como Escocia buscarán imponer su estilo de juego en un grupo C que promete ser altamente competitivo desde el arranque de la competencia.

Números que anticipan el duelo

Si bien el historial reciente entre ambas selecciones es limitado en el marco de la Copa del Mundo, el rendimiento mostrado en sus respectivos procesos clasificatorios ha sido el termómetro previo de este choque. La capacidad ofensiva de Escocia y la solidez defensiva que Haití ha trabajado en los últimos meses serán factores clave a observar durante los 90 minutos en Massachusetts.

Lo que está en juego

Sumar tres puntos en el debut es vital para las aspiraciones de ambos equipos de cara a avanzar a la siguiente fase del torneo. Un resultado positivo no solo otorga ventaja en la tabla de posiciones del grupo C, sino que también brinda la confianza necesaria para afrontar los compromisos restantes de la primera etapa del certamen.